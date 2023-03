Apartheid : La longue attente des victimes pour obtenir justice en Afrique du Sud

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les assassins présumés de Fort Calata (deuxième à partir de la droite) et de Matthew Goniwe (droite) n'ont jamais été poursuivis.

Le premier souvenir de Lukhanyo Calata est l'enterrement de son père. Il se souvient du froid et de sa mère accablée de chagrin. C'était l'hiver 1985, dans la petite ville sud-africaine de Cradock, dans la province du Cap-Oriental.

Il se souvient d'avoir eu le sentiment que le sol bougeait sous ses pieds alors que résonnaient les toyi-toying - des piétinements et des chants - de milliers de personnes en deuil.

Ils étaient venus de tout le pays pour rendre hommage au père de Lukhanyo, Fort Calata, et à trois autres jeunes hommes qui allaient être connus sous le nom de "Cradock Four".

Bien qu'il s'agisse de l'un des crimes les plus célèbres de l'époque de l'apartheid, les auteurs présumés n'ont jamais été traduits en justice, même s'ils n'ont pas été amnistiés par la Commission vérité et réconciliation (CVR) du pays.

Mais aujourd'hui, la réouverture des enquêtes sur ce crime et sur des centaines d'autres crimes commis à l'époque de l'apartheid raciste est en train de prendre de l'ampleur.

Le meurtre des Cradock Four, en 1985, avait suscité l'indignation dans tout le pays.

Le président du Congrès national africain (ANC), alors interdit, Oliver Tambo, s'est adressé aux masses qui assistaient à l'enterrement politique par le biais d'un message envoyé depuis l'exil.

Ce jour-là, le président PW Botha avait annoncé l'instauration de l'état d'urgence dans la province du Cap-Oriental, avant de l'étendre à l'ensemble du pays l'année suivante. Cette mesure confère à la police et aux forces de sécurité des pouvoirs étendus pour réprimer les activités réclamant la fin de la domination de la minorité blanche.

En tant qu'organisateur rural du Front démocratique uni (UDF), une importante organisation regroupant des centaines de groupes luttant contre la ségrégation raciale, l'un des quatre, Matthew Goniwe, se rendait parfois dans la ville de Port Elizabeth pour y tenir des réunions. Lors d'un de ces déplacements, le 27 juin, il était accompagné de Fort Calata, Sparrow Mkhonto et Sicelo Mhlauli.

Crédit photo, Fort Calata Foundation Légende image, Fort Calata et son épouse, Nomonde, le jour de leur mariage

Les quatre dirigeants communautaires étaient connus de la police pour leurs activités anti-apartheid. Alors qu'ils reprenaient le chemin de Cradock (200 km) cette nuit-là, ils ont été interceptés par un barrage de police.

Leurs corps brûlés ont été retrouvés plus tard à des endroits différents.

Le gouvernement a d'abord nié toute implication dans leur mort et une enquête menée en 1987 a conclu que les quatre hommes avaient été tués par des "inconnus".

Mais une deuxième enquête a été ouverte à la fin du règne de la minorité blanche, en 1993, après qu'un journal eut rapporté qu'un signal militaire secret avait été envoyé pour demander la "mise à l'écart permanente de la société" de M. Goniwe, de son cousin Mbulelo Goniwe et de M. Calata.

Elle a conclu que les forces de sécurité étaient responsables de leur mort, mais n'a nommé aucun individu.

En attendant que justice se fasse

Lukhanyo Calata avait trois ans lorsque son père a été tué. Trente-huit ans plus tard, les familles des quatre victimes de Cradock attendent toujours que les auteurs de ces crimes répondent de leurs actes.

Cet incident est l'un des milliers de crimes entendus par la Commission Vérité et Réconciliation pour faciliter la délicate transition de l'Afrique du Sud après la fin de l'apartheid.

Le président Nelson Mandela avait demandé à l'archevêque Desmond Tutu de diriger la commission, qui a préconisé la guérison du pays par la réconciliation et le pardon, afin de prévenir le risque de violence vengeresse après des décennies de brutalité.

Crédit photo, AFP Légende image, La Commission Vérité et Réconciliation a transmis quelque 300 cas aux autorités chargées des poursuites judiciaires

Elle a réuni les auteurs, les témoins et les victimes des violations des droits de l'homme perpétrées pendant l'apartheid pour qu'ils témoignent en public. La CVR a offert la possibilité d'amnistie à ceux qui avouaient pleinement leurs crimes, ce qui aurait au moins permis aux familles de savoir ce qui était arrivé à leurs proches.

Six des sept anciens officiers de police qui ont avoué à la CVR leur implication dans l'assassinat des quatre Cradock se sont vu refuser l'amnistie au motif qu'ils n'avaient pas fait d'aveux complets.

Ce cas est l'un des quelque 300 que la Commission Vérité et Réconciliation a renvoyés au ministère public en 2003 pour complément d'enquête et poursuites.

Mais pour les parents qui attendaient depuis des décennies que justice soit rendue à leurs proches, la suite n'a été qu'une attente supplémentaire, la quasi-totalité des dossiers n'ayant pas été traités.

Les raisons pour lesquelles les autorités ont traîné les pieds ne sont pas tout à fait claires.

Une explication possible de ce retard est apparue en 2015, lorsque la sœur de Nokuthula Simelane, une jeune militante disparue en 1983, a déposé une demande d'enquête officielle sur sa disparition.

Dans cette affaire, d'anciens fonctionnaires de l'autorité chargée des poursuites se sont manifestés pour alléguer que le gouvernement avait fait obstruction à l'enquête et aux poursuites concernant les affaires de la Commission Vérité et Réconciliation, y compris celle de Mme Simelane.

Ces allégations faisaient état de craintes que les enquêtes sur certains cas ne débouchent sur des appels à poursuivre des membres de l'ANC au pouvoir pour leur implication éventuelle dans des violations des droits de l'homme au cours de la lutte contre l'apartheid.

La BBC a demandé des commentaires au gouvernement sud-africain, mais n'a pas reçu de réponse.

Cependant, la nouvelle a semblé donner raison aux défenseurs des victimes qui avaient passé des années à frapper à des portes closes. "C'était enfin la preuve de ce que nous savions depuis longtemps, mais que nous ne pouvions pas prouver à l'époque", déclare M. Calata.

Crédit photo, Family of Nokuthula Simelane Légende image, Nokuthula Simelane a disparu peu avant son 22e anniversaire.

Mme Simelane était membre d'Umkhonto we Sizwe, la branche militaire de l'ANC, lorsqu'elle a été enlevée dans un parking souterrain de Johannesburg en septembre 1983 et torturée pendant des semaines, selon le témoignage de policiers de l'époque de l'apartheid devant la Commission Vérité et Réconciliation. Son corps n'a jamais été retrouvé.

La ministre de la gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles, Thembi Nkadimeng, espère parfois voir sa sœur aînée dans ses rêves. Ses souvenirs de Mme Simelane sont flous et fragmentaires, mais elle se souvient de son amour pour la cuisine, de la façon dont elle mettait la table et faisait s'asseoir sa famille autour des repas à trois plats qu'elle avait préparés.

Je me souviens que ma mère disait : "Tu cuisines, mais tu ne manges pas ! Mais elle adorait les desserts... à mon époque, c'était de la gelée et de la crème pâtissière avec des pêches, et elle adorait ces pêches, elle les mangeait à même la boîte".

Mme Nkadimeng regrette de ne plus avoir le pantalon palazzo blanc que Mme Simelane lui avait offert pour son neuvième anniversaire. Car quelques mois plus tard, sa sœur disparaissait, peu avant son propre 22e anniversaire.

Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est le lourd tribut que le temps a payé. Deux des quatre anciens membres de la police de sécurité accusés d'avoir tué sa sœur sont morts. Le procès des deux autres a été retardé.

Trois des quatre officiers accusés avaient demandé à la Commission Vérité et Réconciliation une amnistie pour les tortures infligées à Mme Simelane, ce qui leur a été refusé. Aucun n'a demandé d'amnistie pour le meurtre de Mme Simelane.

La plus grande perte

La réouverture d'une enquête en 2017 sur la mort du militant anti-apartheid Ahmed Timol lors de sa détention par la police en 1971 a marqué un tournant, estime Katarzyna Zdunczyk, responsable du programme de la CVR à la Fondation pour les droits de l'homme, une organisation non gouvernementale sud-africaine.

L'année suivante, un ancien officier de police du service de sécurité a été inculpé du meurtre de Timol, mais il est décédé avant d'être jugé.

Au début de l'année, les familles des victimes ont accueilli favorablement la nouvelle selon laquelle l'autorité nationale des poursuites (NPA) avait nommé l'ancien commissaire de la Commission Vérité et Réconciliation, Dumisa Ntsebeza, pour examiner ses performances dans le traitement des affaires datant de l'époque de l'apartheid.

Elle a déclaré que cette décision s'inscrivait dans le prolongement des efforts déployés ces dernières années pour "empêcher toute influence politique indue" dans ces affaires.

Cependant, Mme Zdunczyk estime que l'enquête ne sera pas en mesure d'examiner toute l'étendue de l'ingérence politique et déclare qu'une commission d'enquête indépendante sur les allégations doit être mise en place.

La plupart des auteurs et des témoins clés étant décédés, les perspectives de résolution de la plupart des affaires sont faibles.

Mais M. Calata affirme qu'il continuera à défendre la cause de son père.

"Je peux me rendre sur sa tombe, même si c'est 38 ans plus tard, pour lui dire : "Papa, j'espère que tu peux enfin reposer en paix parce que les gens qui t'ont mis là où tu es ont enfin été amenés à rendre des comptes".

Mme Nkadimeng affirme que ce que sa famille cherche maintenant, c'est à tourner la page. Son père et son frère sont morts sans avoir vu Mme Simelane enterrée, mais elle espère que sa mère pourra le faire.

"J'ai eu une sœur. Ma mère a donné naissance à une fille qu'elle ne peut pas retrouver aujourd'hui. Elle ne peut pas se rendre sur sa tombe, elle ne peut pas l'enterrer.