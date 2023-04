Combats au Soudan : La rivalité militaire à l'origine des affrontements à Khartoum

Les combats qui ont éclaté dans la capitale soudanaise, Khartoum, et ailleurs dans le pays sont le résultat direct d'une lutte de pouvoir vicieuse au sein de la direction militaire du pays.

Des affrontements ont lieu à des endroits stratégiques de la capitale, entre des membres d'une force paramilitaire - les Forces de soutien rapide (RSF) - et des soldats.

Voici ce qu'il faut savoir.

Quel est le contexte du conflit ?

Depuis le coup d'État d'octobre 2021, le Soudan est dirigé par un conseil de généraux et deux militaires sont au cœur du conflit.

Le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est le chef des forces armées et, de fait, le président du pays.

Et son adjoint et chef de la RSF, le général Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti.

Ils ne sont pas d'accord sur la direction que prend le pays et sur la proposition de passer à un régime civil.

L'un des principaux points d'achoppement concerne le projet d'intégration des 100 000 hommes des forces de sécurité dans l'armée et la question de savoir qui dirigerait la nouvelle force.

Où se trouve le Soudan ?

Ce pays d'Afrique du Nord-Est est bordé par sept pays et par la mer Rouge.

Il a de puissants voisins au nord, l'Égypte, et à l'est, l'Éthiopie, et contrôle une partie de la mer Rouge, essentielle au commerce international.

Il était autrefois le plus grand pays du continent en termes de superficie, jusqu'à ce que le Sud-Soudan s'en sépare en 2011.

Pourquoi les combats ont-ils commencé samedi ?

Ces violences font suite à plusieurs jours de tension, les membres des forces de sécurité nationale ayant été redéployés dans tout le pays la semaine dernière, ce que l'armée a considéré comme une menace.

On espérait que des pourparlers permettraient de résoudre la situation, mais ils n'ont jamais eu lieu.

On ne sait pas exactement qui a tiré le premier coup de feu samedi matin, mais les combats se sont depuis lors intensifiés dans différentes régions du pays et près de 100 civils ont trouvé la mort, selon le syndicat des médecins soudanais.

Pourquoi les civils ont-ils été pris au piège ?

Même si le conflit semble porter sur le contrôle d'installations clés, il se déroule en grande partie dans les zones urbaines et les civils en sont les victimes involontaires.

On ne sait pas exactement où se trouvent les bases des forces de sécurité soudanaises, mais il semble que leurs combattants se soient installés dans des zones densément peuplées.

L'armée de l'air soudanaise a également effectué des frappes aériennes dans la capitale, ce qui pourrait également avoir affecté les civils.

Une brève pause dans les combats, convenue par les deux parties, a été observée samedi pour permettre à la population de fuir les combats.

Qui sont les Forces de soutien rapide ?

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont été créées en 2013 et trouvent leur origine dans la célèbre milice Janjaweed qui a brutalement combattu les rebelles au Darfour.

Depuis lors, le général Dagalo a mis sur pied une force puissante qui est intervenue dans les conflits au Yémen et en Libye. Il a également développé des intérêts économiques, notamment en contrôlant certaines des mines d'or du Soudan.

Crédit photo, Reuters Légende image, La rivalité entre le général Mohamed Hamdan Dagalo (photo) et le général Abdel Fattah al-Burhan est au cœur du problème.

La FSR a été accusé de violations des droits de l'homme, notamment du massacre de plus de 120 manifestants en juin 2019.

Une force aussi puissante en dehors de l'armée a été considérée comme une source d'instabilité dans le pays.

Pourquoi les militaires sont-ils aux commandes ?

Ces combats sont le dernier épisode en date des épisodes de tension qui ont suivi l'éviction du président de longue date Omar el-Béchir en 2019.

D'immenses manifestations ont eu lieu dans les rues pour réclamer la fin de son règne de près de trois décennies et l'armée a organisé un coup d'État pour s'en débarrasser.

Mais les civils ont continué à réclamer un rôle dans le plan de transition vers un régime démocratique.

Un gouvernement mixte militaire et civil a alors été mis en place, mais il a été renversé par un autre coup d'État en octobre 2021.

Depuis lors, la rivalité entre les généraux Burhan et Dagalo s'est intensifiée.

Un accord-cadre visant à remettre le pouvoir entre les mains des civils a été conclu en décembre dernier, mais les pourparlers visant à en finaliser les détails ont échoué.

Que veulent les deux hommes ?

Le général Dagalo a déclaré que le coup d'État de 2021 était une erreur et a tenté de se présenter, lui et les FAR, du côté du peuple.

Ce message a été atténué par les antécédents de la force paramilitaire.

De son côté, le général Burhan a déclaré que l'armée ne remettrait le pouvoir qu'à un gouvernement élu, écartant ainsi les représentants civils de l'accord de partage du pouvoir.

Mais on soupçonne les deux hommes et leurs partisans de s'inquiéter de ce qu'il pourrait advenir de leur fortune et de leur influence s'ils étaient démis de leurs fonctions.

Que font les diplomates ?

On craint que les combats ne fragmentent davantage le pays, n'aggravent les turbulences politiques et n'attirent les États voisins.

Les diplomates, qui ont joué un rôle crucial en tentant d'encourager le retour à un régime civil, essaient désespérément de trouver un moyen d'amener les deux généraux à se parler.