Élection au Nigeria en 2023 : Buhari s'est-il attaqué à la menace de Boko Haram ?

Mayeni Jones

BBC West Africa correspondent, Nigeria

il y a une heure

Crédit photo, Ayo Bello/ BBC Légende image, La situation sécuritaire s'est améliorée dans le nord du Nigeria, mais de nombreuses personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elles.

Lorsque Muhammadu Buhari a été élu pour la première fois président du Nigeria il y a huit ans, c'était sur la promesse qu'il contribuerait à mettre fin à l'insurrection de Boko Haram, qui a forcé des millions de personnes à quitter leur foyer dans le nord-est du pays et coûté la vie à des milliers de personnes. Huit ans plus tard, la région semble plus sûre, de larges pans de territoire ayant été repris au groupe djihadiste. Mais alors que les Nigérians s'apprêtent à élire son successeur, la situation réelle est plus complexe.

Rukaiya Goni vit à côté d'une école primaire locale qui a été incendiée par le groupe militant islamiste Boko Haram, lorsque le grouope a pris la ville de Damasak fin 2014.

Boko Haram signifie "l'éducation occidentale est interdite". Le groupe a ciblé à plusieurs reprises des écoles laïques, notamment lors de l'enlèvement de plus de 200 écolières de la ville de Chibok.

Il y a neuf ans, Mme Goni a fui sa maison avec 11 membres de sa famille, traversant la frontière voisine vers le Niger.

"Nous sommes partis à cause de l'insécurité causée par Boko Haram", me dit-elle en kanuri, via un traducteur. "Ils ont pris le contrôle de Damasak, alors nous sommes allés à Diffa, au Niger". À l'époque, elle avait juste une fille de six ans. Ses cinq fils sont tous nés au Niger et sont retournés avec elle à Damasak il y a un an.

"Nous avons entendu dire que c'était plus sûr ici maintenant, alors nous avons décidé de revenir", explique-t-elle. Je lui demande si elle a jamais pensé qu'elle pourrait rentrer chez elle. "Oui, nous voulions revenir dans notre ville natale et nous avons prié quotidiennement pour que la paix revienne. Je suis très heureuse d'être de retour. Il n'y a pas d'endroit comme la maison."

Crédit photo, Kyla Herrmannsen/ BBC Légende image, Rukaiya Goni a vécu pendant des années au Niger voisin, mais a finalement réussi à rentrer chez elle, à Damasak.

Lorsqu'on les interroge sur leurs performances en matière de sécurité, le président Buhari et ses partisans disent souvent que le nord-est est beaucoup plus sûr qu'il ne l'était lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Le fait que des personnes comme Mme Goni puissent rentrer chez elles en est la preuve. Mais la région est loin d'être sûre.

"L'insécurité fait toujours rage ici et, surtout, elle affecte les personnes que nous sommes venus aider", déclare David Stevenson, directeur national du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le Nigeria.

"Ils continuent à être déplacés, nous avons de nouveaux arrivants dans les camps de déplacés et ils racontent qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leurs propriétés et dans leurs fermes."

Les groupes d'insurgés, dont Boko Haram, sont toujours en mesure de menacer la sécurité dans l'État de Borno, bien qu'ils ne détiennent pas beaucoup de territoires. Une grande partie de l'État est toujours considérée comme trop dangereuse pour être traversée par la route. Pour se rendre en toute sécurité de Damaturu, dans l'État de Yobe, à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, nous devons utiliser un hélicoptère des Nations unies.

La province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique (Iswap), qui s'est séparée de Boko Haram il y a sept ans, devient également une menace plus importante. En 2022, elle a revendiqué le plus grand nombre d'attaques depuis sa formation, et elle contrôle un territoire d'importance stratégique autour du lac Tchad.

Il existe également des preuves que la zone d'activité du groupe s'est étendue au nord-ouest du pays, où ils ont infiltré des gangs d'enlèvement.

La Constitution interdit au président Buhari de se représenter, mais son incapacité à débarrasser complètement le pays de l'insurrection, ainsi que la propagation de la violence, ont retourné certains habitants du nord du Nigeria contre son parti, le All Progressives Congress (APC).

À Dawauru, dans la ville de Kano, l'un des plus grands marchés céréaliers d'Afrique de l'Ouest, le grossiste Mukhtar Garba Intini déclare qu'il ne votera pas pour l'APC.

Crédit photo, Kyla Herrmannsen/ BBC Légende image, Mukhtar Garba Intini veut que l'APC soit chassé du pouvoir par les électeurs.

"Sous l'APC, nous avons vraiment souffert, nous prions pour que le PDP revienne", crie M. Intini avec colère. Il s'approvisionne en céréales à Maiduguri et dit avoir toujours dû faire face à l'insécurité.

"La sécurité est un problème. Il y a beaucoup de nos gens qui sont allés à Maiduguri, jusqu'à présent nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux, nous ne faisons que prier pour eux."

L'insécurité est un problème auquel les voyageurs de la région sont confrontés quotidiennement. Lorsque nous parcourons 300 km vers l'est pour nous rendre à Potiskum, dans l'État de Yobe, nous devons utiliser des véhicules blindés, car des bandes de kidnappeurs parcourent les routes.

L'homme d'affaires David Oyebamiji vit dans la ville d'Ibadan, dans le sud du pays, mais se rend chaque mois à Potiskum pour acheter des céréales et des haricots qu'il vend dans le sud. Alors qu'il envisage de voter, il affirme que l'insécurité a fait grimper l'inflation alimentaire.

"Les choses n'étaient pas aussi chères avant, mais en raison de la situation du pays - l'insécurité, le problème de Boko Haram, le prix des choses a augmenté. Les agriculteurs ne peuvent pas cultiver en toute sécurité, donc tout est cher."

Il explique qu'au cours des quatre dernières années, pendant le second mandat du président Buhari, le prix d'un sac de haricots de 105 kg a doublé.

Il ne dira pas pour qui il votera mais il a un souhait : "Pour que les affaires soient meilleures, il faut d'abord régler la question de la sécurité."

Crédit photo, Kyla Herrmannsen/ BBC Légende image, Boko Haram a peut-être disparu, mais les preuves de son contrôle demeurent dans toute la région.

L'incapacité du président Buhari à gérer la sécurité est l'une des raisons pour lesquelles les partisans d'Atiku Abubakar, du principal parti d'opposition, le Peoples Democratic Party (PDP), pensent qu'il pourrait avoir une chance de remporter le vote du Nord cette fois-ci. Le fait qu'il soit le seul candidat principal à venir du nord l'aide.

Dolly Kola-Balogun est une femme d'affaires et une partisane du PDP qui vit dans la capitale, Abuja.

"Je ne soutiens pas l'APC car je pense qu'ils ont échoué en tant que parti politique au niveau national. Ils n'ont pas réussi à s'attaquer à l'insurrection dans le nord-est, et maintenant il y a d'autres problèmes, notamment les enlèvements contre rançon."

Elle pense que le grand nombre de jeunes qui se sont inscrits sur les listes électorales pourrait jouer en faveur de M. Abubakar, même si, à 76 ans, il est le plus âgé des trois principaux candidats. Quelque 40 % des 10 millions d'électeurs nouvellement inscrits ont moins de 35 ans.

"Plus de jeunes sont engagés cette fois-ci. Dans le sud, ils sont plus pro-Obi mais les jeunes du nord sont plus pro-Atiku."

Plus de la moitié des électeurs inscrits, soit environ 49 millions de personnes, vivent dans le nord du Nigeria et, traditionnellement, le taux de participation est plus élevé dans la région que dans les villes du sud comme Lagos. La conquête des électeurs du nord pourrait contribuer à l'obtention du ticket.

Les 1,6 million de personnes toujours déplacées à l'intérieur du pays dans l'État de Borno, en raison de la lutte contre Boko Haram, constituent une autre mise en cause des performances du parti au pouvoir.

Crédit photo, Ayo Bello/ BBC Légende image, Plus d'un million de personnes restent déplacées dans l'État de Borno

Hawa Goni, 25 ans, a quitté son village de Dikwa, dans l'État de Borno, il y a sept ans. "Boko Haram tuait les maris et kidnappait les gens, c'est pourquoi j'ai décidé de fuir avec mon mari", explique-t-elle.

Après un court passage à Maiduguri, elle a essayé de déménager vers le sud, à Lagos, la plus grande ville du Nigeria, dans l'espoir d'une vie meilleure, mais cela n'a duré qu'un an. "C'était trop difficile, très cher", me dit-elle. "Nous n'y arrivions pas".

Aujourd'hui, elle est de retour à Maiduguri, mais l'aide a été coupée au camp où elle vit, dans le cadre d'une campagne du gouverneur de l'État, membre de l'APC, visant à encourager les personnes déplacées à rentrer chez elles et à devenir moins dépendantes de l'aide.

Les conséquences ont été dévastatrices : son bébé de neuf mois, Amina, souffre de malnutrition et dépend des rations alimentaires d'urgence fournies par une clinique du camp gérée par le gouvernement et soutenue par le PAM. Elle reçoit une pâte hautement nutritive à base de cacahuètes pendant six mois, afin de l'aider à prendre du poids.

Des groupes de défense des droits et des groupes de réflexion ont critiqué la décision du gouvernement de l'État de fermer les camps, affirmant qu'elle a plongé plus de 200 000 personnes dans une souffrance et un dénuement accrus.

Comme de nombreux autres ménages du camp, la seule source de revenus de la famille de Hawa Goni est le bois de chauffage que son mari ramasse et vend. Il ne gagne pas assez pour nourrir sa famille.

Elle m'emmène à sa tente dans le camp et me montre une boîte en plastique de millet presque vide. C'est toute la nourriture qu'il leur reste. Tout en me parlant, elle me dit qu'elle ne peut pas répondre à toutes mes questions car elle se sent faible. Elle n'a pas mangé de la journée.

"C'est comme ça depuis environ cinq mois maintenant. Les parents ayant six enfants ont droit à des rations mensuelles de riz, de maïs et de haricots, mais nous ne les recevons pas toujours à temps. Parfois, il faut plus d'un mois ou deux pour les recevoir, et cela ne nous convient pas, surtout avec six enfants."

Le gouvernement de l'État a empêché le PAM de distribuer l'aide alimentaire à Maiduguri. Le PAM a repris la distribution de certaines rations d'urgence, mais la livraison est inégale.

Hawa Goni ne peut pas voter parce qu'elle n'a pas de carte d'électeur, mais elle dit espérer qu'il y aura un changement de gouvernement.

"Nous avons beaucoup souffert. Nous ne nous soucions pas des vêtements et autres choses matérielles, nous voulons juste de la nourriture et un abri."

Elle veut retourner chez elle à Dikwa, mais une grande partie de la région est encore trop peu sûre.

Crédit photo, Ayo Bello/ BBC Légende image, La fille de Hawa Goni, Amina, n'a que neuf mois et reçoit un traitement contre la malnutrition.

Aucun des principaux candidats aux élections ne mentionne directement Boko Haram ou Iswap dans leur manifeste. Ils ont cependant des suggestions sur la manière de s'attaquer aux djihadistes de manière plus générale.

Bola Tinubu, de l'APC au pouvoir, veut créer des "bataillons antiterroristes hautement entraînés et disciplinés avec des unités de forces spéciales". Il veut également "gagner les cœurs et les esprits" des communautés touchées par l'insurrection en leur offrant un soutien d'urgence et économique.

M. Abubakar, principal candidat de l'opposition, veut faire face à l'insurrection en utilisant "des approches alternatives de résolution des conflits, telles que la diplomatie, le renseignement, l'amélioration du contrôle des frontières, les institutions traditionnelles et les relations de bon voisinage". Il souhaite également apporter plus de développement au nord-est.

Peter Obi, du parti travailliste, propose d'accroître la coopération régionale pour sécuriser les frontières, et de "poursuivre les criminels, les bandits et les terroristes pour mettre fin à l'impunité".

Aucun des principaux candidats ne donne de détails sur le coût de ces initiatives, ni sur la manière dont ils les financeraient.