BAL 2023 : "L'Afrique ne doit pas se contenter d'exporter ses talents", dit Amadou Gallo Fall

il y a 57 minutes

La compétition continentale de clubs, qui entre dans sa troisième année, a démarré à Dakar, samedi 11 mars, et reprendra le format de l'année dernière, avec 12 équipes réparties en deux conférences régionales, qui s'affronteront pour les play-offs de mai dans la capitale rwandaise, Kigali.

Chaque équipe n'étant autorisée à recruter qu'un maximum de deux joueurs non africains dans sa liste de 12 joueurs, l'espoir est qu'une exposition accrue à la compétition de haut niveau permettra d'améliorer le niveau de tous les joueurs, en ce qui concerne les talents locaux.

Le talent est ici en Afrique

"Les équipes, en général, travaillent dur pour s'organiser, a-t-il déclaré à la BBC. Elles se positionnent pour avoir une chance de remporter leur championnat local et de se qualifier pour la Basketball Africa League. Nous croyons au basket-ball en Afrique."

"C'est la raison pour laquelle nous sommes impliqués ici depuis plusieurs décennies. Nous nous évertuons à poser les fondations, à mettre en place les premiers éléments de base nécessaires à la viabilité à long terme. Il s'agit de rendre le jeu accessible, afin que davantage de jeunes garçons et de jeunes filles fassent rebondir le ballon et s'intéressent au basket-ball", a-t-il assuré. "Le talent se trouve ici, en Afrique."

"Il s'agit simplement d'apporter l'expertise et de créer l'environnement", a-t-il expliqué.

Liz Mills, la grande dame de la BAL

Les Fighters sont peut-être nouveaux dans la compétition mais leur entraîneur, Liz Mills, ne l'est pas, puisqu'elle a dirigé l'AS Salé, un club marocain, la saison dernière. L'Australienne a également dirigé l'équipe nationale du Kenya et travaille dans le basket-ball masculin en Afrique depuis plus de dix ans.