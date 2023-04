Gambie : quand une usine de farine de poisson chinoise perturbe la vie des pêcheurs

Tom Ford

Gunjur

il y a une heure

Crédit photo, Tom Ford Légende image, Des pêcheurs à Gunjur, Gambie

Les investissements chinois salués par le gouvernement gambien perturbent une communauté de pêcheurs qui affirment qu'une usine de farine de poisson appartenant à des Chinois perturbe la vie sur leurs côtes.

"Je travaille ici depuis 32 ans", déclare Buba Cary, un pêcheur de Gunjur qui s'exprime en mandingue par l'intermédiaire d'un traducteur. "L'usine n'apporte que de la souffrance pour nous", dit-il en montrant le bâtiment blanc.

"Avant l'arrivée de l'usine, il y avait beaucoup de poissons dans la mer. Si vous voulez du poisson [maintenant], vous devez traverser la frontière pour aller au Sénégal ou en Guinée-Bissau.

Kelepha Camara, qui vient sur ce rivage pour acheter du poisson et le vendre dans le pays, est d'accord, affirmant que l'usine a fait augmenter le coût du poisson pour les locaux : "Cette usine ne nous soutient pas".

A lire aussi :

Crédit photo, Tom Ford Légende image, Les pêcheurs affirment que l'usine a perturbé le marché car elle achète en gros et paie des prix inférieurs à ceux des autres acheteurs.

Ces hommes parlent d'une installation gérée par Golden Lead dans le village côtier de Gunjur, situé à environ 45 km au sud de la capitale, Banjul.

Au total, la Gambie compte aujourd'hui trois usines de ce type - les deux autres, gérées par des entreprises différentes, se trouvent à environ 10 km au nord et au sud de Gunjur, où l'huile et la farine de poisson sont produites et exportées vers la Chine, l'Europe et d'autres pays.

Depuis de nombreuses années, l'industrie de la farine de poisson soulève des questions quant à sa durabilité. Elle utilise de grandes quantités de poissons, tels que la sardinelle et le bonga, qui représentent au moins la moitié de l'apport total en protéines de la Gambie.

L'organisation non gouvernementale néerlandaise Changing Markets Foundation a constaté que la plus grande de ces usines de fabrication de farine de poisson représentait 40 % de l'ensemble des prises de poisson de la Gambie sur une année.

Ces dernières années, la Gambie a entretenu des relations étroites avec la Chine. Sous la direction controversée de l'ex-président Yahya Jammeh, la première usine chinoise de transformation du poisson a ouvert ses portes à Gunjur, après avoir obtenu un bail de 99 ans en 2015, peu après que la Gambie a rompu ses liens avec Taïwan.

Et ce, bien que la loi gambienne interdise aux ressortissants étrangers de louer des terres pour plus de 26 ans, selon l'organisme de surveillance politique Watch Gambia.

Peu de temps après que M. Jammeh a quitté le pouvoir à contrecœur en 2017 et s'est exilé après 22 ans à la tête du pays - une époque révélée par la Commission vérité, réconciliation et réparations pour ses violations généralisées des droits de l'homme et sa corruption - son successeur a rencontré son homologue chinois pour réaffirmer leur amitié.

Cette année-là, la Chine a annulé 12 millions de dollars (10 millions d'euros) de la dette gambienne et a investi 28,7 millions de dollars supplémentaires dans l'agriculture et la pêche.

Pollution d'une réserve naturelle

Pourtant, la communauté locale de Gunjur était déjà mécontente de la façon dont les choses se passaient avec Golden Lead.

Le 22 mai 2017, près d'un an après l'ouverture de l'usine de farine de poisson, le lagon de Bolong Fenyo, une réserve naturelle située à proximité, s'est rempli de poissons morts et a viré au rouge foncé.

Le mois suivant, l'Agence nationale de l'environnement a porté plainte contre Golden Lead devant un tribunal de première instance, alléguant que les eaux usées de l'usine étaient à l'origine des dégâts.

Crédit photo, Tom Ford Légende image, Golden Lead paie 5 dollars pour un panier de poisson, soit un prix inférieur à celui du marché.

Mais les activités ont rapidement repris après un accord à l'amiable de 25 000 dollars.

Outre la question de la pollution, l'entreprise a été impliquée dans une autre affaire judiciaire.

Le mois dernier, Bamba Banja, un ancien haut fonctionnaire du ministère de la pêche, a été reconnu coupable de corruption pour avoir reçu au moins cinq paiements de 1 600 dollars entre 2018 et 2020 de la part de Golden Lead. Il a nié avoir pris l'argent pour libérer des navires détenus pour avoir été impliqués dans des activités de pêche illicite, mais il a été emprisonné pendant deux ans et condamné à payer une amende.

Certains membres de la communauté de Gunjur s'inquiètent toujours des normes relatives à la pollution par les déchets et plusieurs pêcheurs et travailleurs de l'usine ont déclaré à la BBC en décembre 2022 qu'ils avaient eu des problèmes de peau après être entrés dans la mer près de l'usine. Mais il n'existe aucune preuve définitive que ces affections sont imputables à l'usine.

Pour la plupart des habitants de Gunjur, c'est le manque de poisson qui les met en colère - ils affirment que les stocks sont surexploités.

Golden Lead conclut des contrats de six mois avec des pêcheurs principalement sénégalais qui utilisent des bateaux puissants. Les pêcheurs locaux qui utilisent des pirogues ne sont pas en mesure de rivaliser.

L'usine achète en gros, payant 5 dollars le panier, soit trois fois moins que ce qu'il rapporte sur les marchés locaux. Certains pêcheurs acceptent cette pratique, car elle leur garantit une vente, mais cela signifie que moins de poisson est disponible pour les locaux et que les Gambiens qui vendent à Golden Lead gagnent moins d'argent.

Le volume de poisson nécessaire à la transformation peut être observé lors de l'arrivée de la pêche.

Lorsque les bateaux arrivent à l'usine, des dizaines d'hommes courent le long de la plage avec les lourds paniers de 50 kg sur la tête - chacun étant payé 0,50 $ par voyage.

Par ricochet, le poisson se raréfie sur le marché local et devient de plus en plus cher.

Crédit photo, Tom Ford Légende image, Les locaux affirment que la surpêche a affecté le commerce

Les habitants de Gunjur se plaignent également du fait que Golden Lead n'a pas respecté les engagements pris à l'égard de la communauté de pêcheurs.

"Ils ont promis de construire une route entre le village et la plage, ainsi qu'un marché aux poissons pour la communauté. Ils ont promis 600 emplois ici dans la communauté", m'a dit Dembo Darboe, le chef du village de Gunjur, connu sous le nom d'"alkalo".

Rien de tout cela ne s'est produit, mais il affirme que le village reçoit un paiement mensuel d'environ 815 dollars.

"Comparé à ce qu'ils ont, ce n'est rien", a déclaré le chef.

"Nous pouvons montrer notre mécontentement. Mais le pouvoir est entre les mains du gouvernement."

Selon un ouvrier de l'usine, qui a requis l'anonymat, seuls 40 Gambiens sont employés à l'usine de plomb doré de Gunjur, où les conditions sont médiocres et le salaire insatisfaisant, d'environ 60 dollars par mois, payé en espèces.

"Ils déduisent de mon salaire de l'argent pour l'impôt sur le revenu et la sécurité sociale. Je n'ai même pas de compte ou de numéro de sécurité sociale", a-t-il déclaré.

Système de quotas prévu

L'actuel ministre de la pêche, Omar Gibba, a rejeté ces critiques, déclarant à la BBC que l'usine attire les investissements étrangers, qu'elle fournit un travail indispensable aux Gambiens locaux et que le déversement de déchets nocifs a cessé depuis longtemps.

Crédit photo, Tom Ford Légende image, Selon les écologistes, les conséquences de la surpêche pourraient être graves d'ici cinq ans.

"Golden Lead a trouvé un marché où il peut exporter les déchets sous forme liquide. Je ne sais pas où."

Par exemple, le ministre a ajouté : "La loi ne dit pas que 80 % [de la main-d'œuvre] doit être gambienne. Dans tout investissement, il doit y avoir des avantages et des inconvénients. Cela rend la société intéressante".

Il a également cherché à apaiser les craintes concernant la surpêche, affirmant qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques à l'appui.

Pourtant, le journaliste environnemental Mustapha Manneh se réfère à un rapport de l'ONU datant de 2019, selon lequel la sardinelle et le bonga sont surexploités dans les eaux au large de la Gambie, et estime que les conséquences pourraient être graves d'ici cinq ans : "La quantité qu'ils extraient chaque jour va sérieusement affecter notre biodiversité. Il pourrait y avoir une insécurité alimentaire.

M. Gibba n'a pas été en mesure de préciser la quantité de poisson que Golden Lead prélève actuellement dans les eaux gambiennes, mais il a indiqué qu'un nouveau système de quotas était en cours d'élaboration.

Le ministre a également déclaré que l'extraction de poissons juvéniles était un problème, mais qu'il existait des réglementations pour y remédier.

L'un des principaux militants contre l'usine de farine de poisson est le microbiologiste Ahmed Manjang, qui fait partie d'un groupe d'écologistes ayant intenté une action en justice contre Golden Lead. Leur action civile fait état de dommages d'une valeur de 250 000 dollars pour l'environnement. Mais M. Manjang est furieux que l'affaire ait été ajournée à plusieurs reprises depuis juillet 2017.

"Je pense que les Chinois ont compromis notre système juridique", a-t-il déclaré. Les autorités gambiennes n'ont pas répondu à une demande de commentaire sur cette allégation.

Il n'y a pas longtemps, a ajouté M. Manjang, lui et cinq autres militants impliqués dans l'affaire se sont vu proposer des pots-de-vin en espèces à l'usine, qu'ils ont rejetés : Ils ont refusé : "Des enveloppes remplies. C'est comme ça qu'ils opèrent".

Auparavant, un Gambien lui avait téléphoné pour lui proposer environ 4 000 dollars, prétendument au nom de l'entreprise chinoise, afin qu'il mette fin à sa campagne.

Pour obtenir une réponse à ces allégations, j'ai visité l'usine bien gardée de Gunjur, où il est notoirement difficile d'entrer ou de parler à l'un des propriétaires chinois.

Crédit photo, Tom Ford Légende image, Golden Lead affirme qu'elle opère conformément aux lignes directrices du gouvernement.

Peter Zhu, l'un des principaux employeurs, a brièvement déclaré à la BBC : "Nous sommes contrôlés par le gouvernement, tout ce que nous faisons est correct".

Interrogé directement sur les stocks de poissons, il a répondu : "Je n'en sais rien. Nous ne sommes pas des pêcheurs, nous sommes une entreprise. Quelle est la situation en mer ? Je n'en sais rien.

D'autres tentatives pour contacter l'entreprise au sujet d'autres allégations, telles que la corruption, ont échoué.

Selon M. Manjang, certains signes indiquent que le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie pourraient se regrouper à l'avenir pour mettre en place des efforts conjoints afin de protéger leurs stocks de poissons.

Le jeune activiste gambien Buba Janneh, qui travaille avec Greenpeace Afrique, est moins optimiste, bien qu'il maintienne qu'une bataille pour faire annuler le bail de 99 ans de Golden Lead est juridiquement viable.

L'avenir sera "très sombre" pour la Gambie, dit-il, si le bail est toujours en vigueur à sa mort.