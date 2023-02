Espèces menacées : le combat d'un Camerounais pour sauver la plus grande grenouille du monde

il y a une heure

Atteignant la taille d'un chat, c'est la plus grande grenouille vivante du monde.

"Quand j'ai découvert que cette espèce était unique - la plus grande du monde - je me suis dit que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas facilement trouver ailleurs et j'en étais fier", dit-il.