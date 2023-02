Guerre en Éthiopie dans le Tigré : Des soldats érythréens accusés de viols malgré l'accord

Par Catherine Byaruhanga

Correspondante pour l'Afrique, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les femmes et les groupes d'aide affirment que les agressions sexuelles se poursuivent même après un accord de paix dans la guerre civile en Éthiopie.

En novembre dernier, le gouvernement éthiopien a signé un accord de paix avec les forces de la région du Tigré, dans le but de mettre fin à une guerre civile brutale de deux ans. Mais des groupes d'aide et des habitants ont déclaré à la BBC que les attaques contre les civils - en particulier les agressions sexuelles contre les femmes - se sont poursuivies.

Ce reportage contient des informations que certains lecteurs peuvent trouver choquantes, notamment sur les violences sexuelles.

Le jour où des représentants du gouvernement éthiopien ont serré la main de leurs rivaux du Tigré pour faire la paix - les deux parties souriant devant les caméras - Letay a passé la nuit à se cacher sous un pont alors que des obus de mortier atterrissaient et explosaient tout autour d'elle. Elle était seule dans une partie du nord-est du Tigré et venait de survivre au viol par un soldat érythréen.

"Après ce qui s'est passé, je suis restée inconsciente pendant un long moment avant de reprendre conscience. J'ai dû me cacher jusqu'à ce qu'ils partent".

Nous avons changé le nom de Letay et ceux des autres survivants de viols qui ont partagé leur histoire avec la BBC pour les protéger de la stigmatisation et des représailles.

Au cours des deux années de conflit dans le nord de l'Éthiopie, le viol systématique des femmes tigréennes par les soldats éthiopiens, ainsi que par leurs alliés de l'Érythrée voisine et les milices, a été documenté par les Nations unies, les organisations de défense des droits humains et les journalistes.

Les forces du Tigré ont également été accusées d'avoir agressé sexuellement des femmes dans la région d'Amhara lors de leur progression vers la capitale éthiopienne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des centaines de milliers de personnes seraient mortes pendant la guerre.

Pendant deux ans, à partir de novembre 2020, les deux camps de la guerre civile se sont affrontés pour le contrôle du Tigré. Le nombre de morts pourrait se chiffrer en centaines de milliers.

On espérait qu'après la signature de l'accord de paix en novembre, les agressions contre les civils cesseraient.

Les femmes, les agents de santé et les organisations humanitaires ont déclaré à la BBC que ce n'était pas le cas.

J'ai parlé à Letay sur une ligne téléphonique grinçante - les journalistes n'ont pas reçu l'autorisation du gouvernement de se rendre au Tigré."Cela m'est arrivé deux fois. Qu'ai-je fait de mal ? On aurait dit que je l'avais souhaité. "

Letay dit avoir été violée une première fois, en janvier 2021, par deux soldats érythréens - un troisième a refusé.

"Les deux ont fait ce qu'ils voulaient avant de demander au troisième de faire la même chose, sauf qu'il a dit non. Il a dit : 'Qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Elle est déjà un cadavre qui traîne".

Après son premier viol, Letay a cherché une aide médicale et psychologique, rejoignant un groupe de soutien aux femmes survivantes. Le jour de l'accord de paix, Letay s'était précipitée pour aider une jeune fille qui avait également été violée avant d'être agressée à son tour.

Il est difficile de connaître le nombre réel d'agressions sexuelles commises pendant la guerre.

Les victimes ont souvent peur de parler alors que les télécommunications ont été coupées pendant les combats.

Selon les données du bureau officiel de la santé du Tigré, en novembre et décembre 2022 - après la signature de l'accord de paix - 852 cas ont été signalés dans les centres mis en place pour aider les survivants.

Les travailleurs des droits humains et les organisations humanitaires opérant dans le Tigré ont également continué à documenter des cas de violences sexuelles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des groupes de soutien ont créé des centres pour les survivants d'agressions sexuelles dans le conflit.

Adiama, qui vient de la ville de Zalambesa, dans le nord-est du Tigré, a déclaré avoir été agressée sexuellement par un soldat érythréen à la fin du mois dernier.

"Ils étaient quatre, mais un seul m'a violée. Ils avaient même prévu de me tuer mais ils sont partis après m'avoir violée."

Sœur Mulu Mesfin, qui travaille avec les survivants de viols depuis le début du conflit dans le plus grand hôpital du Tigré, à Mekelle, la capitale régionale, m'a envoyé un message vocal alors qu'elle traversait une salle.

"Il y a beaucoup de survivantes dans mon centre unique. Ils viennent de différentes régions du Tigré. La plupart d'entre elles sont de nouveaux cas qui ont été violés au cours du dernier ou des deux derniers mois. "

Selon Sœur Mulu, et d'autres agents de santé auxquels nous avons parlé, la plupart de ces agressions dans le Tigré ont été commises par des troupes érythréennes, tandis que les milices de la région d'Amhara et les forces du gouvernement fédéral sont également accusées de commettre des viols.

L'Érythrée a une frontière commune avec le Tigré et entretient une rivalité de longue date avec le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), le parti au pouvoir dans la région. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est jointe à la guerre civile en soutenant le gouvernement éthiopien. La semaine dernière, Isaias Afwerki, le président érythréen reclus, a fait une rare apparition publique lors de sa visite au Kenya.

Venant d'un pays où la presse libre n'existe pas, M. Isaias était visiblement en colère et frustré lorsque les journalistes lui ont posé des questions difficiles. Il a rejeté toutes les allégations d'atrocités commises par les forces de son pays au Tigré.

"Tous ceux qui parlent de violations des droits humains [par les forces érythréennes], de viols, de pillages, c'est un fantasme dans l'esprit de ceux qui possèdent cette usine, que j'appelle une usine de fabrication de désinformation", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Isaias Afwerki dément toutes les allégations d'atrocités commises par les forces érythréennes.

Nous avons envoyé les allégations contenues dans ce rapport au ministre de la communication du gouvernement éthiopien et à l'Union africaine, qui a négocié l'accord de paix, pour qu'ils fassent part de leurs commentaires, mais ni l'un ni l'autre n'a répondu.

L'accord de novembre a apporté des changements positifs au Tigré. Il n'y a plus de combats actifs. L'aide, en particulier la nourriture et les médicaments, parvient à un plus grand nombre de villes, tandis que les services bancaires et de communication ont repris.

Certaines familles ont été réunies et d'autres se sont parlées pour la première fois depuis plus d'un an. Mais selon l'article 4 de l'accord : "Les parties condamnent en particulier tout acte de violence sexuelle et sexiste."

"La violence sexuelle est une violation de l'accord", déclare Laetitia Bader, directrice de la Corne de l'Afrique à Human Rights Watch. "L'une des questions que nous avons soulevées est l'importance pour les bailleurs de fonds de l'accord de s'assurer qu'ils s'expriment lorsqu'il y a des violations".

L'organisation continue de demander que des enquêteurs et des journalistes indépendants puissent avoir accès au nord de l'Éthiopie.

"Nous sommes très préoccupés par les efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour tenter de mettre fin et de saper le travail de la commission internationale d'experts des droits de l'homme en Éthiopie, qui a été créée par la Commission des droits de l'homme à Genève", ajoute-t-elle.

Mme Bader estime que les enquêtes seront cruciales pour que les survivants obtiennent justice et pour tout processus de réconciliation.

"Je ne m'attendais pas à être agressée après l'accord de paix", déclare Hilina.

Cette mère de trois enfants avait déjà fui sa maison de Humera pour se rendre dans la ville de Shirao où elle travaillait comme vendeuse ambulante de maïs.

Elle raconte que le 16 novembre, elle rentrait tard chez elle lorsque deux soldats érythréens l'ont arrêtée pour avoir enfreint le couvre-feu. Elle leur a dit qu'elle n'avait pas de carte d'identité et ils l'ont emmenée dans une maison vide.

Des images satellite prises le 26 septembre et publiées par la société Maxar Technologies ont montré l'accumulation de ce qui semblait être des forces érythréennes ou éthiopiennes à Shiraro.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La guerre a fait rage pendant deux ans, mais elle a été largement cachée au monde, les communications étant coupées et les entrées limitées.

Hilina dit qu'elle a pu deviner à l'apparence des hommes et au dialecte dans lequel ils parlaient qu'ils venaient d'Érythrée.

"Ils m'ont amenée dans une maison vide. Ils ont sorti une arme et ont dit : 'Si tu te tais, nous ne te ferons pas de mal'. Alors, je leur ai dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient mais je les ai suppliés de ne pas me tuer."

Hilina dit avoir été violée toute la nuit avant qu'ils ne la laissent partir le matin. Elle a depuis avorté, affirmant qu'elle préférait mourir plutôt que de donner naissance à un enfant issu d'un viol.

Selon les travailleurs humanitaires avec lesquels la BBC s'est entretenue, des troupes érythréennes se trouvent à proximité de Shiraro. L'accord de paix exige qu'elles quittent le Tigré et, bien qu'elles se soient retirées des principales villes, elles maintiennent une présence dans les zones proches de leur frontière avec le Tigré.

Shashu, une femme de 80 ans, ne peut retenir ses larmes alors que nous lui parlons - encore une fois sur une ligne téléphonique grinçante. Nous lui demandons si elle veut poursuivre l'entretien et elle accepte.

Comme Letay, Shashu dit avoir été violée deux fois pendant cette guerre - avant et après l'accord de paix.