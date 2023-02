Guerre Ukraine - Russie : Un étudiant nigérian n'a "pas d'autre choix que de retourner étudier"

il y a 6 minutes

Oyewumi Azeez Olawale dit qu'il doit retourner en Ukraine pour terminer et obtenir son diplôme de médecine

Il y a tout juste un an, cet étudiant en médecine nigérian se démenait pour trouver un moyen sûr de quitter l'Ukraine après le début des bombardements russes, le 24 février.

Mais comme il n'avait plus d'autres possibilités d'études, il est retourné en Ukraine plus tard dans l'année pour un nouveau semestre. Aujourd'hui, il souhaite y retourner.

"Je retourne en Ukraine parce que j'ai besoin de terminer ma dernière année, de passer mes examens et de recevoir mon certificat", a déclaré le jeune homme de 28 ans.

L'Ukraine a accueilli plus de 80 000 étudiants étrangers en 2020, dont près d'un quart était originaire d'Afrique.

En juillet 2022, le Nigerian Medical and Dental Council (MCDN) a déclaré qu'il n'accepterait plus les diplômes des universités ukrainiennes délivrés en ligne. Cette décision a été imitée deux mois plus tard par le conseil médical du Ghana.