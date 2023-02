Élections au Nigeria en 2023 : Des millions de personnes votent lors du scrutin le plus serré jamais organisé

il y a 35 minutes

Plus de 87 millions de personnes ont le droit de voter

Le vote est en cours dans l'élection présidentielle la plus compétitive du Nigeria depuis la fin du régime militaire.

Depuis 1999, le pays le plus peuplé d'Afrique a été dominé par deux partis - l'APC au pouvoir et le PDP.

L'actuel président Muhammadu Buhari se retire après deux mandats de quatre ans.Son parti, le All Progressives Congress (APC), est représenté par l'ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, tandis que l'ancien vice-président Atiku Abubakar représente le principal parti d'opposition, le Peoples Democratic Party (PDP).

Des foules enthousiastes ont assisté au vote des trois principaux candidats.Les agents électoraux et le matériel de vote sont arrivés en retard dans certains bureaux de vote, notamment celui où M. Tinubu a déposé son bulletin.

Les machines à voter ont également mal fonctionné dans certaines zones, et les électeurs ont été invités à revenir plus tard.

La période précédant les élections a été assombrie par une pénurie de liquidités causée par une tentative ratée de refonte de la monnaie, ce qui a entraîné un chaos généralisé dans les banques et les distributeurs automatiques de billets, les personnes désespérées cherchant à accéder à leur argent.

Les nouveaux billets ont été introduits afin de lutter contre l'inflation, mais aussi contre l'achat de votes. La veille de l'élection, un membre de la Chambre des représentants a été arrêté avec près de 500 000 dollars (419 000 livres sterling) en espèces et une liste de personnes à qui il était censé les remettre, selon la police.

Quel que soit le vainqueur, il devra faire face à la refonte de la monnaie, à une économie en ruine, à un taux de chômage élevé chez les jeunes et à une insécurité généralisée qui a fait 10 000 morts l'année dernière.

L'élection a vu un énorme intérêt de la part des primo-votants et des jeunes - un tiers des 87 millions d'électeurs éligibles ont moins de 35 ans - ce qui pourrait conduire à un taux de participation élevé que les 35% enregistrés en 2019.

"C'est ma responsabilité et j'ai vu combien il est important de voter", a déclaré Blessing Ememumodak, 19 ans, qui a voté pour la première fois, à la BBC à Lagos.

Bien qu'il ait été dans le PDP avant cela, il est considéré comme un visage relativement nouveau et bénéficie d'un soutien fervent parmi certaines sections de la jeunesse du Nigeria, en particulier dans le sud.

Il s'est déjà présenté cinq fois à la présidence, qu'il a toutes perdues. Il a été poursuivi par des accusations de corruption et de copinage, qu'il nie.

Il a passé la majeure partie de sa carrière dans les coulisses du pouvoir, ayant été haut fonctionnaire, vice-président et homme d'affaires de premier plan.

Qui est Atiku Abubakar ?

La plupart des gens considèrent cette élection comme un référendum sur l'APC, qui a supervisé une période de difficultés économiques et d'insécurité croissante.

Il est connu comme un parrain politique dans la région du sud-ouest, où il exerce une énorme influence, mais comme M. Abubakar, il a également été poursuivi par des allégations de corruption au fil des ans et de mauvaise santé, ce qu'il nie.

Un nouveau scanner de reconnaissance faciale et d'empreintes digitales sera utilisé lors des élections.

Des élections sont également organisées pour élire 109 sénateurs fédéraux et 360 membres de la chambre des représentants, celles des gouverneurs ayant lieu en mars.

La Commission électorale nationale indépendante (Inec) a promis des élections libres et équitables et a écarté toute idée de report, en raison des craintes d'insécurité dans certaines régions du pays et de la pénurie d'argent que beaucoup craignaient de voir affecter ses préparatifs.