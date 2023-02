Projet de cathédrale du président ghanéen Nana Akufo-Addo : au point mort en pleine crise économique

il y a 10 minutes

Au cœur de la capitale du Ghana, Accra, des panneaux recouverts d'impressions artistiques d'une merveille architecturale empêchent les regards indiscrets de voir ce qui se trouve de l'autre côté.

Selon qui vous demandez, le bâtiment prévu de plusieurs millions de dollars - connu sous le nom de cathédrale nationale du Ghana - est soit un symbole de la mauvaise gestion économique du pays, soit un investissement stratégique et audacieux.

Dans un discours au début de la nouvelle année, deux semaines seulement après que le Ghana a effectivement fait défaut de rembourser la majeure partie de sa dette extérieure dans un contexte de crise économique et de coût de la vie croissante, le président Nana Akufo-Addo, se moquant des critiques, a renouvelé son engagement à l'édifice religieux.

"La cathédrale nationale est un acte d'action de grâce au Tout-Puissant pour ses bénédictions, ses faveurs, sa grâce et sa miséricorde sur notre nation", a déclaré le président sur le chantier de construction où se déroulait un marathon de lecture de la Bible.

Le président a ensuite annoncé un don personnel de 100 000 cedis (environ 4 800 000 F CFA) pour les coûts de construction. Il a été envisagé d'être un espace sacré pour tous les chrétiens, qui représentent 70% de la population, et où les services religieux nationaux pourraient avoir lieu.

Bien que la plupart des coûts soient censés être couverts par des dons, l'État fournissant le terrain et un financement de démarrage, les critiques se sont interrogés sur le montant d'argent - environ 58 millions de dollars - que le gouvernement a jusqu'à présent dépensé en ces temps économiquement difficiles.

En plus de cela, le projet a été en proie à des allégations de détournement de fonds ainsi qu'à des questions sur l'attribution de l'appel d'offres de conception au célèbre architecte anglo-ghanéen Sir David Adjaye, une situation qui a provoqué des frictions avec certains des principaux dirigeants chrétiens qui composent le conseil d'administration de la cathédrale nationale.

Les autorités rejettent ces allégations et le conseil a approuvé un audit financier, ainsi que l'accord de laisser le parlement enquêter sur la manière dont les contrats ont été attribués.

L'économiste ghanéen Theo Acheampong estime que les priorités du gouvernement sont mal placées, compte tenu de la situation économique actuelle du pays, notamment une monnaie en dépréciation, des réserves de change en baisse et des finances publiques tendues.

"C'est une crise générationnelle. L'inflation dépasse les 50%, le pays n'est pas en mesure de rembourser sa dette, obligeant le gouvernement à réduire ses dépenses. Et aussi à un moment où le gouvernement demande un prêt de 3 milliards de dollars au Fonds monétaire International, la cathédrale n'est pas une priorité pour la nation", a déclaré M. Acheampong.

M. Akufo-Addo a révélé pour la première fois les plans de la cathédrale après avoir remporté les élections de 2016 et l'architecte a été nommé deux ans plus tard. Mais le travail sur ce que le président a qualifié de "sa gratitude envers Dieu" n'a commencé qu'en 2022, deux ans après sa réélection.

Cependant, le bruit des machines lourdes creusant la terre et des ouvriers animés criant dans le vacarme sur le chantier de construction s'est arrêté plus après que les députés ont refusé en décembre d'approuver une nouvelle allocation budgétaire de 6,3 millions de dollars du gouvernement.

« Supposez que l'un de vous veuille construire une tour. Ne voudriez-vous pas d'abord vous asseoir et estimer le coût pour voir si vous avez assez d'argent pour l'achever ? Car si vous posez les fondations et que vous n'êtes pas en mesure de le terminer, quiconque verra il vous ridiculisera en disant : "Celui-là a commencé à construire et n'a pas pu finir", s'amusèrent convenablement ses collègues de l'opposition, acclamés quand il eut fini de lire les versets.