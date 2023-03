Bola Tinubu au Nigeria : les accusations de fraude de Peter Obi et Atiku Abubakar lors de l'élection présidentielle

Par Chiagozie Nwonwu

Équipe de désinformation de la BBC, Lagos

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Bola Ahmed Tinubu a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle très disputée au Nigeria, mais beaucoup, y compris les partis d'opposition, ont affirmé que le scrutin était truqué et une imposture.

Ils ont demandé l'annulation des élections, alléguant des violations de la loi électorale et une possible collusion de la Commission électorale nationale indépendante (Inec) pour trafiquer le résultat en faveur de M. Tinubu.

Les allégations ont été démenties par l'Inec et le parti de M. Tinubu, le Congrès des progressistes (APC) au pouvoir.

Quant aux partis d'opposition, ils n'ont pour l'instant apporté aucune preuve concrète pour étayer leurs allégations.

Mais le Parti travailliste, dont le candidat à la présidentielle Peter Obi est arrivé troisième, a déclaré qu'il irait en justice pour annuler la victoire de M. Tinubu. Il reste à voir quelles preuves il présente.

Au cœur du litige se trouve le système de vote électronique nouvellement introduit, connu sous le nom de Bvas, qui était censé rendre la manipulation des résultats plus difficile et les scrutins plus transparents.

L'incapacité généralisée du personnel électoral à télécharger les résultats des bureaux de vote sur le serveur d'Inec a contribué à alimenter les allégations de complot.

Les craintes de fraude sont apparues le matin de l'élection lorsqu'un influenceur populaire a allégué sur les réseaux sociaux que le portail IReV d'Inec, où les résultats sont censés être téléchargés, avait été piraté. Cette publication a été vue 1,4 million de fois sur Twitter.

La BBC a enquêté sur l'allégation et a découvert que le site référencé était un site d'hameçonnage se faisant passer pour le site Web d'Inec. L'Inec elle-même a assuré que son site était "bien sécurisé" et ne pouvait être altéré.

Plus tard, alors que les retards dans le téléchargement des résultats sur le serveur se poursuivaient, quatre partis d'opposition, dont le Parti démocratique populaire (PDP) et le Parti travailliste, ont accusé l'Inec d'avoir violé la loi électorale en ne transmettant pas les résultats au portail IReV.

Les règlements et directives d'Inec exigeaient que les résultats soient scannés et téléchargés sur le serveur de chacun des plus de 175 000 bureaux de vote après avoir été signés par les agents des partis et les responsables électoraux.

Alors qu'il se plaignait de l'échec de la mise en ligne des résultats, le candidat à la vice-présidence du PDP, Ifeanyi Okowa, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue travailliste, Yusuf Datti Baba-Ahmed, a allégué que soit l'Inec avait « été de connivence [avec le parti au pouvoir] ou leur système était en panne".

"Si le système était en panne et qu'ils savaient qu'il l'était, alors ils auraient dû reporter l'élection. Si le système n'était pas en panne et qu'ils n'ont pas autorisé le téléchargement des résultats, [cela] signifie qu'ils sont de connivence , et ils ne sont plus neutres et impartiaux », a déclaré le Dr Okowa.

Crédit photo, BBC

L'Inec s'est excusé pour ce qu'il a appelé des "problèmes techniques" et a déclaré que toute divergence entre les résultats sur le portail et les "résultats physiques" serait étudiée et résolue.

L'Inec a également imputé les retards à des facteurs indépendants de sa volonté, comme le manque d'accès à Internet dans certains bureaux de vote.

Le personnel a ensuite dû apporter le système biomodal d'accréditation des électeurs (Bvas), utilisé pour accréditer les électeurs et télécharger les résultats, aux centres de collecte de l'Inec, a-t-il déclaré. Il y a également eu des rapports d'électeurs permettant aux responsables électoraux d'utiliser des points d'accès sur leurs téléphones portables pour accéder à Internet et ainsi accéder au système.

Un nouveau système de vote électronique visait à prévenir la fraude lors des élections au Nigeria.

Mais de nombreuses personnes se sont plaintes que les résultats de l'élection présidentielle étaient plus lents à télécharger que les résultats des élections législatives tenues au même moment. L'Inec n'a pas fourni d'explication à cela.

Dans d'autres préoccupations soulevées par l'opposition, Dino Melaye du PDP, qui a dirigé une grève de certains représentants des partis d'opposition du centre de collecte des résultats, a allégué qu'il y avait eu un survote à Ekiti - le premier État à annoncer les résultats, et qui a soutenu M. Tinubu .

Rejetant l'allégation, le président de l'Inec, Mahmood Yakubu, a déclaré que le nombre total de votes exprimés à Ekiti, un bastion de M. Tinubu dans le sud-ouest du Nigeria, était inférieur au nombre total d'électeurs accrédités.

Concernant les affirmations sur les réseaux sociaux selon lesquelles les résultats d'Ekiti ont été publiés cinq jours avant les élections, le président de l'Inec a déclaré que de telles histoires ne pouvaient passer que pour de "fausses nouvelles".

Il y avait également des vidéos sur les réseaux sociaux montrant l'intimidation des électeurs et l'arrachage de bulletins de vote, ainsi que la violence dans certains bureaux de vote, en particulier dans le plus grand État, Lagos - remporté par M. Obi lors d'un coup porté à M. Tinubu - et l'État de Rivers, qu'il a remporté.

La BBC a confirmé l'authenticité de certaines de ces vidéos et des journalistes de la BBC sont arrivés dans un bureau de vote à Lagos au moment même où des voyous perturbaient le processus de vote.

Barry Andrews, observateur en chef de l'UE lors des élections, a déclaré à la BBC qu'il y avait plusieurs lacunes.

"Globalement, nous avons pu voir qu'il y avait des preuves d'achat de voix. Il est trop tôt pour nous de conclure à quel point c'était répandu", a-t-il déclaré.

Outre les retards dans la mise en ligne des résultats, il a noté "une nette anomalie entre le fait que les votes pour l'élection présidentielle n'ont pas été téléchargés, alors que les votes pour les élections législatives l'ont été".

"Notre message est très clair - que nous encourageons toute plainte à être déposée par les voies légales appropriées. Mais nos observations confirment certainement des lacunes importantes dans le processus électoral", a-t-il déclaré.

Plusieurs photos de bulletins de vote, censés montrer des preuves de falsification de bulletins de vote, circulent également sur les réseaux sociaux.

La BBC a vérifié certaines des photos et les a retracées jusqu'aux téléchargements sur le serveur d'Inec.

La BBC a remarqué des modifications importantes sur certains des résultats téléchargés, mais ne peut pas confirmer s'ils ont été modifiés de manière malveillante.

Il y a également eu des cas où, au lieu de télécharger une photo d'un résultat d'élection présidentielle sur le site Web de l'Inec, des photos de personnes semblent avoir été publiées.

La photo d'un inconnu, portant ce qui ressemble à une veste de personnel électoral de l'Inec, apparaît à l'endroit où les résultats devraient se trouver.

La BBC a enquêté sur deux cas mis en lumière sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo largement partagée, quelqu'un navigue sur le portail Inec pour examiner les résultats d'Ado-Ekiti, la capitale de l'État d'Ekiti.

Une photo des résultats de l'élection présidentielle de ce quartier doit être montrée avec les signatures des agents du parti. Au lieu de cela, une photo d'une femme s'affiche à l'écran.

On ne sait pas dans quelle mesure ces erreurs étaient répandues et si elles étaient le résultat d'un manque de formation ou d'une manipulation délibérée, mais cela exercera une pression sur l'Inec.

La BBC a également remarqué une confusion des résultats des élections présidentielles de certains des 36 États du Nigeria. Par exemple, de nombreux résultats de Sokoto dans le nord ont été téléchargés là où auraient dû se trouver les résultats des bureaux de vote de Rivers dans le sud.

Sokoto a été remporté par M. Abubakar tandis que M. Tinubu a remporté Rivers, qui devait soutenir M. Obi.

Ces téléchargements erronés, selon la BBC, ont affecté les résultats dans de nombreux États. Mais des vérifications ultérieures montrent que de nombreuses unités de vote concernées ont maintenant les bons résultats.

Il existe des messages viraux en ligne montrant des résultats censés provenir d'unités de vote où le vote n'a pas eu lieu en réalité, mais la BBC n'a pas été en mesure de les authentifier.

Des retards de vote ont été observés à travers le Nigéria. Beaucoup de gens ont attendu du matin jusqu'à tard le soir pour voter, mais d'autres ont abandonné et sont rentrés chez eux. Dans certains cas, le personnel de l'Inec ne s'est pas présenté du tout aux bureaux de vote. Cela a conduit à des allégations selon lesquelles les partisans de l'opposition ont été délibérément privés de leurs droits.

En ligne, les partisans du parti au pouvoir soulignent les pertes subies par M. Tinubu - y compris dans la capitale Abuja et à Lagos - comme preuve que l'élection a été libre et équitable.

M. Tinubu lui-même a reconnu qu'il y avait eu des écarts lors des élections, mais a déclaré qu'ils "étaient relativement peu nombreux et n'avaient aucune incidence sur le résultat".

Cependant, de nombreux jeunes qui ont soutenu M. Obi lors du vote ont rejeté le tout comme une imposture.