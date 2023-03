Esclavage et rébellion : les coiffures avec lesquelles les Afro-Colombiens disaient aux esclaves où fuir

A 50 kilomètres des eaux des Caraïbes colombiennes, sur la place d'une ville isolée parmi les collines, une sculpture expressive honore la mémoire d'un héros exceptionnel.

Benkos Biohó est décrit comme un homme "fougueux, courageux et audacieux" qui, à la fin de 1599, commanda "un soulèvement et un retrait de certains Noirs en fuite", selon le chroniqueur espagnol Fray Pedro Simón.

Le simple mot «cimarrón» raconte déjà une partie de cette histoire.

"Cimarron, na . (De haut.) Adj., Amér. On dit de l'esclave ou de l'animal domestique qui s'enfuit au champ et devient sauvage". Dictionnaire de l'Académie royale espagnole (1970).

Le mot évoque des siècles d'exploitation cruelle de millions d'Africains arrachés à leurs foyers et emmenés à l'autre bout du monde pour être vendus et traités comme des objets au service de leurs maîtres.

Mais il parle aussi de rébellions audacieuses.

Benkos Biohó - avec sa femme Wiwa, leurs enfants et une trentaine d'hommes et de femmes - a mené l'un de ces soulèvements en fuyant Cartagena de Indias et en battant le groupe de gardes envoyé pour les attraper.

Dans leur fuite, ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à ce qu'ils aient atteint cet endroit entre les Montes de María, qui en 1714, après plus d'un siècle de lutte, a été légalisé sous le nom de San Basilio de Palenque, par décret royal, sur la place duquel cette église se dresse actuellement.

"Le palenque de San Basilio n'était pas le premier ni le seul, mais c'est le plus connu pour sa stratégie libertaire et parce qu'il a été commandé par le roi Biohó, et enfin parce qu'il est devenu la première ville libre d'Amérique", a expliqué à la BBC World Emilia Eneyda Valencia Murrain, fondatrice de l'Association des femmes afro-colombiennes (Amafrocol).

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les palenques étaient des communautés fondées par des esclaves en fuite pour se réfugier pendant la période coloniale.

Alors que d'autres palenques se sont estompés au fil du temps, San Basilio a conservé une partie importante de son héritage ancestral, en grande partie par la tradition orale, une tradition qui nous rappelle que Benkos Biohó n'était pas seul dans son exploit.

Et que sans l'aide de sa femme et d'autres femmes, il aurait été beaucoup plus difficile de trouver son chemin vers la victoire.

Ce sont leurs esprits qui ont enregistré des données utiles et leur ruse qui a créé un système de codage pour montrer aux esclaves les chemins de la liberté sans que leurs subjugateurs ne s'en aperçoivent.

Mémoriser le paysage

Kidnappés et transportés, les Africains sont venus en Amérique pour servir.

Mais malgré tous leurs efforts pour les dépouiller de toute trace d'humanité, c'est une qualité tenace qui persistait autant dans la nostalgie de ce qui leur avait été arraché que dans le désir d'échapper à l'enfer.

Quand la seule alternative était de s'évader, dans un endroit aussi étranger, comment savoir où aller ?

Eh bien, sur la côte caraïbe du soi-disant Nouvel Empire de Grenade, les femmes asservies ont imaginé une manière discrète de créer et de cacher des cartes d'orientation vers des espaces de liberté à la vue de tous.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des Africains réduits en esclavage soumis à des châtiments corporels, Colombie (gravure de Ferdinand Denis, Colombie et Guyanes, L'Univers Pittoresque, 1837).

Les femmes n'étaient pas aussi méfiantes.

De plus, elles ont tendance à quitter davantage leur environnement que les hommes en raison des tâches qui leur sont assignées.

"Normalement, le potentiel, la sagesse et la ruse des femmes sont sous-estimés et c'est pourquoi, dans le cas de la Colombie, elles ont su sauvegarder de nombreux secrets, pour les utiliser plus tard en faveur des communautés : secrets de guérison, culinaires, de plantation...

"C'est en partie ce qui s'est passé avec ce processus libertaire du palenque de San Basilio ", a déclaré Emilia Valencia, qui a entendu l'histoire des palenqueras lorsqu'elle est allée enquêter "il y a de très nombreuses années".

"Ils m'ont dit que l'endroit était né parce que, quand les femmes allaient de ranch en ranch, que ce soit pour faire une course ou autre, elles faisaient attention aux routes et aux points clés.

"Ensuite, elles ont transmis cela aux hommes et ensemble, ils ont élaboré la stratégie."

Racines

"Il faut se rappeler que les esclaves venaient de différentes villes d'Afrique, avec des langues différentes, et au début, il était difficile pour tout le monde de se comprendre."

Mais il y avait une langue commune qu'elles avaient apportée de leur continent d'origine.

"Ce qu'on appelle 'les tresses racines' , celle qui est attachée au cuir chevelu, qui est propre aux peuples africains."

Crédit photo, Amafrocol

Et ces nattes parlaient : elles racontaient des histoires, elles déclaraient le statut social de celui qui les portait, elles précisaient leur état matrimonial, quelle religion elles professaient, elles les identifiaient comme membres de certaines communautés ou groupes ethniques.

Dans le Nouveau Monde, ils ont commencé à parler de liberté.

"Après s'être arrangés avec les hommes, elles ont convenu qu'ils allaient utiliser le tressage, les coiffures, comme un code secret qui indiquait les chemins par où ils devaient s'échapper."

Les esclaves sont devenus des cartographes sans crayon ni papier, créant et portant des cartes dessinées avec des cheveux sur la tête.

"C'est ainsi qu'ils ont conçu ce qu'on appelle les fameuses cartes d'évasion ou les voies de liberté ou d'évasion", explique Valencia.

Et pas seulement ça.

Dans ces coiffures, les femmes gardaient également des objets de valeur qui leur seraient utiles une fois arrivées aux palenques, comme des allumettes, des grains d'or ou des graines précieuses à cultiver.

Tressé pour enchaîné

Pour planifier les évasions, les femmes se rassemblaient autour des têtes des plus petits sur lesquels elles dessinaient leurs cartes.

"Ils les dessinaient avec des tresses, par exemple, une enroulée indiquait une montagne ; celles qui ressemblaient à des serpents, sinueuses, indiquaient qu'il y avait une source d'eau -un ravin ou une rivière- ; une tresse épaisse indiquait que dans cette section il y avait des soldats.

Crédit photo, Amafrocol

"Les hommes 'lisaient' les codes qu'ils portaient dans leurs coiffures, depuis le front, qui délimitait l'endroit où ils se trouvaient, jusqu'à la nuque, qui représentait la montagne fermée, l'endroit vers lequel ils devaient se diriger dans leur fuite, " dit dans l'étude "Poétique de la coiffure afro-colombienne" (2003), la sociologue Lina María Vargas.

Elle avait été informé par Leocadia Mosquera, une enseignante du département de Chocó à qui sa grand-mère avait appris le secret des coiffures.

Elle lui révéla qu'il ne s'agissait pas seulement de représenter des traits géographiques ou d'avertir de la présence de postes de surveillance : avec leurs têtes cryptées ils devaient communiquer à tout le monde quelle était la stratégie .

Les tresses indiquaient également des points de rencontre, marqués de plusieurs rangées de tresses convergeant au même endroit, chacune représentant un chemin possible.

Le dernier point était sur la nuque.

Comme l'a expliqué Leocadia, si, par exemple, elles allaient se rencontrer sous un arbre, elles finiraient la tresse verticalement et vers le haut, pour qu'elle se tienne debout ; si c'était la rive d'un fleuve, on l'aplanissait dans le sens des épis.

De plus, il y avait parfois des tresses de longueurs différentes le long des mêmes chemins, indiquant à différents groupes jusqu'où aller, les plus forts devant fermer la marche.

Toutes ces informations et plus encore ont été transmises à travers les villes et les champs de la Colombie coloniale pour les yeux de tous, sauf pour la compréhension de quelques-uns seulement.

L'autre version

Malheureusement, ces coiffures de libération sont devenues au fil du temps un outil stigmatisant.

"Il s'est passé quelque chose de particulier", raconte Valencia.

Crédit photo, Amafrocol Légende image, Emilia Valencia est également la créatrice de Tejiendo Esperanzas, un festival annuel qui célèbre l'esthétique afro-descendante.

Bien que certains descendants aient reçu cet héritage grâce à des histoires transmises de génération en génération, beaucoup ont dû le garder dans la sphère privée et beaucoup d'autres ne l'ont jamais découvert.

"Il y avait une demande du patronat et de la société en général pour unifier un modèle hégémonique d'esthétique, de beauté, donc les femmes noires ont été obligées de se lisser les cheveux.

Depuis, raconte Valencia, "tout passe par les cheveux… la violence commence dès la maternelle.

"Cela a été terrible, mais nous progressons, grâce aux discussions, aux forums, à tous les processus de formation et de culture.

"Nous avons réussi à décoloniser les esprits et les corps et maintenant c'est merveilleux de voir comment nous avons une vice-présidente noire (Francia Elena Márquez Mina) et une ministre (de l'Éducation, Aurora Vergara Figueroa).

"Le Dr Aurora m'a appelée pour me remercier 'de m'avoir aidée dans ma reconnaissance de soi', dit-elle, car elle faisait aussi partie de celles qui se lissaient les cheveux, et c'était difficile pour elle".

"Pour les femmes noires, passer par ces procédures de defrisage chimique et ainsi de suite juste pour essayer de s'intégrer, croyez-moi, c'est très traumatisant et très, très douloureux", conclut Valencia.