Sport : Les techniques par lesquelles jurent les stars africaines

Par Emeline Nsingi Nkosi

Sports Writer, BBC Sport Africa

il y a 38 minutes

Crédit photo, Atsushi Tomura - International Skating Union Légende image, Mae-Berenice Meite a une approche flexible de son régime alimentaire. Elle mange principalement des aliments d'origine végétale, mais aussi de la viande et du poisson.

De la thérapie par le froid à la visualisation extrême - comment certains athlètes africains utilisent des techniques inhabituelles pour rester compétitifs.

Pour un athlète, chaque détail compte. Souvent qualifiée de "gains marginaux", la recherche de moyens nouveaux - et parfois uniques - pour obtenir un avantage est devenue un pilier pour de nombreux compétiteurs.

Et il ne s'agit pas seulement d'avantages physiques. Il peut aussi s'agir de santé mentale.

A lire aussi sur BBC Afrique :

La BBC s'est entretenue avec cinq athlètes évoluant sur la scène internationale pour connaître les techniques qu'ils ont découvertes au fil d'années de travail et de dévouement.

Il n'y a pas de garantie qu'elles fonctionnent pour tout le monde, mais voici les techniques intrigantes par lesquelles jurent nos cinq célèbres athlètes pour rester au sommet de leur art.

La thérapie par le froid

Asmaa Niang : le judo (Maroc)

Ayant participé à deux éditions des Jeux olympiques, Asmaa Niang connaît le stress de la compétition de haut niveau. Elle explique comment la thérapie par le froid l'aide à garder la tête froide dans la perspective de Paris 2024.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La judoka marocaine Asmaa Niang a participé à deux éditions des Jeux olympiques pour son pays.

"Elle repose sur trois piliers : la respiration, l'état d'esprit et le bain de glace. Il s'agit tout simplement d'une question de ressources mentales. Je prends souvent des douches froides le matin et le soir. Et deux ou trois fois par semaine, je me baigne dans un bain de glace dont la température est comprise entre zéro et cinq degrés Celsius", explique-t-elle.

Asmaa Niang affirme que l'idée lui est venue de Wim Hof, athlète de l'extrême qui a battu des records.

"Il est le fondateur de cette méthode. Je la pratique tous les jours depuis plus d'un an. Elle fait partie intégrante de mon entraînement et je ne peux pas m'en passer. C'est devenu indispensable, comme lorsque je dors pour récupérer. Cela fait vraiment partie de mon quotidien, de mon bien-être."

Le miroir de l'âme

"C'est vrai qu'on peut penser que ce n'est pas agréable, mais il y a un énorme bénéfice après. Wim Hof disait que le bain de glace est le miroir de l'âme. Pour moi, c'est devenu le baromètre de ce que je ressens. C'est la respiration qui me permet de supporter l'eau glacée. Beaucoup de gens ne savent pas respirer. J'ai donc appris ce qu'est la respiration et cela m'aide quotidiennement dans mon judo, en sachant comment respirer au bon moment."

Lire aussi :

Niang affirme que la thérapie par le froid lui a apporté de nombreux bienfaits dans sa vie.

"Je dors mieux et je n'ai plus froid. En fait, je ne suis plus sensible au froid. Le bain glacé déclenche une vague d'hormones heureuses qui soulagent le stress et réduisent l'anxiété. Mais il ne s'agit pas seulement du bain de glace, c'est vraiment un état d'esprit, un état d'âme."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le gardien de but du Mali et du Racing Besançon, Oumar Sissoko, affirme qu'il prolonge sa carrière grâce à des compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires

Oumar Sissoko : le football (Mali)

International malien depuis près de dix ans, Oumar Sissoko a fait toute sa carrière en France. C'est sous le maillot d'Ajaccio (Ligue 1), de 2012 à 2015, que l'homme de 35 ans affirme avoir ressenti les bienfaits d'une supplémentation alimentaire. Mais qu'est-ce que le gardien de but prend exactement pour booster sa carrière ?

"Je prends des protéines, je prends des boosters, je prends des boissons ou des aliments énergétiques. Je prends aussi des chewing-gums énergétiques. En général, pendant les matches, je prends aussi des produits de récupération et tout ce qui est lié à l'hydratation."

"Ces produits me donnent peut-être 30 à 40 % de performance de plus. Ils m'aident à améliorer mon activité quotidienne. Je sais qu'ils sont essentiellement naturels, qu'ils ont été testés et qu'il s'agit de produits non dopants."

Crédit photo, Oumar Sissoko Légende image, Oumar Sissoko affirme que les compléments alimentaires améliorent ses performances de 40 % et facilitent la récupération.

"Avec l'intensité des entraînements, il est certain que tout sportif de haut niveau doit prendre des compléments alimentaires pour être performant. À condition d'utiliser les bons produits au bon moment et avec modération".

Pour Sissoko, les avantages sont évidents.

"Tout cela permet à un athlète de pratiquer son sport plus longtemps, de repousser peut-être de quelques années la fin de sa carrière. Il y a aussi le côté mental. C'est tout un ensemble […] qui donne à l'athlète une meilleure chance de rester à un niveau assez élevé, d'être performant et de s'améliorer de jour en jour."

La flexibilité

Mae-Berenice Meite : le patinage sur glace (France)

D'origine congolaise et ivoirienne, Mae-Berenice Meite a été six fois championne de France de patinage artistique et a représenté son pays à deux éditions des Jeux olympiques d'hiver. Pour un patineur, la souplesse est une condition sine qua non. Mais que signifie exactement être "flexitarien" ?

"En fait, il s'agit de personnes qui ont un régime alimentaire à base de plantes mais qui s'autorisent, de temps en temps, à manger de la viande et du poisson", a expliqué Mme Meite à la BBC.

Lire aussi :

Crédit photo, Getty Images Légende image, La patineuse Mae-Berenice Meite a modifié son régime alimentaire après avoir vécu aux États-Unis et pris du poids.

"La différence avec les végétaliens, c'est qu'ils ne mangent que des produits d'origine végétale. Si quelque chose vient des animaux, ils ne le mangeront pas, ce qui n'est pas le cas des flexitariens. Depuis 2015, je vis entre la France et les États-Unis. Et c'est vrai que l'alimentation là-bas n'est pas du tout la même - les réglementations et les qualités sont différentes."

"Je m'en suis rendu compte, notamment dans mon corps. J'ai senti beaucoup de différences entre ce que je mangeais en France et ce que je mangeais aux États-Unis. Tout en mangeant la même chose, j'ai pris beaucoup de poids. Sur la glace, il était beaucoup plus difficile de patiner. Mes jambes étaient engorgées et j'ai mis du temps à comprendre que c'était lié à mon alimentation et surtout à la consommation de produits animaux."

"J'ai décidé que lorsque je serais aux États-Unis, je suivrais un régime végétalien."

Une nouvelle vie

Mme Meite explique qu'elle ne s'est pas inquiétée de savoir si ses performances pouvaient être affectées par la suppression des produits d'origine animale.

"Ce qui m'a séduite, c'est de voir que beaucoup de grands champions, comme Lewis Hamilton (pilote de F1), suivent un régime végétalien et ont beaucoup de succès. Je me suis entourée de professionnels, comme une diététicienne-nutritionniste diplômée. Cela m'a donné beaucoup de conseils, de solutions, de compléments que je pouvais prendre."

Lire aussi :

"J'ai une nouvelle vie. Vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup plus d'énergie. C'est une idée fausse très répandue, et de nombreux athlètes de haut niveau ont montré que pour être fort, il ne faut pas nécessairement manger de la viande."

"J'ai suivi un régime strictement végétalien pendant longtemps, puisque j'ai passé plus d'un an aux États-Unis pendant la pandémie de Covid, et cela n'a pas eu d'impact sur ma force, bien au contraire."

Crédit photo, Meddy Elice Légende image, L'escrimeur Meddy Elice utilise une version extrême de la visualisation pour tirer le meilleur de lui-même.

La visualisation extrême

Meddy Elice : l'escrime (France)

Originaire de la Guadeloupe, une île des Caraïbes, Meddy Elice espère représenter la France aux Jeux olympiques de Paris, l'année prochaine. Pour éviter que ses espoirs de participer à une compétition à domicile ne soient anéantis, cet escrimeur utilise une technique extrême pour rester sur ses gardes.

"La visualisation extrême consiste à entrer dans un état de projection où je peux ressentir toutes les émotions qui correspondent aux lieux et à l'environnement dans lesquels je me projette, c'est-à-dire lorsque je suis sur la piste."

"J'ai les sensations que je ressens sous mes pieds, les odeurs, les émotions et tout ce qui est assimilé à ce moment-là. Cela me permet de mieux appréhender une situation qui va se produire ou qui s'est déjà produite. Cela signifie que lorsque je suis confronté à une situation problématique et qu'elle n'a pas fonctionné, le fait de revisiter le moment et de le conceptualiser différemment me permet de penser différemment et d'ancrer les domaines d'amélioration dans le futur."

"Lorsque je fais des séances de visualisation répétées et que je parviens à ancrer certains mots clés, certaines sensations... je m'en approche et les choses sont tout de suite plus faciles pour que je puisse tirer le meilleur de moi-même."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le kickboxeur Karim Ghaiji pratique le jeûne hydrique pour perdre du poids et se prive parfois de nourriture pendant une semaine.

Le jeûne à l'eau

Karim Ghaiji : le kickboxing (Maroc/France)

Né au Maroc, Karim Ghaiji est aujourd'hui capitaine de l'équipe de France de kickboxing. Ce sport peut être brutal, mais le régime alimentaire de Karim Ghaiji ne se résume pas à la viande rouge et aux glucides. Au contraire, il a adopté un style plus ascétique qui va de pair avec le courant.

"Cela consiste à ne boire que de l'eau. Ne rien manger pendant trois jours, sept jours, voire plus. Pour moi, en tant que sportif, c'est essentiel de perdre du poids pour être dans la bonne catégorie (de poids) lors du combat."

"Bien sûr, il faut aussi s'alimenter correctement et faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Si vous mangez mal, l'effet ne sera pas à 100 %. Cela m'aide à rajeunir mon corps. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'énergie qu'avant."

Lire aussi :