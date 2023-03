Liberté de la presse : Comment les fausses plaintes relatives aux droits d'auteur musèlent les journalistes

Selon un nouveau rapport, des journalistes ont été contraints de retirer temporairement des articles critiquant de puissants lobbyistes du secteur pétrolier en raison de l'exploitation de la loi américaine sur les droits d'auteur.

Selon l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), au moins cinq de ces articles ont fait l'objet de fausses revendications de droits d'auteur, dont une par le respecté journal sud-africain Mail & Guardian.

Les plaintes - qui revendiquent faussement la propriété des articles - ont été déposées par des personnes mystérieuses en vertu du Digital Millennium Copyright Act (DMCA) américain, une loi destinée à protéger les détenteurs de droits d'auteur.

Le mois dernier, trois plaintes distinctes ont été déposées contre le Diario Rombe, un journal d'investigation consacré à la Guinée équatoriale. Les articles attaqués concernent le fils du président de la Guinée équatoriale, Gabriel Mbaga Obiang Lima, et son proche associé, l'homme d'affaires et avocat camerounais NJ Ayuk.

L'OCCRP a affirmé dans un rapport publié mercredi que la procédure DMCA était souvent détournée par des "parties inconnues" qui créent de faux articles antidatés pour cibler des reportages critiques. En vertu de la loi américaine, tout auteur en ligne affirmant que son contenu a été volé peut demander que ce qu'il prétend être le matériel en infraction soit "retiré" en déclenchant une procédure juridique formelle par l'intermédiaire des serveurs web qui hébergent le matériel.

La procédure diffère selon le fournisseur du serveur, mais elle peut signifier que le contenu est retiré du web pendant des semaines, le temps que l'auteur authentique prouve son authenticité.

L'OCCRP n'a pas encore découvert qui est à l'origine de ces attaques, mais tous les articles étaient critiques à l'égard de NJ Ayuk. NJ Ayuk, également connu sous le nom de Njock Ayuk Eyong, est le PDG du cabinet d'avocats africain Centurion Law Group et le fondateur de la Chambre africaine de l'énergie (AEC).

Il est également un fervent défenseur de l'industrie pétrolière en Afrique. M. Ayuk a une relation étroite avec l'autre impliqué dans deux des histoires, Gabriel Mbaga Obiang Lima.

M. Obiang Lima était le ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale jusqu'à un récent remaniement ministériel.

M. Ayuk a publié des communiqués de presse du Centurion Law Group et de l'AEC qui attaquent publiquement les journalistes critiquant ses activités de lobbying pétrolier et remettant en cause sa relation étroite avec M. Obiang Lima.

La première fausse revendication connue de droits d'auteur visant des rapports sur M. Ayuk a été faite en 2019, suite à la publication d'un article dans le Mail & Guardian (M&G) d'Afrique du Sud intitulé Fraudster named in SA's oil deal.

L'article examinait l'implication de M. Ayuk dans un accord pétrolier entre l'Afrique du Sud et le Soudan du Sud, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Il révélait que M. Ayuk avait été condamné pour fraude aux États-Unis en 2007 après avoir plaidé coupable d'avoir utilisé illégalement le papier à lettres et le tampon de signature d'un membre du Congrès pour obtenir des visas pour des compatriotes camerounais.

Après la publication de l'article, le serveur web Linode de M&G a été contacté par un "Ian Simpson", prétendant être l'auteur original de l'article. En réponse à cette plainte, Linode a mis hors service l'ensemble du site web du média pendant une matinée.

M&G a enquêté et a découvert que l'adresse américaine donnée n'existait pas et qu'il n'y avait aucune autre trace en ligne de cet auteur présumé. M&G a conclu que "Simpson" et son article étaient des faux, mais Linode a obligé le journal à retirer son article sur M. Ayuk avant de restaurer le reste du site web de M&G.

Dans un article consacré à ce retrait, le M&G a qualifié cet acte d'"attaque de censure" .En novembre dernier, lors du sommet des Nations Unies sur le climat COP27, le journal britannique Climate Home News a publié un article sur le lancement par M. Ayuk d'un partenariat avec deux agences des Nations Unies, intitulé "L'ONU offre une plateforme à un fraudeur condamné qui fait pression pour le gaz africain".

L'article soulignait le rôle de la Chambre africaine de l'énergie dans l'initiative phare de l'ONU, Team Energy Africa, en matière d'investissements privés et faisait référence à la condamnation pour fraude de M. Ayuk aux États-Unis.

L'ONU a annulé l'initiative suite à la publication de l'article.

Deux semaines plus tard, le serveur AWS de Climate Home News a reçu des réclamations de droits d'auteur sur les deux articles de "Thomas L Pierce" et "Marcus A Webre". Il n'a pas été en mesure de retrouver les plaignants, et les courriels envoyés à leurs adresses fournies sont restés sans réponse.

L'AWS a indiqué à Climate Home qu'elle pourrait être amenée à prendre des mesures à son encontre si elle ne pouvait pas confirmer que la question avait été traitée avec succès.

La rédactrice en chef de Climate Home, Megan Darby, a supprimé les articles tout en abordant la question des fausses allégations avec AWS. Il a fallu plusieurs semaines avant que Climate Home ne soit en mesure de rétablir les articles.

Mme Darby a déclaré à l'OCCRP : "Ces allégations bidon ressemblent à une tactique sournoise visant à supprimer le journalisme indépendant."Au début de l'année, des inconnus ont déposé trois plaintes contre le journal d'investigation indépendant Diario Rombe au sujet d'articles dont ils étaient les auteurs. Deux l'ont été auprès de son serveur Cloudflare et une auprès de Google. Elles visaient deux articles de 2021 publiés en collaboration avec l'OCCRP qui critiquaient M. Ayuk et sa relation avec M. Obiang Lima.

Google a supprimé le deuxième article de ses résultats de recherche. Il ne l'a rétabli qu'après que le Diario Rombe ait déposé un "contre-avis".

Le rédacteur en chef du Diario Rombe, Delfin Mocache Massoko, a déclaré : "Ces plaintes relatives aux droits d'auteur pour un petit média sans fonds comme Diario Rombe causent un énorme préjudice à notre travail.

Je crois que l'auteur n'a qu'une seule mission, éliminer d'Internet toute information négative sur M. Ayuk et Lima. "Contacté par la BBC, M. Ayuk a fermement nié les allégations de corruption et a déclaré que lui, l'AEC et Centurion Law Group ont nié les allégations faites par l'OCCRP, y compris en ce qui concerne les fausses demandes de droits d'auteur.

Gabriel Mgeba Obiang Lima n'a pas répondu aux demandes de réactions au moment de la publication.