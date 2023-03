Génocide rwandais : Le sort mystérieux d'une jeune femme donne lieu à un roman

Sophie, qui vivait à Paris et avait également 16 ans à l'époque, a écrit aux professeurs de Victoria au camp et a été mise en contact avec une organisation caritative au Rwanda qui réunit les gens - mais en vain.

"En grandissant, je me suis rendu compte que quelque chose de terrible aurait pu se produire, qu'elle aurait pu mourir ou être tuée, ou que toutes sortes d'autres choses auraient pu lui arriver", a déclaré Sophie, qui vit maintenant à Penarth, Vale of Glamorgan.

"Une étrange normalité"

"Lorsque nous avons commencé à écrire, j'étais confortablement installée dans l'appartement de mes parents à Paris et elle se trouvait dans le camp de réfugiés de Goma. Nos expériences ne pouvaient pas être plus différentes", dit Sophie.

"Elle était plus concentrée sur sa vie d'avant, sur celle qu'elle allait retrouver, et elle considérait ce moment dans le camp de réfugiés comme un incident, une parenthèse hors de la normale", a déclaré Sophie.

"J'ai toujours espéré qu'elle était retournée à sa vie normale... et qu'il était plus souhaitable de ne pas continuer à lui écrire", a-t-elle déclaré.

Quelques années après sa dernière lettre de Victoria, Sophie entre à l'université. Elle a ensuite vécu en Espagne et aux Etats-Unis avant de venir au Royaume-Uni comme étudiante en 2001, de se marier et de s'installer dans le sud du Pays de Galles.

Elle n'a jamais oublié Victoria, et se surprend à écrire des poèmes et des nouvelles sur son amie.

Elle commence à écrire et, une fois de plus, Victoria apparaît sur sa page.

Cela l'a amenée à passer sept mois à faire des recherches au Rwanda avant de rédiger son dossier de maîtrise, qui est devenu le début de son roman "This is Not Who We Are" [Ce N'est pas Ce Que Nous Sommes -littéralement].