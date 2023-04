Communauté LGBT en Ouganda : des refuges secrets menacés

Patience Atuhaire

BBC News, Kampala

il y a 6 minutes

Légende image, Le père d'Ali lui a dit qu'il ne voulait plus jamais le revoir après que sa sexualité a été rendue publique.

La semaine dernière, le parlement ougandais a adopté l'une des lois les plus sévères au monde contre les activités homosexuelles, suscitant une condamnation générale. Si elle est promulguée par le président, toute personne s'identifiant comme LGBT pourrait être condamnée à la prison à vie.

Cette loi menace également l'existence de la poignée de refuges où les personnes LGBT se sont réfugiées après avoir été chassées de chez elles. La BBC a eu accès à ces refuges secrets et s'est entretenue avec les résidents sur leur vie et leurs préoccupations.

Ali avait gardé sa sexualité secrète, mais il a été démasqué après avoir été arrêté lors d'une descente de police dans un bar gay clandestin de la capitale, Kampala, en 2019.

"Mon père m'a dit : 'Je ne veux plus jamais te voir. Tu n'es pas mon enfant. Je ne peux pas avoir un enfant comme toi", raconte Ali, dont le nom a été modifié pour protéger son identité.

Malgré le traumatisme évident de cette expérience, le jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années, parle avec douceur et calme.

"Il me cherchait pour me frapper, mais ma mère m'a dit de me cacher. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je devais quitter la maison".

Son histoire de stigmatisation, de violence et de peur donne un aperçu de la vie des personnes LGBT en Ouganda.

Les relations sexuelles entre personnes de même sexe sont déjà interdites dans le pays, mais le nouveau projet de loi contre l'homosexualité va encore plus loin.

Cette mesure, qui doit encore recevoir l'aval du président avant de devenir une loi, prévoit la prison à vie pour toute personne s'identifiant comme une minorité sexuelle, ainsi que la peine de mort pour les abus sexuels commis sur des enfants par des homosexuels. (Le viol d'un enfant de moins de 14 ans, ou si l'auteur de l'infraction est séropositif, est déjà passible de la peine de mort, mais celle-ci est rarement appliquée).

Elle peut également entraîner la fermeture de tout refuge où des personnes se sont rendues pour se mettre à l'abri, car elle considère comme un délit toute personne qui loue une propriété "dans le but d'entreprendre des activités qui encouragent l'homosexualité". Ils pourraient également être interprétés comme des maisons closes.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le député ougandais John Musira a porté une robe ornée de slogans anti-homosexuels lors du débat au parlement.

Après avoir fui son domicile il y a quatre ans, Ali a été informé de l'existence d'un lieu où il pouvait vivre dans une relative sécurité, qui fournissait également des repas et s'efforçait de trouver des emplois pour les homosexuels sans abri.

L'ancien employé de restaurant n'était là que depuis quelques mois lorsque la confinement pour cause de coronavirus a commencé.

"En 2020, la police a fait une descente dans le refuge. Nous étions alignés et le public nous appelait pour nous dévisager, se moquer de nous et nous humilier. Les gens nous crachaient dessus", raconte Ali à la BBC.

Lui et plus de 20 autres hommes ont été arrêtés, inculpés par la justice pour avoir enfreint les restrictions imposées aux rassemblements par la pandémie, et envoyés en prison.

"Lorsque nous sommes arrivés en prison, certains détenus connaissaient déjà notre histoire. Ils l'avaient lue dans les journaux. Nous avons dû nier que nous étions homosexuels pour rester en sécurité", explique-t-il.

Son attitude sociable dément le traumatisme qu'il dit avoir subi pendant son incarcération.

"Un gardien qui avait vu les détails de notre dossier a ordonné à d'autres détenus de nous battre. Il s'est joint à eux. Certains de mes amis ont été brûlés dans leurs parties intimes avec des charbons ardents. Nous avons été battus pendant environ trois heures, avec des fils de fer et des planches de bois", explique-t-il, montrant les cicatrices sur ses bras.

Le porte-parole de l'administration pénitentiaire ougandaise, Frank Baine, nie que les hommes aient été agressés pendant leur détention. "Lorsqu'ils étaient là, ils n'étaient pas connus pour leur homosexualité. Personne ne les a torturés et, selon l'officier responsable, il n'y avait pas de marques de torture. Ils ont été placés en détention provisoire jusqu'à ce qu'ils soient libérés sous caution", explique-t-il à la BBC.

Le gouvernement a ensuite abandonné les poursuites contre le groupe, qui a été libéré au bout de 50 jours. Ali a emménagé dans un autre refuge.

Il existe plus de 20 foyers de ce type dans tout l'Ouganda, qui fonctionnent dans le plus ou moins grand secret.

"En règle générale, nous accueillons 10 à 15 personnes par foyer à tout moment", explique John Grace, coordinateur du Consortium des refuges pour les minorités en Ouganda.

De nombreuses personnes LGBT trouvent la sécurité et un sentiment d'appartenance dans ces foyers temporaires. Mais même ici, le danger n'est jamais loin.

Légende image, Les résidents du centre d'hébergement se préparent à déménager car le propriétaire leur a demandé de partir.

Ali décrit comment il a été attaqué un soir de novembre de l'année dernière.

Un groupe de jeunes hommes a commencé à me suivre en criant : "Vous les gays, nous allons vous tuer". Je n'ai pas réagi et j'ai continué à marcher. L'un d'eux m'a frappé à la tête par derrière.

"Lorsque j'ai repris conscience, j'étais à l'hôpital et j'avais des bleus sur tout le visage et une grosse blessure à l'arrière de la tête.

On m'a emmené au refuge, qu'il appelle sa maison depuis trois ans, par des chemins détournés dans un quartier du nord de Kampala. Les habitants hésitent à révéler l'endroit.

Le bungalow, dont la peinture s'écaille à plusieurs endroits, semble avoir été aménagé à l'origine comme une maison familiale. Il se trouve dans une enceinte clôturée, ombragée par des manguiers et des jacquiers géants, sous lesquels des vêtements sèchent sur une corde.

À part la cuisine qui déborde de vaisselle, presque chaque centimètre carré de l'intérieur, y compris le garage, a été transformé en chambre à coucher. Dans ce qui devrait être le salon, les colocataires sont allongés ou assis parmi les matelas, les draps, les moustiquaires et les sacs à moitié remplis d'effets personnels qui jonchent le sol.

Légende image, Tim se sent menacé depuis que le projet de loi contre l'homosexualité a été débattu.

Ce sentiment de chaos résulte directement de la possibilité que le projet de loi contre l'homosexualité devienne une loi.

"Après l'adoption du projet de loi, le propriétaire nous a demandé de déménager. Le directeur du refuge a dit que nous devions tout préparer pour qu'il puisse trouver une nouvelle maison", explique Ali à la BBC, debout au milieu de lits superposés à trois étages démontés.

Mais les perspectives ne sont pas bonnes.

"Si les occupants actuels du refuge sont mis à la porte par le propriétaire, nous n'avons pas d'options viables", admet M. Grace, du groupe de coordination des refuges.

De plus, l'avenir de son organisation est menacé.

"Si le projet de loi est signé par le président, nous pourrions faire l'objet de persécutions juridiques, de violences, de discriminations et de stigmatisations pour avoir fourni un logement sûr aux minorités sexuelles sans abri et pour nous être identifiés nous-mêmes comme des minorités sexuelles", ajoute-t-il.

Parmi les autres occupants de la maison se trouve Tim - nom fictif - dont les parents ont cessé de payer les frais d'inscription à l'université après qu'ils ont été démasqués. Leur père, un pasteur, a complètement coupé les ponts avec eux.

Tim se souvient du moment le plus bas de sa vie.

"Je travaillais dans le sexe, je couchais avec différents hommes juste pour avoir de quoi manger. Certaines nuits, je me sentais dégoûté. J'allais à la douche et je me lavais dix fois.

"Je ne voyais pas d'avenir pour moi - j'avais perdu ma famille, mon éducation, ma direction".

Tim a été victime de cyberharcèlement le jour où le projet de loi contre l'homosexualité a été débattu au Parlement.

Les gens m'envoyaient des messages me disant : "Tu vois ce qui va t'arriver ?".

"Certains d'entre nous commençaient à retrouver un peu de leur santé mentale. Aujourd'hui, je suis effrayée à l'idée qu'un endroit comme celui-ci puisse être qualifié de maison close. J'ai l'impression que nous avions une blessure qui commençait à cicatriser et qu'elle a été rouverte", explique Tim à la BBC, l'air abattu.

"Je doute que nous puissions retrouver un semblant de dignité à cause de la haine qui s'est abattue sur nous.

L'Ouganda fait déjà partie des 32 pays africains qui criminalisent les relations sexuelles consensuelles entre adultes de même sexe.

Le projet de loi a été largement condamné au niveau international, les États-Unis ayant déclaré qu'ils pourraient envisager des sanctions contre le pays, et l'Union européenne s'étant déclarée opposée à la peine de mort en toutes circonstances.

Des groupes d'activistes locaux et internationaux se sont également joints au tollé.

Lorsqu'on lui demande ce qu'il compte faire si le refuge n'est pas en mesure de trouver un endroit où s'installer, la voix d'Ali se fissure et il baisse la tête.

"La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est : "Où vais-je aller ?

"Tout le monde dit que nous ne sommes pas normaux, que nous ne sommes pas des êtres humains. Mais c'est ce que je suis. J'ai envisagé de rentrer chez moi, mais mon père ne me laisserait jamais revenir dans sa maison", dit-il.

Pour trouver un point d'ancrage, Ali se raccroche à sa foi musulmane.