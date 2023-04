Mayotte : Le plan français de lutte contre les migrations dans l'océan Indien

Depuis 2004, il vivait et travaillait à Mayotte par intermittence, sans les papiers nécessaires, tout en subvenant aux besoins de sa femme et de ses enfants à Madagascar, comme beaucoup d'autres personnes.

C'est la région la plus pauvre de France, mais elle est riche par rapport aux îles voisines de Madagascar et des Comores, au large de la côte sud-est de l'Afrique.

Lorsque les autorités m'ont appelé pour me dire qu'il avait été retrouvé mort, je leur ai dit : "Non, ce n'est pas lui : Non, ce n'est pas lui. Cela ne peut pas être lui. Ils ont ensuite envoyé des photos et j'ai reconnu son visage".