Pénurie de naira au Nigeria : colère et chaos hors des banques

Par Simi Jolaoso

BBC News, Lagos

il y a une heure

Crédit photo, BBC/Simi Jolaoso Légende image, Abraham Osundiran a dû s'absenter du travail parce qu'il faisait la queue pour obtenir de l'argent.

Les Nigérians ont pris l'habitude de passer la nuit à l'extérieur des banques pour être parmi les premiers à recevoir des billets du distributeur automatique, une fois qu'il est chargé le matin.

Le manque de billets nouvellement conçus a entraîné une pénurie de liquidités et un sentiment d'anxiété croissant parmi ceux qui cherchent désespérément à mettre la main sur leur argent dans un pays où 40 % de la population n'a pas de compte bancaire.

La Cour suprême est intervenue, et a ordonné que le délai de remise des anciens billets soit prolongé, mais cela n'a guère changé la situation.

Depuis longtemps, les gens sont habitués aux épisodes de pénurie de carburant qui entraînent de longues files de voitures devant les stations-service. Mais maintenant, de longues files de personnes frustrées, confuses et en colère sont devenues monnaie courante à l'extérieur des banques alors que le pays se prépare à une élection présidentielle à la fin du mois.

"Je n'ai pas mangé aujourd'hui", déclare Abraham Osundiran, 36 ans, alors qu'il se tient dans l'une des deux files d'attente d'une banque à Ikoyi, un quartier du principal centre commercial du pays, Lagos.

Il a dû s'absenter du travail dans une entreprise de construction une deuxième journée parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le taxi. Certains Nigérians ont adopté les paiements numériques, mais beaucoup dépendent encore fortement de l'argent liquide.

"Je n'ai pas d'argent. J'ai dû sauter le petit-déjeuner pour pouvoir venir ici, et je ne sais pas ce que je vais manger pour le reste de la journée."

C'est une situation similaire pour beaucoup d'autres.

Crédit photo, BBC/Simi Jolaoso Légende image, Lilian Ineh a remarqué que moins de monde vient dans son salon.

"C'est très dur. Je ne peux pas aller au marché, parce qu'ils veulent de l'argent. Les bus veulent de l'argent - maintenant je dois marcher partout où je veux me rendre", a déclaré la coiffeuse Lilian Ineh, 26 ans, à la BBC depuis son salon.

"Il n'y a pas d'argent pour acheter des stocks, donc j'ai moins de produits à vendre. Il y a encore moins de clients. Habituellement, le samedi, j'en ai au moins cinq."

Samedi dernier, elle n'en avait que deux.

Les Nigérians ont été informés en octobre dernier que les anciens billets étaient remplacés par de nouveaux billets et ils ont été encouragés à déposer toute épargne en espèces à la banque.

"Ils nous ont fait mettre tout notre argent sur nos comptes, et maintenant on ne peut plus y accéder. C'est insupportable", raconte Osarenoma Kolawole, 40 ans. Elle travaille dans la télévente, mais n'a pas pu accéder à son salaire depuis qu'elle a été payée la semaine dernière.

"La dernière fois que je suis allée dans les magasins, j'ai dû acheter des œufs au lieu du poisson - cela m'a vraiment fait mal. Je vais devoir acheter ce que je ne voulais pas, simplement parce que les banques ne me laissaient pas obtenir mon argent."

La Banque centrale du Nigéria (CBN) a déclaré qu'elle avait repensé les coupures plus élevées - 200, 500 et 1 000 nairas - pour remplacer l'argent sale en circulation, lutter contre l'inflation, la contrefaçon et promouvoir une société sans numéraire.

Il espérait que la refonte ramènerait une partie de l'argent thésaurisé par les particuliers et les entreprises dans le système financier.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des files d'attente ont été observées dans tout le pays, y compris dans l'État de Zamfara, dans le nord.

La réforme a créé quelque chose comme une société sans numéraire - mais pas de la manière dont la CBN l'avait prévu.

Les gens ont du mal à effectuer des paiements et des virements en ligne. Les analystes disent que l'infrastructure pour prendre en charge un système numérique n'est pas assez robuste.

"L'idée était de limiter le montant d'argent auquel les gens ont accès, afin de les encourager à effectuer des paiements numériques, afin qu'ils [CBN] puissent surveiller où va l'argent", explique Paul Alaje, économiste principal chez les consultants en gestion SPM Professionals.

"Mais les banques nigérianes n'ont pas la capacité ou la structure pour faire fonctionner les paiements numériques de manière transparente."

La CBN n'a pas précisé si les pénuries étaient délibérées.

"Le gouvernement essaie de faire passer le pays dans une économie sans espèces depuis des lustres", affirme l'analyste politique et économiste Yemi Makinde.

"Son intention est bonne, mais ce n'est tout simplement pas faisable, les systèmes bancaires n'étaient pas prêts et le Nigeria est juste habitué à l'argent liquide".

Lors de l'annonce de la refonte, la CBN a déclaré que les nouveaux billets commenceraient à circuler à partir du 15 décembre et que les anciens billets cesseraient d'avoir cours légal fin janvier.

La banque a ensuite prolongé le délai jusqu'à vendredi dernier. Mais la Cour suprême est intervenue et a suspendu ce délai mais les files d'attente devant les banques subsistent.

"La seule façon dont ce jugement fonctionnerait est de remettre les anciens billets dans le système pour faire face à la pénurie [mais] cela ne nous ramènera qu'à la case départ", déclare l'économiste M. Alaje.

Accusations de thésaurisation

Beaucoup ont également blâmé les succursales bancaires individuelles.

Premièrement, ils distribuaient toujours les anciens billets plutôt que les nouveaux, même jusqu'à la semaine de la date limite initiale.

Deuxièmement, des agents de l'organisme national de lutte contre la fraude, la Commission des délits économiques et financiers, ont fait une descente dans certaines succursales bancaires et arrêté des responsables accusés d'avoir accumulé les nouveaux billets dans des coffres plutôt que de les mettre dans des distributeurs automatiques de billets et de les donner aux clients.

"Les banques ne font pas du bon travail en distribuant l'argent. Les directeurs de banque ont gardé une grande partie de l'argent de côté pour les personnes ayant des relations et pour les riches, abusant de la politique de la banque centrale", a déclaré le Dr Makinde.

En conséquence, le manque de nouveaux billets de naira a frappé ceux qui manipulent principalement de l'argent au jour le jour, comme les vendeurs au marché et les marchands ambulants.

Crédit photo, BBC/Simi Jolaoso Légende image, Iya Ruka, vendeuse de bananes plantains, explique que ses clients n'ont pas d'argent liquide et qu'elle doit donc se rendre elle-même à la banque.

Iya Ruka, 52 ans, vend des bananes plantains sur un marché à Ojodu Berger, Lagos. Elle a dû s'adapter en acceptant les virements bancaires - mais cela ne l'a pas aidée lorsqu'elle a besoin d'argent.

"Tous mes clients disent qu'ils n'ont pas d'argent liquide, ils paieront par virement bancaire, mais je vais à la banque et je n'ai pas d'argent liquide à récupérer. Alors, que dois-je faire ?"

Plus loin dans la rue, Kingsley, qui n'a donné que son prénom, vend des accessoires de téléphonie mobile.

Le jeune homme de 27 ans m'a dit qu'il n'avait presque rien vendu ces derniers jours.

"Les gens ne paient que [par] transfert. Si je veux rentrer chez moi, je dois me rendre dans un point de vente (POS) pour obtenir de l'argent et ils facturent beaucoup maintenant."

Les vendeurs de points de vente sont des individus qui se tiennent au coin des rues et qui ont une machine à cartes et peuvent effectuer des virements pour les personnes, mais facturent souvent une commission.

Ils ont été accusés d'escroquer les gens ordinaires en facturant des sommes exorbitantes pour les retraits en espèces.

'Les choses iront mieux'

Un vendeur, qui a parlé sous couvert d'anonymat, a défendu la nécessité de facturer un supplément.

"J'ai fait la queue toute une journée dans une banque pour obtenir de nouveaux billets et d'anciens billets. C'est pourquoi ils doivent payer, car nous faisons la queue", explique le jeune homme de 25 ans, qui tient un kiosque à Lekki.

Elle ajoute qu'elle ne sait pas combien de temps encore elle pourra maintenir l'activité, car les banques se tarissent.

"Certains clients peuvent se mettre en colère et devenir presque violents - j'évite juste de les regarder. Ils oublient que je souffre aussi, comme maintenant, je dois marcher pendant une heure pour rentrer chez moi, et je n'ai mangé que du garri [flocons de manioc] ."

Le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, a déclaré qu'il avait pris des mesures pour intégrer davantage de nouveaux billets dans le système dans le but d'apaiser la situation.

Le chaos est devenu un enjeu électoral majeur avec des appels au président Muhammadu Buhari pour qu'il prenne des mesures pour éviter de perdre des voix pour le parti au pouvoir, le All Progressives Congress.

Malgré la crise, il y a quelques personnes, en particulier celles qui ont réussi à planifier longtemps à l'avance, qui n'ont pas encore ressenti la crise.

Ruth Okeke, 35 ans, tient une épicerie à Omole. Elle dit que même si son nombre de clients a chuté, elle n'est pas inquiète.