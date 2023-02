Mama Cax : le mannequin handicapé qui s'est battu pour l'inclusion dans la mode

L'artiste et mannequin Mama Cax était l'une des voix les plus actives pour l'inclusion des femmes noires handicapées dans le monde de la mode.

"On se souvient du mannequin et activiste qui a élargi l'image de ce à quoi les personnes handicapées devraient ressembler", indique Google dans un billet de blog.

Qui était Mama Cax ?

Cacsmy Brutus, de son vrai nom, est née le 20 novembre 1989 à New York, aux États-Unis, et a passé la majeure partie de sa vie à Port-au-Prince, en Haïti.

À l'âge de 14 ans, on lui a diagnostiqué un cancer des poumons et des os.

"Au début, elle était déprimée et a mis du temps à accepter la prothèse de jambe, car elle aurait aimé qu'elle soit plus réaliste et plus proche de sa couleur de peau", explique Google.