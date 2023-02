Journée mondiale pour un Internet plus sûr 2023 : La jeune activiste qui s'oppose aux "haters" des réseaux sociaux

Fernando Duarte

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Stephanie Vilchez

En mai 2020, Fatou Ndiaye est devenue célèbre au Brésil pour des raisons non souhaitées : l'adolescente était au centre d'un scandale de racisme dans l'une des écoles privées les plus en vue de Rio de Janeiro. Près de trois ans plus tard, cependant, la fille de migrants sénégalais s'est imposée comme une jeune activiste qui a inspiré une conversation nationale sur les relations raciales dans un pays où la majorité de la population s'identifie comme non-blanche. À l'approche de la Journée pour un Internet plus sûr, le 7 février, elle a parlé à la BBC de son expérience des abus sur les réseaux sociaux et de la façon dont elle a été motivée pour se défendre.

Fatou Ndiaye lisse ses longues tresses en parlant, s'arrêtant pour les rassembler dans ses mains tout en rassemblant ses pensées. La jeune femme de 18 ans a un emploi du temps très chargé.

Fatou est occupée à planifier ses prochaines études universitaires aux États-Unis, à jongler avec une série de conférences sur le racisme pour des écoles et des entreprises à travers le Brésil avec son Afrika Academy - une entreprise de conseil sur la diversité - et à gérer en même temps ses comptes Instagram et Twitter (qui comptent tous deux plus de 100 000 abonnés).

Mais l'activiste brésilienne reste surtout connue pour avoir été la cible d'insultes racistes au Colegio Franco Brasileiro, une prestigieuse école privée de sa ville natale, Rio de Janeiro.

Certains de ses camarades de classe ont publié des insultes racistes dans un groupe WhatsApp de l'école en mai 2020. Bien que la nature des messages soit indéniable, une longue procédure judiciaire est toujours en cours et les parents de Fatou ont choisi de la transférer dans une autre école.

(Un post Instagram de Fatou montrant une photo d'elle et de son père en train de nager dans une rivière).

L'épisode s'est retrouvé dans les réseaux nationaux parce que Fatou a non seulement signalé l'incident à la police, mais elle en a aussi parlé ouvertement sur les réseaux sociaux afin d'alimenter la discussion sur les relations raciales dans son pays.

Elle a également inspiré d'autres jeunes Brésiliens noirs à faire de même.

"Via les réseaux sociaux et mes conférences, je suis en contact permanent avec des personnes qui veulent prendre part au débat et commencer à remettre les choses en question", a déclaré Fatou à la BBC.

Elle dit deux choses aux personnes qui se préparent à entrer dans ce débat controversé : "La première est d'être authentique et d'être responsable de ce qu'ils publient en ligne, car il y a déjà trop de fausses nouvelles autour d'eux."

La deuxième chose, explique Fatou, est de se préparer à une grande quantité de trolls.

Crédit photo, Stephanie Vilchez Légende image, Fatou jongle entre sa présence en ligne et ses conférences dans les entreprises et les écoles.

"Un des gros problèmes d'internet pour moi c'est que les gens ne peuvent pas différencier les commentaires négatifs de ce qui est réellement un crime de haine. Les gens se sentent libres de dire ce qu'ils veulent sans se rendre compte que beaucoup de leurs remarques sont racistes, xénophobes ou diffamatoires."

L'auto-modération

Plus de 180 pays dans le monde observent la Journée pour un internet plus sûr le 7 février, et le thème choisi pour 2023 est "Vous voulez en parler ? Faire de l'espace pour les conversations sur la vie en ligne". Si Fatou pense effectivement que les entreprises de réseaux sociaux doivent renforcer leurs pratiques de modération et mettre un frein aux discours haineux, elle estime également qu'il est beaucoup plus urgent que les utilisateurs fassent preuve de retenue.

"Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais pas de l'attaquer. Tant que les gens ne comprendront pas cela, nous n'aurons pas d'espace sûr en ligne."

Cela dit, Fatou insiste auprès des autres militants - et des militants potentiels - sur l'importance de d'avoir la peau dure. Elle souligne que les critiques et les désaccords font partie du débat et ne doivent pas être pris personnellement.

"Vous devez être prêt à être remis en question et à faire face à des opinions divergentes. En fait, je pense que c'est essentiel pour la croissance d'une personne", a-t-elle déclaré.

"Oui, certaines personnes vous attaqueront, mais vous ne devez pas en avoir peur."

Crédit photo, Stephanie Vilchez Légende image, "Il faut être prêt à être remis en question et à faire face à des opinions opposées. En fait, je pense que c'est essentiel pour s'épanouir", conseille Fatou.

Cela ne signifie pas pour autant que ces situations sont agréables - Fatou admet que son activité sur les réseaux sociaux peut déclencher un tel retour de bâton qu'elle évite souvent de lire les commentaires sur ses posts - ce qu'elle appelle un "mécanisme de défense".

"J'ai plusieurs amis noirs qui sont des créateurs de contenu et qui ont fini par fermer leurs comptes de réseaux sociaux parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la haine", se souvient-elle.

"Vous devez en quelque sorte apprendre à vous protéger un peu".

'Chaque personne qui arrête de poster à cause des haters est une défaite'.

Fatou affirme que la création d'un "réseau de sensibilisation" pour encourager les gens à dénoncer les discours de haine est un pas important vers une certaine tranquillité d'esprit, mais elle est catégorique : hausser les épaules est aussi une stratégie de défense.

"Les haineux recherchent le conflit et sont généralement animés par le sexisme, le racisme et l'ignorance pure et simple des sujets sur lesquels ils interrogent les autres. Les crimes doivent être pris au sérieux, ne vous méprenez pas, mais les réactions violentes en disent plus sur les personnes qui m'attaquent que sur ce que je poste."

L'activiste souligne combien il est important de faire preuve de résilience face aux abus et de ne pas les laisser vous éloigner des réseaux sociaux.

"Chaque personne qui arrête de poster à cause des haters signifie une défaite pour des causes comme l'antiracisme. Si nous arrêtons de parler de sujets sensibles, c'est exactement ce que veulent les haters."

(Vidéo Instagram dans laquelle Fatou Ndiaye remercie ses followers pour leur soutien).

Opportunités en ligne - et menaces

Fatou est optimiste quant au potentiel des communautés en ligne pour amplifier l'activisme et engager les gens.

Elle souligne qu'elle a pu mobiliser des soutiens suite à sa propre expérience du racisme en 2020 sur les réseaux sociaux, bien avant que l'histoire ne fasse la une des journaux.

"Les espaces virtuels prennent une place de plus en plus importante dans nos vies. Nous pouvons nous en servir pour sensibiliser au racisme et aux droits de l'homme, ainsi que pour diffuser les expériences qui, parfois, ne vous parviendront pas forcément via les médias", estime-t-elle.

"Dans mon cas, par exemple, les gens ont pu savoir ce que c'est que d'être une jeune femme noire et une fille d'immigrants africains au Brésil."

Mais Fatou met également en garde contre le fait de laisser le monde en ligne prendre le dessus. Elle se souvient que la popularité a apporté beaucoup d'exposition alors qu'elle n'avait que 15 ans et elle admet avoir été dépassée.

"Je n'étais qu'une jeune fille, mais soudain, il y avait des gens qui m'accusaient de négliger [un] sujet ou une personne [particulière]. J'avais des cours à suivre", dit-elle en riant.

"Pour moi, publier du contenu doit être quelque chose que vous voulez faire - pas quelque chose que vous êtes obligé de faire".