Lavrov en Afrique : les mercenaires de Wagner ont-ils aidé le Mali à lutter contre les djihadistes ?

Beverly Ochieng

BBC News

il y a 41 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop (D), a accueilli son homologue russe, Sergei Lavrov, à Bamako.

L'année dernière, le Mali a tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale qu'était la France, préférant l'aide de la Russie.

Il s'agit de la deuxième visite du ministre des affaires étrangères en Afrique en deux semaines.

La Russie cherche à renforcer ses alliés alors que la guerre en Ukraine se poursuit, mais son engagement en Afrique de l'Ouest est antérieur à cette guerre et s'est accru au fil du temps.

M. Lavrov, qui effectue un voyage de deux jours au Mali, a souligné l'ambition de Moscou de fournir un soutien militaire aux gouvernements d'Afrique de l'Ouest dans la lutte contre les militants islamistes.

Le gouvernement militaire malien a repoussé les critiques concernant ce transfert vers la Russie.

A lire aussi :

"Nous ne justifierons plus notre choix de partenaire. La Russie est là à la demande du Mali et répond efficacement à nos besoins stratégiques", a déclaré le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue russe.

Cela fait maintenant plus d'un an que les combattants du Groupe Wagner ont commencé à opérer au Mali, bien que les autorités ne l'aient jamais formellement confirmé.

Mais tout porte à croire qu'ils n'ont pas eu plus de succès que les autres forces face à la menace djihadiste qui sévit depuis une décennie et que l'insécurité s'est peut-être aggravée.

Les pertes civiles dues à la violence ont plus que doublé l'année dernière, selon les données de l'organisation de cartographie de crise Acled Info.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a promis un soutien militaire continu au Mali, qui lutte contre une insurrection djihadiste depuis 2012.

Sécurité dans le pays

Néanmoins, la junte militaire malienne a qualifié de "fake news" les rapports sur la détérioration de la sécurité dans le pays.

Elle a au contraire félicité Moscou d'avoir renforcé les forces armées maliennes en envoyant des équipements militaires lourds à Bamako à plusieurs reprises depuis que l'armée a pris le pouvoir en août 2020.

Ces équipements comprennent des avions de combat Sukhoi, ainsi que des hélicoptères de surveillance et de combat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'année dernière, des manifestants au Mali ont montré leur soutien à la Russie et à son président Vladimir Poutine.

"Les succès militaires que nous avons obtenus au cours des deux dernières années dépassent tout ce qui a été fait au cours des décennies passées. Nos armes sont la fierté de toute la nation", a déclaré le président intérimaire du Mali, le colonel Assimi Goïta, dans un discours prononcé à l'occasion de la journée de l'armée le mois dernier. Il a déclaré que les gens avaient pu retourner chez eux, mais n'a pas donné d'exemples précis.

Pourtant, la présence de mercenaires russes a brusquement mis fin à une décennie d'efforts de la France et de ses alliés européens pour soutenir les tentatives du Mali de contrer les djihadistes.

Le déploiement de Wagner répondait à la perte de patience des forces françaises qui avaient initialement fait des progrès significatifs contre les militants lors de leur premier déploiement en 2013.

La capacité de la mission de maintien de la paix de l'ONU (Minusma), forte de près de 18 000 hommes, à protéger les civils menace d'être affaiblie avec le retrait imminent de près de 3 000 soldats allemands, britanniques, ivoiriens et béninois.

Les attaques des branches du groupe État islamique et d'Al-Qaïda se sont étendues au fil du temps au Burkina Faso et au Niger voisins, tandis que l'activité militante se déplace progressivement vers le sud, en direction du golfe de Guinée.

Le succès sur les réseaux sociaux

Encouragé par son travail au Mali et par son succès à influencer l'opinion publique, Wagner fait des ouvertures au Burkina Faso - qui a connu deux coups d'État militaires en 2022 - et peut-être en Côte d'Ivoire.

Mais des inquiétudes ont été soulevées quant à la manière dont les combattants du groupe Wagner opèrent et l'ONU a demandé des enquêtes sur d'éventuels crimes de guerre commis par des soldats maliens et des mercenaires, ce que les autorités maliennes nient systématiquement.

Les groupes de défense des droits ont recueilli des informations faisant état de tortures, d'exécutions sommaires et d'agressions sexuelles au cours des opérations conjointes de contre-insurrection baptisées Keletigui, qui ont débuté en décembre 2021.

L'analyse des données de l'Acled montre que les civils sont morts en plus grand nombre que les militants lors de ces opérations en 2022.

Au moins 700 personnes ont été tuées dans des incidents impliquant les mercenaires, principalement dans les régions centrales instables du Mali.

L'un des bilans les plus lourds a été enregistré en mars 2022, lorsqu'au moins 300 personnes auraient été tuées au cours d'opérations anti-insurrectionnelles d'une semaine dans la ville de Moura, dans le centre du pays.

Des survivants ont déclaré à Human Rights Watch que des soldats maliens et des "soldats blancs parlant une langue étrange" avaient exécuté sommairement des dizaines d'hommes.

L'armée a nié ces faits et a expliqué que ses forces étaient devenues plus fortes grâce aux instructeurs et aux équipements militaires russes.

Le groupe Wagner - qui, selon les États-Unis, aurait été engagé pour un coût de 10 millions de dollars par mois - n'a pas commenté publiquement ses activités au Mali.

Au contraire, la propagande associée aux mercenaires a gonflé leurs capacités militaires, notamment au Mali, et a cherché à discréditer la France et l'Occident.

Cette propagande a été largement diffusée sur les médias sociaux et les messages pro-Wagner ont gagné en popularité lorsqu'ils ont été partagés par les groupes de pression maliens qui ont organisé des manifestations en faveur d'une coopération accrue avec Moscou.

Le fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a salué les campagnes de propagande comme "la nouvelle ère de la décolonisation", exploitant la méfiance de longue date envers l'ancienne puissance coloniale qu'est la France.

Forcées de se cacher

Les personnes et les organisations qui tentent d'examiner de près les opérations d'influence de la Russie et de Wagner ont fait l'objet d'attaques, ce qui a conduit certains à craindre pour leur sécurité.

En mars dernier, le Mali a interdit les émissions des médias publics français RFI et France 24 en raison de leurs reportages sur les atrocités présumées commises par Wagner et l'armée malienne. Le gouvernement les a accusés de "semer la haine et d'attribuer un aspect ethnique à l'insécurité au Mali".

L'éminente activiste Aminata Dicko a été contrainte de se cacher la semaine dernière après que des activistes pro-junte l'aient accusée de manquer de patriotisme pour avoir décrit les atrocités présumées commises par l'armée et les mercenaires de Wagner alors qu'elle s'adressait au Conseil de sécurité des Nations unies.

Le week-end dernier, la junte a ensuite expulsé le responsable des droits de l'homme de la Minusma pour avoir prétendument collaboré avec Mme Dicko. Les autorités ont claironné les gains militaires, mais le nombre total de décès dus à la violence a augmenté entre 2021 (1 913 décès) et 2022 (4 803 décès).

Le mois dernier, le ministère malien de la santé et du développement social a déclaré que les besoins humanitaires avaient augmenté de 17 % par rapport à 2022 en raison des déplacements massifs provoqués par la violence militante.

En outre, les déclarations de plus en plus nombreuses de Wagner et de l'armée malienne concernant les victimes civiles ont donné aux groupes militants des munitions pour organiser des attaques de représailles et développer le recrutement.

Environ un tiers des déclarations de propagande publiées par le JNIM, affilié à Al-Qaïda, en 2022, mentionnaient explicitement le groupe Wagner comme cible ou utilisaient sa présence pour justifier des attaques contre l'armée.

Ses rivaux liés à l'EI ont également déclaré avoir tué 15 mercenaires et abattu un drone appartenant au groupe Wagner.

Malgré ces préoccupations, l'aide russe et celle de Wagner au Mali semblent devoir se poursuivre.

Lors de sa visite au Mali, M. Lavrov a décrit comment "l'équipement aéronautique russe" a été utilisé pour "mener à bien des opérations contre les terroristes ces derniers temps".

Mais peut-être plus important encore, il a laissé entendre que la Russie pourrait aider d'autres pays de la région à faire face à une menace djihadiste similaire, déclarant que "cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad, ainsi que la région du Sahel en général et même les États côtiers du golfe de Guinée".