Archéologie : Le mystère des 2 000 crânes de bélier momifiés découverts dans la tombe du pharaon Ramsès 2

il y a 23 minutes

La découverte, rendue publique par le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités, a eu lieu à Abidos, une localité connue pour ses nombreux temples et tombes depuis les temps les plus reculés de la civilisation.