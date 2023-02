Ihsane el-Kadi : L'Algérie emprisonne le journaliste alors que la vieille garde affirme son pouvoir

Dans notre série de lettres de journalistes africains, Magdi Abdelhadi se penche sur ce que l'emprisonnement d'un journaliste de premier plan révèle sur la place réelle du pouvoir en Algérie.

Il était presque minuit la veille de Noël lorsque le journaliste algérien chevronné Ihsane el-Kadi a été emmené de son domicile par des policiers en civil et conduit au siège de la police politique dans la capitale, Alger.

Les circonstances de son arrestation, telles qu'elles sont relatées par sa fille, sont d'une obsédante familiarité pour les journalistes indépendants et les défenseurs des droits dans les États autoritaires du monde entier.

Tout a commencé par un coup de téléphone vers minuit et a été rapidement suivi par un coup à la porte le 24 décembre, a déclaré Tin-Hinane el-Kadi au programme radio Focus on Africa de la BBC.

Les six policiers n'avaient pas de mandat d'arrêt et n'ont mentionné aucune charge, a-t-elle précisé.

Il a ensuite été menotté et emmené dans une voiture de police pour assister à la fermeture des bureaux de son entreprise de presse. Le personnel a été renvoyé chez lui, le matériel confisqué et les locaux mis sous scellés.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président Abdelmadjid Tebboune a remplacé le dirigeant de longue date Abdelaziz Bouteflika en 2019.

M. El-Kadi avait créé Maghreb Emergent et Radio M il y a une dizaine d'années. Ils sont connus pour faire partie du nombre de plus en plus restreint de médias indépendants dans le pays.

Six jours plus tard, il a comparu devant un juge d'instruction qui a ordonné sa "détention préventive".

Ses avocats n'ont pas pu présenter leur objection à son arrestation et à la fermeture de son entreprise de presse, car la date de la séance avait été modifiée sans qu'ils en soient informés.

Les charges retenues contre lui portent la marque d'un État répressif - atteinte à l'unité et à la stabilité nationales, diffusion de fausses nouvelles et réception de fonds sans autorisation.

Refus des avocats

Des groupes internationaux de défense des droits ont dénoncé l'arrestation de M. El-Kadi comme une violation flagrante de ses droits fondamentaux et ont demandé sa libération immédiate ainsi que le rétablissement de son activité de presse.

Ses avocats ont dénoncé cette action comme une violation flagrante de la constitution algérienne et un déni de son droit fondamental à un procès équitable, après s'être vu refuser la possibilité de contester son arrestation devant le juge d'instruction.

Ce n'est pas la première fois que M. El-Kadi est confronté à toute la force de l'État algérien.

Mais le déclencheur immédiat de cette arrestation semble avoir été un article d'opinion qu'il avait publié sur son site Web - Maghreb Emergent - dans lequel il spéculait sur le fait que le président Abdelmadjid Tebboune, âgé de 77 ans, souhaitait un nouveau mandat et se demandait si l'armée l'approuverait.

Cela a clairement indigné le président et les militaires.

Tous les observateurs de l'Algérie s'accordent à dire que le pays n'a jamais été une démocratie depuis son indépendance en 1962.

Le président Abdelmadjid Tebboune a remplacé le dirigeant de longue date Abdelaziz Bouteflika en 2019.

Les élections en Algérie ne sont que du spectacle, dont le seul but est de conférer un vernis de légitimité démocratique à l'homme oint par les hommes en uniforme derrière des portes fermées.

C'est précisément ce que les Algériens voulaient changer lorsqu'ils sont descendus dans la rue en 2019.

Crédit photo, AFP Légende image, En 2019, la colère s'est exprimée non seulement contre Bouteflika mais aussi contre ses proches.

Les protestations ont éclaté lorsque l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, gravement malade et en fauteuil roulant, s'apprêtait à briguer un cinquième mandat après 20 ans de pouvoir.

Le mouvement de protestation, connu sous le nom de Hirak, a réussi à faire échec à Bouteflika, qui a été contraint de démissionner. Il est décédé depuis.

Quelques-uns de ses proches ont été jugés. Mais cela s'est arrêté là.

Le Hirak voulait bien plus que la destitution du chef de l'État. Ils ne voulaient pas d'une autre élection chorégraphiée et de la poudre aux yeux.

Ils voulaient un nouvel ordre politique dans lequel les droits démocratiques et l'État de droit seraient inscrits non seulement dans la Constitution mais aussi dans la pratique.

Ils savaient que pour y parvenir, ils devraient démanteler ce que les Algériens ont fini par appeler "le Pouvoir" - le réseau de liens complexes entre les agences de sécurité et l'élite économique, avec l'armée au centre. Ce système est en place depuis l'indépendance.

Faute de leadership organisé, avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19 et la répression croissante, le Hirak s'est plus ou moins éteint. Et l'ordre ancien est fermement revenu aux commandes.

Ce qui s'est passé en Algérie était une autre version de ce qui s'est passé dans d'autres États d'Afrique du Nord, comme la Tunisie, l'Égypte et la Libye.

Un "moment cosmique"

Après l'euphorie initiale de ce que l'on a appelé le printemps arabe, qui a vu les chefs d'État des trois pays renversés en 2011, il n'y a pas eu de transition vers une démocratie complète - la Libye reste embourbée dans le chaos, la Tunisie, après des débuts hésitants, a régressé, et en Égypte, un général de l'armée est de retour aux commandes.

L'ordre ancien a survécu et les révolutionnaires ont été soit poussés à l'exil, soit sont tombés dans l'apathie ou la quiescence.

Ou, comme dans le cas de M. El-Kadi, ont été jetés dans un centre de détention.

Sur son fil Twitter, le journaliste avait épinglé la photo d'une foule immense qui s'était rassemblée devant son bureau en 2019, lors des manifestations du Hirak.

En dessous, il a commenté : "Je souhaite à chacun... de vivre une fois dans sa vie ce moment cosmique où la révolution de son rêve... passe sous la fenêtre de son bureau".

Malheureusement, pour M. El-Kadi, et tous ceux qui rêvaient d'une presse libre et d'un État de droit en Algérie et dans le reste de l'Afrique du Nord, ce fut un moment cosmique très bref.