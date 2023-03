Le coût de la prière : "Je me suis endettée pour acheter un miracle"

Elle vit dans une minuscule cabane à Kibera, un vaste bidonville de la capitale kenyane, Nairobi, et ne peut plus subvenir aux besoins de ses quatre enfants.

Mme Okello n'a rien gagné depuis des mois, me dit-elle lors de notre conversation téléphonique. Aussi, lorsqu'elle a entendu parler d'un pasteur dont les prières pouvaient améliorer la vie, elle a voulu le voir. Il lui a demandé 115 dollars.

Mme Okello a emprunté l'argent à un ami, qui a contracté un prêt en son nom. On lui avait dit que les prières de ce pasteur étaient si puissantes qu'elle verrait son argent remboursé en l'espace d'une semaine.

Mais le miracle ne s'est jamais produit. En fait, les choses ont même empiré, dit-elle. Le prêt contracté par son amie a gonflé en raison des intérêts impayés. Elle doit maintenant plus de 300 dollars (environ 183 000 F cfa) et n'a aucune idée de la manière dont elle pourra les rembourser. Son ami a cessé de lui parler et elle n'a toujours pas d'emploi.