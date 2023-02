Les élections au Nigeria en 2023 : Des graphiques qui expliquent la situation du pays

Le Nigeria étant à la fois la plus grande économie et le pays le plus peuplé d'Afrique (214 millions d'habitants), ce qui s'y passe a un impact considérable. Les électeurs s'apprêtent à élire un nouveau président après huit ans de règne de Muhammadu Buhari, mais le vainqueur devra relever des défis de taille.