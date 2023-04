Abus d'enfants : L'impasse en Ouganda alors que les grossesses chez les adolescentes augmentent

il y a une heure

L'augmentation choquante des abus sexuels sur les jeunes filles dans le nord de l'Ouganda a été révélée lorsqu'il a été rapporté qu'à la suite de la pandémie, le nombre de jeunes filles âgées de 10 à 14 ans tombant enceintes a été multiplié par plus de quatre. BBC Africa Eye s'est penché sur les raisons pour lesquelles les auteurs de ces abus s'en tirent à bon compte.

La jeune fille vit seule dans une petite maison du district de Kitgum et devrait accoucher d'un jour à l'autre.

A lire aussi :

"Ils l'ont laissée ici parce qu'elle était un peu plus proche des écoles", explique le président d'Obita David Livingstone.

Trois cas par semaine

"En une semaine, nous avons toujours trois cas d'abus sexuels. Parfois, lorsque nous attrapons l'auteur, nous devons l'attacher avec des cordes et l'emmener, l'escorter jusqu'à la police. Mais ils ne prennent pas la peine de suivre l'affaire".

Lorsqu'il y a une relation sexuelle illégale avec une jeune fille de moins de 18 ans, on parle de déflorement.

Le Dr Baifa Arwinyo, chef du service d'obstétrique et de gynécologie, a déclaré : "Si je parle de mères adolescentes, elles sont toutes déflorées : "Si je parle des mères adolescentes, elles sont toutes souillées. Ce sont des adolescentes, elles ne sont pas censées être enceintes.

"Vous constaterez que les jeunes mères sont les plus nombreuses à mourir d'une obstruction du travail. Plus la mère est jeune, plus les complications sont nombreuses.