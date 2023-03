Afrocentrisme : Que nous apprennent les déclarations de Kaïs Saïed et l'annulation du concert de Kevin Hart en Tunisie ?

il y a une heure

Le concept d'Afrocentricité ou Afrocentrisme a refait surface sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche après les déclarations du président tunisien Kaïs Saïed sur la nécessité de protéger son pays des immigrants d'Afrique subsaharienne.

Ce mouvement cherche à "faire la lumière sur l'identité et les contributions des cultures africaines à l'histoire du monde". Il est actif aux États-Unis, dans certains pays européens et parmi les groupes d'ascendance africaine. Parmi les théories véhiculées par ses partisans figure que "l'origine de la civilisation égyptienne est uniquement africaine".

Croyances

L'afrocentrisme soutient que pendant de nombreux siècles, les Européens ont dominé les Africains et les autres, à travers l'esclavage et la colonisation.

C'est pourquoi, selon cette théorie, les personnes d'ascendance africaine doivent développer une appréciation des réalisations des civilisations africaines traditionnelles, elles doivent exprimer leur propre histoire et leur système de valeurs.

Selon l'Afrocentrisme, l'histoire et la culture africaines ont commencé dans l'Égypte ancienne, qui était le berceau de la civilisation mondiale jusqu'à ce que ses idées et ses technologies soient volées et que ses réalisations soient retenues par les Européens.