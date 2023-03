Angélique Kidjo : "Les Grammys ont besoin de diversité"

Crédit photo, Fabrice Mabillot Légende image, L'auteur-compositeur-interprète vient de recevoir le prestigieux Polar Music Prize.

La star de la musique africaine Angélique Kidjo estime que les Grammy Awards "ont besoin de diversité [et] d'égalité entre les sexes" pour survivre.

"L'industrie musicale est dominée par les hommes, nous devons donc réfléchir à l'ensemble de l'infrastructure", déclare la star, qui est membre du conseil d'administration de la cérémonie.

La cérémonie a été critiquée pour avoir mis à l'écart le hip-hop en particulier. Aucun album de rap n'a été élu album de l'année depuis Speakerboxxx d'Outkast en 2004.

"Nous y travaillons", a déclaré Mme Kidjo à la BBC. "Nous y travaillons".

Certains des artistes les plus célèbres au monde, dont Drake et The Weeknd, boycottent actuellement l'organisation, vieille de 65 ans, pour protester contre le fait que leur musique est reléguée dans des catégories de genre comme le rap et le R&B et, dans certains cas, n'est pas reconnue du tout.

"Oubliez les remises de prix", a déclaré The Weeknd en 2021, après que son album multiplatine After Hours a été snobé. "Personnellement, je n'en ai plus rien à faire. J'ai trois Grammys, qui ne signifient plus rien pour moi, évidemment".

Selon Mme Kidjo, la Recording Academy tente de rétablir ces relations sous l'égide de son directeur général, Harvey Mason, Jr.

Il est entré en fonction il y a trois ans, après que son prédécesseur ait été licencié pour avoir prétendu que le processus de vote était "truqué".

"Il est arrivé à un moment très difficile et il relève ce défi à bras-le-corps", déclare Mme Kidjo.

"Il est ouvert à la discussion, il est ouvert aux propositions. Les gens doivent tendre la main à Harvey, et nous devons entamer cette conversation et l'aider à y parvenir".

Crédit photo, Getty Images Légende image, La victoire de Harry Styles aux Grammys de cette année a été considérée comme une surprise par de nombreux critiques, qui pensaient que Beyoncé remporterait enfin l'album de l'année, après trois défaites.

Malgré ses conseils, les Grammys ont pris des décisions discutables ces dernières années.

Les sourcils se sont froncés lorsque John Batiste a battu Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Taylor Swift et les talents combinés de Tony Bennett et Lady Gaga pour remporter le prix de l'album de l'année en 2022, tandis que la cérémonie de cette année a vu Harry Styles remporter le même prix devant Renaissance, le célèbre opus disco de Beyoncé.

"Je pense qu'il est important pour nous de comprendre que nous sommes des musiciens, des producteurs et que nous avons une façon différente d'écouter la musique que le grand public", explique Mme Kidjo.

"C'est ce qui rend les Grammy Awards si importants. Nous sommes honorés par nos pairs. Donc, si nous nous réunissons tous et décidons que c'est ce qu'il faut faire, alors c'est ce qu'il faut faire".

Elle a ajouté qu'elle sauterait "absolument" sur l'occasion de faire un disque avec Styles.

"Pourquoi pas ? Je veux dire, il chante merveilleusement bien, alors je suis ouverte".

Un prix prestigieux

Mme Kidjo s'adressait à la BBC alors qu'elle venait d'être nommée lauréate du prestigieux prix suédois Polar Music Prize, parfois surnommé le "prix Nobel de la musique".

Fondé en 1989 par le manager et parolier d'Abba, Stig Andersson, ce prix récompense des réalisations musicales exceptionnelles et s'accompagne d'une somme de 600 000 couronnes (58 000 US Dollars).

Parmi les lauréats de cette année figurent également le fondateur d'Island Records, Chris Blackwell, et le compositeur classique Arvo Pärt.

Tous trois seront honorés en présence de la famille royale suédoise lors d'une cérémonie et d'un banquet le 23 mai au Grand Hôtel de Stockholm.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mme Kidjo s'est dite "humiliée" par la distinction musicale suédoise.

"J'ai encore la tête qui tourne", confie-t-elle. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je me dis : "Huh ? Est-ce que ça continue ?".

La star est née au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et ses parents lui ont fait découvrir un large éventail d'artistes - des artistes africains comme Fela Kuti et Miriam Makeba au rock, à la pop et à la soul des Rolling Stones, de Jimi Hendrix, de James Brown et d'Aretha Franklin.

Chanteuse professionnelle dès l'âge de 20 ans, elle a dû faire face à de nombreux obstacles sur le chemin de la célébrité, ce qui a inspiré plus tard son combat pour l'égalité des droits.

"Quand on est une jeune fille qui chante au Bénin, ou n'importe où en Afrique, on est confronté à tant d'obstacles", dit-elle.

"Parce que la société, aussi conservatrice soit-elle, dit que nous n'avons pas d'identité quand nous naissons. Nous sommes un produit que notre père peut prendre et marier à n'importe qui.

"Et pour moi, mon père a été la personne qui s'est battue contre la famille [et] la société pour que je puisse chanter.

"C'est pourquoi je dis que mon féminisme n'est pas contre les hommes, mais contre les gens qui ne comprennent pas que les femmes doivent exister aux côtés des hommes.

Légende image, La chanteuse a fait ses débuts aux BBC Proms en 2019.

Kidjo a quitté le Bénin pour Paris en 1983, où elle a travaillé comme choriste avant de se lancer en tant qu'artiste solo avec Parakou (1990), une fusion vibrante et innovante d'influences africaines et occidentales, qui mettait en valeur sa voix pleine d'âme et d'émotion.

Elle a signé avec Island Records en 1991 et a depuis publié 14 autres albums, dont Eve (2014), un hommage aux femmes africaines chanté en grande partie en langues béninoises, qui a remporté le Grammy du meilleur album de musique du monde.

Avec des musiciens africains comme Tems, Wizkid, Libianca et Burna Boy qui connaissent désormais un succès mondial, Mme Kidjo se réjouit de voir la scène musicale du continent s'ouvrir.

"Beaucoup de choses ont changé grâce à la technologie d'enregistrement d'aujourd'hui", dit-elle. "J'ai dû fuir la dictature communiste de mon pays pour faire carrière. Aujourd'hui, on peut rester en Afrique et tout est instantané. Vous mettez quelque chose sur YouTube, et le lendemain, c'est un énorme succès partout.