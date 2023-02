Élection au Nigeria en 2023 : Qui est Rabiu Kwankwaso ?

Victor Ezeama

BBC News Pidgin, Lagos

il y a 43 minutes

Rabiu Musa Kwankwaso, l'homme politique de 66 ans en lice pour devenir le prochain président du Nigeria, est rarement vu sans son chapeau rouge. C'est le symbole de son ambition et de ses réalisations - il est ancien ministre de la Défense, ancien sénateur et a exercé deux mandats en tant que gouverneur de Kano, l'un des États les plus peuplés du Nigeria.

Les chapeaux sont également portés par ses partisans à Kano qui font partie de son mouvement Kwankwasiyya, qui se traduit en haoussa par la "révolution des bonnets rouges".

Ce fidèle fan club politique l'a même suivi lorsqu'il a changé de parti - en particulier lorsqu'il est passé en 2013 du Peoples Democratic Party, alors au pouvoir, au All Progressives Congress, le parti actuellement au pouvoir.

Au cours de sa carrière, il a été membre de cinq partis, et il est aujourd'hui candidat à la présidence du New Nigeria People's Party (NNPP), peu connu au niveau national jusqu'à ce qu'il le rejoigne l'année dernière.

Les analystes estiment qu'il a peu de chances de remporter l'élection, étant donné que sa base de pouvoir se situe principalement dans le nord, mais qu'il pourrait causer un sérieux bouleversement politique en prenant les voix du nord à Bola Tinubu de l'APC et à Atiku Abubakar, le candidat du PDP.

Pour remporter une élection présidentielle, un candidat doit démontrer qu'il bénéficie d'un soutien national en obtenant 25 % des voix dans les deux tiers des 36 États du Nigeria, ainsi que le plus grand nombre de voix.

L'analyste politique Chisom Ugbariwould a déclaré à la BBC que M. Kwankwaso devrait faire des percées dans le sud pour y parvenir.

À un moment donné, une fusion a été suggérée avec l'autre candidat principal, Peter Obi du Parti travailliste, qui est originaire du sud-est. Certains ont dit qu'une telle alliance avait une chance d'arracher le pouvoir à l'APC.

Mais dans une interview à la BBC, M. Kwankwaso a catégoriquement exclu cette possibilité, affirmant que le candidat du Parti travailliste n'avait pas son pedigree politique : "Vous ne pouvez pas le comparer à moi qui suis en politique depuis de nombreuses années".

Des progrès dans l'éducation

Cependant, Ibrahim Sharada, un membre Kwankasiyya du NNPP, pense que la renommée et l'influence de son candidat "s'étendent au-delà du nord du Nigeria".

Et il ne fait aucun doute qu'il est l'un des quatre principaux candidats et qu'en cas de second tour, il pourrait devenir un faiseur de roi, compte tenu de ses fidèles à Kano, où il est devenu gouverneur pour la première fois en 1999.

C'est l'année qui a marqué la fin du régime militaire - et il ne portait pas alors le fameux bonnet rouge.

Il l'a reçue plus de dix ans plus tard. En fait, il a perdu sa tentative de réélection au poste de gouverneur en 2003, année où le président Olusegun Obasanjo l'a nommé ministre de la Défense.

Légende image, Les partisans de Rabiu Kwankwaso portent des chapeaux rouges.

Il a occupé ce poste jusqu'en 2007, à une époque de paix relative au Nigeria. L'une des principales promesses de son manifeste pour combattre l'état d'insécurité actuel du pays - un militantisme islamiste dans le nord, des enlèvements, des conflits entre éleveurs et une rébellion séparatiste dans le sud-est - est de porter les effectifs de l'armée à un million de personnes en recrutant 750 000 personnes supplémentaires.

Après son passage au gouvernement, il est revenu à la politique d'État, et c'est alors qu'il a formé le mouvement Kwankwasiyya, en s'inspirant du célèbre agitateur anticolonial pour la liberté Malam Aminu Kano, qui est devenu un éminent politicien et réformateur social dans le nord du Nigeria après l'indépendance.

Vêtu d'une casquette rouge et d'un kaftan blanc flottant, il était célèbre pour avoir mis en évidence les inégalités de ce qui était une société assez féodale dans la région - luttant pour plus d'égalité, y compris pour les droits des femmes.

Selon M. Kwankwaso, la Kwankwasiyya incarnait ces idéaux - et le mouvement a attiré de jeunes adeptes qui aimaient s'habiller comme leur mentor.

Propulsé à un second mandat de gouverneur, M. Kwankwaso a déclaré qu'il avait concrétisé ces idéaux en particulier par ses réformes éducatives, rendant l'éducation gratuite à tous les niveaux jusqu'à ce jour.

Toutefois, l'enseignement n'est accessible qu'aux personnes originaires de Kano et les étudiants doivent obtenir un "certificat d'indigénat" pour pouvoir en bénéficier.

Crédit photo, AFP Légende image, M. Kwankwaso a instauré la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur à Kano.

"Il a déclaré la gratuité de l'enseignement dès son entrée en fonction et a été l'un des premiers gouverneurs du Nigeria à introduire le programme d'alimentation scolaire pour les élèves indigents", a déclaré à la BBC Yinusa Ahmad, journaliste à Kano.

"Des centaines d'étudiants ont également obtenu des bourses étrangères et la plupart d'entre eux constituent aujourd'hui la base la plus fidèle de son mouvement Kwankwasiyya."

Pendant son mandat de gouverneur, il affirme que Kano a construit de nombreuses écoles et a investi dans les enseignants, bien que l'ONU affirme que l'État a toujours l'un des plus grands nombres d'enfants non scolarisés au Nigeria.

L'éducation a manifestement été importante pour M. Kwankwaso, qui a la parole douce et est charismatique.

L'ancien gouverneur s'est épanoui à l'école et est allé à l'université, où il a obtenu un diplôme d'ingénieur en eau, au Royaume-Uni et en Inde.

Il est revenu travailler dans ce secteur, principalement pour l'agence de l'eau et de l'ingénierie de Kano, avant de se lancer dans la politique.

Allégations de détournement de fonds de pension

Comme de nombreux hommes politiques nigérians, M. Kwankwaso a fait l'objet d'allégations de corruption.

En 2021, deux ans après avoir terminé un mandat de sénateur, il a été interrogé par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) sur le détournement présumé de fonds de pension alors qu'il était gouverneur.

Il nie ces allégations, affirmant qu'elles sont motivées par des considérations politiques, et l'affaire n'est pas allée plus loin.

Crédit photo, Khaleel Nasir Légende image, Les bâtiments construits pendant le second mandat de M. Kwankwaso en tant que gouverneur portent le nom de son mouvement Kwankwasiyya.

M. Kwankwaso, qui est marié et père de six enfants, respire la confiance politique.

Il l'a démontré récemment en rejetant la nécessité d'une alliance pour remporter la présidence. C'est un homme qui aime laisser sa propre marque - et c'est quelque chose que l'on peut encore voir dans toute la ville de Kano.