Images d'Afrique : Ce que révèle une vue à vol d'oiseau du continent

il y a une heure

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, Vue aérienne de bassins de résidus contenant des déchets provenant d'une mine de diamants en Afrique du Sud

Au cours des 40 dernières années, Edward Burtynsky a photographié l'impact de l'industrie humaine sur la planète. Pour sa dernière collection, African Studies, il a parcouru le continent en prenant des photos d'en haut. Il s'est entretenu avec Mary Harper, de la BBC.

À bien des égards, c'est la Chine qui m'a donné envie de m'intéresser au continent africain.

Il y a une vingtaine d'années, j'ai photographié l'extraordinaire explosion de l'industrie manufacturière en Chine, usines comprises.

Des copies conformes de ces usines apparaissent aujourd'hui sur tout le continent et la ressemblance avec ce que j'ai vu il y a des décennies est troublante.

Alors que la Chine s'apprête à devenir une économie de services, elle délocalise ses méga-usines dans des pays comme l'Afrique du Sud, se lance dans d'immenses projets d'infrastructure et exploite les ressources du continent pour alimenter sa croissance.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, L'usine de chaussures Huajian, propriété chinoise, située à Dukem, à 30 km au sud-est de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

La plupart de ces photos ont été prises du ciel, à partir d'avions, d'hélicoptères et de drones.

Elles révèlent la conception, la structure et l'échelle des marques que l'homme inscrit sur la terre, les panoramas extraordinaires qui ne sont pas visibles au niveau du sol.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, Des plantations de thé à Kericho, sur les hauts plateaux de l'ouest du Kenya

À l'instar des industries extractives, l'agriculture suscite également des images abstraites lorsqu'elle est vue d'en haut.

Je me demande si les cueilleurs de thé et les cultivateurs de roses sont conscients de l'extraordinaire géométrie et symétrie des champs dans lesquels ils travaillent.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, Les agriculteurs du Cap Nord, en Afrique du Sud, ont creusé la terre.

Ceux qui travaillent la terre, qu'elle soit fertile ou desséchée, en transforment parfois la beauté mais ne la détruisent pas.

En Afrique du Sud, les agriculteurs tentent de freiner la désertification en creusant de grandes ornières dans la terre qui recueillent l'eau lorsqu'il pleut, permettant ainsi aux plantes et aux arbres de pousser dans un environnement hostile.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, Un train de chameaux en Éthiopie.

Les terres africaines regorgent de ressources, certaines extraites à l'aide de technologies modernes, d'autres à l'aide de techniques vieilles de plusieurs siècles.

En Éthiopie, c'est comme si on remontait le temps en récoltant le sel à l'aide de pioches par des températures de 50 °C.

Chaque jour, le sel est chargé sur des chameaux, les bateaux du désert.

À Danakil, nous avons dû renoncer à nos instruments GPS. Comme la ville se trouve à environ 125 mètres au-dessous du niveau de la mer, les appareils se sont embrouillés, pensant que nous travaillions sous l'océan.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, L'évaporation de l'eau laisse des dépôts colorés dans les mares salines du Sénégal

L'un des moments forts de mon voyage a été la visite des étangs salés du Sénégal, le plus grand producteur de sel d'Afrique de l'Ouest.

Les récolteurs creusent à la main des dépressions peu profondes qui sont ensuite remplies d'eau salée provenant des canaux voisins.

Une fois l'eau évaporée, les minéraux, les pigments et diverses algues se combinent aux reflets du ciel pour créer un spectacle pour l'œil. Les structures organiques complexes deviennent presque hypnotiques.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, Les fuites de pétrole noircissent le sol dans le delta du Niger au Nigeria

Le résultat brutal des profits des entreprises, de la pauvreté, de l'ingéniosité et de la piraterie impitoyable dans le delta du Niger, riche en pétrole, se classe facilement parmi les paysages les plus profondément troublants et dévastés jamais créés par l'humanité.

Le fait d'être confronté à l'expérience de ce paysage a constitué un tournant majeur dans ma compréhension du degré de souillure que nous sommes capables d'infliger à notre planète en tant qu'espèce.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, Addis-Abeba, la capitale de l'Éthiopie s'étend de plus en plus

Une différence frappante entre les usines chinoises et africaines est qu'en Afrique, l'essentiel de la main-d'œuvre provient des villes et des villages locaux, tandis que les chefs d'étage et les directeurs de site sont le plus souvent chinois.

Face à l'exode des populations vers les villes, la Chine s'est lancée dans une fièvre de construction qui empiète souvent sur de précieuses terres rurales.

Crédit photo, Edward Burtynsky Légende image, Vues d'en haut, les montagnes Tsaus, dans le sud-ouest de la Namibie, ressemblent à des courbes de niveau sur une carte.

Les montagnes Tsaus du Sperrgebiet, en Namibie, comptent parmi les formations terrestres les plus obsédantes et les plus belles que j'aie jamais photographiées.

Leurs structures topographiques et la richesse de leurs couleurs semblent transcender l'idée de paysage et entrer dans un domaine purement abstrait.

L'homo sapiens a commencé à migrer hors d'Afrique il y a environ 200 000 ans. Au XXIe siècle, la boucle est bouclée et nous retournons dans l'un des derniers endroits de la planète à avoir été balayé par les machinations implacables du complexe industriel humain.

Le continent africain est une frontière fragile et ultime.