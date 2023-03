Cessez-le-feu du M23 en RD Congo : l'Angola va déployer des troupes après l'échec de la trêve

il y a 35 minutes

L'Angola dit qu'il enverra une unité militaire dans l'est de la République démocratique du Congo, quelques jours après qu'une trêve qu'il a négociée n'a pas réussi à mettre fin aux combats.

Les deux parties au conflit - les rebelles du M23 et les troupes gouvernementales - se sont mutuellement accusées d'avoir rompu le cessez-le-feu qui a débuté mardi.

Une force est-africaine a également été récemment déployée dans la région, qui est riche en minerais et compte des dizaines de milices.

Cela s'est produit dans la province du Nord-Kivu, qui borde le Rwanda et l'Ouganda, et qui est une région fertile et montagneuse longtemps pillée par des groupes rivaux.