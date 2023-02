Abus sexuels dans des fermes à thé au Kenya : le lourd prix d'une tasse

Africa Eye et Panorama

BBC News

il y a 32 minutes

Des cas d'exploitation sexuelle ont été découverts dans des fermes à thé qui fournissent certaines des marques les plus populaires du Royaume-Uni, notamment PG Tips, Lipton et Sainsbury's Red Label.

Plus de 70 femmes travaillant dans des plantations de thé kenyanes, appartenant depuis des années à deux sociétés britanniques, ont déclaré à la BBC avoir été victimes d'abus sexuels de la part de leurs superviseurs.

Un film secret a montré que les patrons locaux, dans les plantations appartenant à Unilever et James Finlay & Co, faisaient pression sur un journaliste en civil pour obtenir des rapports sexuels.

Depuis, trois directeurs ont été suspendus.

Légende image, Certaines travailleuses des plantations de thé disent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de céder aux exigences sexuelles de leurs patrons.

Unilever a fait face à des allégations similaires il y a plus de 10 ans et a lancé une approche de "tolérance zéro" en matière de harcèlement sexuel, ainsi qu'un système de signalement et d'autres mesures, mais une enquête conjointe menée par BBC Africa Eye et Panorama a trouvé des preuves que les allégations de harcèlement sexuel n'étaient pas prises en compte.

Tom Odula, de la BBC, s'est entretenu avec des femmes qui travaillaient dans des fermes à thé gérées par les deux entreprises. Un certain nombre d'entre elles lui ont dit qu'en raison de la rareté du travail, elles n'ont d'autre choix que de céder aux exigences sexuelles de leurs patrons, sous peine de ne pas avoir de revenus.

"Je ne peux pas perdre mon emploi parce que j'ai des enfants", déclare une femme.

Une autre femme a déclaré qu'un directeur de division avait mis fin à son emploi jusqu'à ce qu'elle accepte d'avoir des relations sexuelles avec lui.

"C'est juste une torture ; il veut coucher avec vous, puis vous obtenez un emploi", a-t-elle dit.

Une femme a également déclaré à la BBC qu'elle avait été infectée par le VIH par son supérieur hiérarchique, après avoir subi des pressions pour avoir des relations sexuelles avec lui.

Afin de recueillir davantage de preuves sur les allégations d'abus sexuels, la BBC a recruté une journaliste sous couverture, Katy - ce n'est pas son vrai nom - pour travailler dans les plantations de thé.

Dans un cas, Katy est invitée à un entretien d'embauche avec un recruteur de James Finlay & Co, John Chebochok. L'entretien se déroule dans une chambre d'hôtel.

M. Chebochok, qui travaille dans les plantations de Finlay depuis plus de 30 ans, d'abord en tant que directeur de domaine, puis en tant que propriétaire d'une entreprise de construction, avait déjà été signalé comme un "prédateur" par un certain nombre de femmes qui ont parlé à Tom Odula de la BBC.

Katy est plaquée contre une fenêtre par M. Chebochok qui lui demande de le toucher et de se déshabiller.

"Je vais te donner de l'argent, puis je te donnerai un travail. Je t'ai aidé, aide-moi", dit-il.

"On couche, on finit et on s'en va. Puis tu viendras travailler."

Katy lui fait comprendre qu'elle n'est pas consentante. Il finit par abandonner et un membre de l'équipe de production - posté à proximité pour sa sécurité - passe un coup de fil pour lui donner une excuse pour partir.

"J'étais tellement effrayée, et tellement choquée. Cela doit être vraiment difficile pour les femmes qui travaillent sous les ordres de Chebochok", dit Katy.

James Finlay & Co affirme que M. Chebochok a été immédiatement suspendu après que la BBC a contacté la société. L'entreprise dit qu'elle l'a également dénoncé à la police et qu'elle enquête actuellement pour savoir si son opération au Kenya présente "un problème endémique de violence sexuelle".

Légende image, Le Kenya produit la moitié de tout le thé bu au Royaume-Uni.

Katy a également été victime de harcèlement sexuel lors d'une mission d'infiltration dans une ferme, qui était à l'époque gérée par Unilever.

Elle a été invitée à une journée d'intégration au cours de laquelle un directeur de division, Jeremiah Koskei, a fait un discours à ses nouvelles recrues sur la politique de tolérance zéro d'Unilever en matière de harcèlement sexuel.

Cependant, il a ensuite invité "Katy" à le rejoindre dans un bar de l'hôtel le soir même et a essayé de la pousser à avoir des relations sexuelles avec lui - en suggérant qu'ils retournent ensemble dans sa propriété.

Katy a déclaré plus tard : "Si toute ma vie reposait vraiment sur cette opportunité, je ne peux qu'imaginer comment cette rencontre se serait déroulée".

Katy a été affectée à l'équipe de désherbage - c'est un travail éreintant, six jours par semaine, et beaucoup de femmes demandent à être déplacées.

Le superviseur de l'équipe, Samuel Yebei, lui a demandé d'avoir des relations sexuelles en échange de tâches plus légères.

Lorsque Katy a signalé ce comportement à l'un des responsables du harcèlement sexuel d'Unilever, on lui a répondu : "Défendez vos principes. Ne donnez pas votre corps en échange d'un emploi".

Malgré un suivi pour savoir quelles mesures étaient prises contre ses supérieurs, elle n'a reçu aucune réponse.

Unilever se dit "profondément choqué et attristé" par ces allégations. La société a vendu ses activités au Kenya pendant que la BBC filmait secrètement.

Le nouveau propriétaire, Lipton Teas and Infusions, déclare avoir "immédiatement suspendu les deux directeurs" et ordonné une "enquête complète et indépendante".

Jeremiah Koskei n'a pas répondu à notre demande de commentaire et Samuel Yebei nie les allégations portées contre lui.

James Finlay and Co fournit du thé kenyan aux supermarchés Sainsbury's et Tesco, ainsi qu'à Starbucks.

En réponse à l'enquête de la BBC, Sainsbury's a déclaré : "Ces allégations horribles n'ont pas leur place dans notre chaîne d'approvisionnement".

Tesco a déclaré qu'il prenait les allégations "extrêmement au sérieux" et qu'il était en "dialogue constant" avec Finlay's pour s'assurer que des "mesures robustes" soient prises.