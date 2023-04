Crise au Soudan : Burhan et Hemedti - les deux généraux au cœur du conflit

Le général Mohamed Hamdan Dagalo (à gauche) et le général Abdel Fattah al-Burhan (à droite) dirigent tous deux des forces puissantes.

Une bande sonore d'explosions, une ligne d'horizon dominée par une fumée noire et amère, une existence quotidienne faite de peur et d'incertitude, où les balles, les roquettes et les rumeurs fusent.

La vie dans la capitale du Soudan, Khartoum, et dans de nombreuses autres régions du pays, s'est soudainement dégradée.

Deux généraux sont au cœur de cette situation : Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées soudanaises (SAF), et Mohamed Hamdan Dagalo, plus connu sous le nom de Hemedti, chef des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF).

Les deux hommes ont travaillé ensemble et ont mené un coup d'État ensemble. Aujourd'hui, leur lutte pour la suprématie est en train de déchirer le Soudan.

Les relations entre les deux hommes ne datent pas d'hier.

Tous deux ont joué un rôle clé dans la lutte anti-insurrectionnelle contre les rebelles du Darfour, lors de la guerre civile qui a débuté en 2003 dans la région occidentale du Soudan.

Le général Burhan a pris le contrôle de l'armée soudanaise au Darfour.

Hemedti était le commandant de l'une des nombreuses milices arabes, collectivement connues sous le nom de Janjaweed, que le gouvernement a employées pour réprimer brutalement les groupes rebelles darfouris, en grande partie non arabes.

Majak D'Agoot était à l'époque directeur adjoint des services nationaux de renseignement et de sécurité, avant de devenir vice-ministre de la défense au Sud-Soudan lors de la sécession en 2011.

Il a rencontré Gen Burhan et Hemedti au Darfour, et a déclaré qu'ils travaillaient bien ensemble. Mais il a déclaré à la BBC qu'il ne voyait pas comment l'un ou l'autre pourrait accéder au sommet de l'État.

Hemedti était simplement un chef de milice "jouant un rôle anti-insurrectionnel, aidant les militaires", tandis que le général Burhan était un soldat de carrière, bien que "avec toutes les ambitions du corps des officiers soudanais, tout était possible".

L'armée a dirigé le Soudan pendant la majeure partie de son histoire post-indépendance.

La tactique du gouvernement au Darfour, décrite par Alex de Waal, spécialiste du Soudan, comme une "contre-insurrection au rabais", a utilisé des troupes régulières, des milices ethniques et la puissance aérienne pour combattre les rebelles, sans se soucier le moins du monde des pertes civiles.

Le Darfour a été décrit comme le premier génocide du XXIe siècle, les Janjawids étant accusés de nettoyage ethnique et d'utiliser le viol collectif comme arme de guerre.

Hemedti est finalement devenu le commandant de ce qui pourrait être décrit comme une ramification des Janjawids, la RSF.

Les milices Janjaweed ont été accusées de nettoyage ethnique et de viols massifs pendant le conflit du Darfour.

La puissance de Hemedti s'est considérablement accrue lorsqu'il a commencé à fournir des troupes à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen.

Le dirigeant militaire soudanais de l'époque, Omar al-Bashir, en est venu à compter sur Hemedti et la RSF pour faire contrepoids aux forces armées régulières, dans l'espoir qu'il serait trop difficile pour un seul groupe armé de le renverser.

En fin de compte, après des mois de protestations populaires, les généraux se sont concertés pour renverser Bashir en avril 2019.

Plus tard dans l'année, ils ont signé un accord avec les manifestants pour former un gouvernement dirigé par des civils et supervisé par le Conseil souverain, un organe mixte civil et militaire, avec le général Burhan à sa tête et Hemedti comme adjoint.

Ce gouvernement a duré deux ans, jusqu'en octobre 2021, date à laquelle les militaires ont repris le pouvoir, avec le général Burhan à la tête de l'État et Hemedti comme adjoint.

Siddig Tower Kafi était un membre civil du Conseil souverain et rencontrait donc régulièrement les deux généraux.

Il affirme n'avoir vu aucun signe de désaccord jusqu'au coup d'État de 2021.

C'est alors que "le général Burhan a commencé à rétablir les islamistes et les anciens membres du régime dans leurs anciennes fonctions", a-t-il déclaré à la BBC.

"Il devenait clair que le plan de Gen Burhan était de restaurer l'ancien régime d'Omar al-Bashir au pouvoir.

Selon M. Siddig, c'est à ce moment-là que M. Hemedti a commencé à avoir des doutes, car il estimait que les amis de M. Bashir ne lui avaient jamais fait entièrement confiance.

La politique soudanaise a toujours été dominée par une élite largement issue des groupes ethniques établis autour de Khartoum et du Nil.

Hemedti est originaire du Darfour et l'élite soudanaise parle souvent de lui et de ses soldats en termes péjoratifs, comme de "bouseux" inaptes à diriger l'État.

Au cours des deux ou trois dernières années, il a tenté de se positionner comme une figure nationale, voire comme un représentant des périphéries marginalisées, en essayant de forger des alliances avec les groupes rebelles du Darfour et du Kordofan méridional qu'il avait auparavant été chargé de détruire.

Il a également parlé régulièrement d'un besoin de démocratie, bien que ses forces aient brutalement réprimé des manifestations civiles dans le passé.

Les tensions entre l'armée et le FSR se sont accrues à l'approche de la date limite fixée pour la formation d'un gouvernement civil, en raison de l'épineuse question de la réintégration du FSR dans les forces armées régulières.

Des flammes et de la fumée éruptent à Khartoum lorsque les forces contrôlées par les deux généraux s'affrontent.

C'est alors que les combats ont commencé, opposant le RSF aux SAF, Hemedti contre Gen Burhan, pour le contrôle de l'État soudanais.

D'une certaine manière, Hemedti a suivi les traces des hauts gradés des Forces armées soudanaises, qu'il combat actuellement : au cours des dernières années, il a construit un vaste empire commercial, avec des intérêts dans les mines d'or et dans bien d'autres secteurs.

Les généraux Burhan et Hemedti ont tous deux fait l'objet d'appels de la part de dirigeants civils et de victimes du conflit au Darfour et ailleurs pour qu'ils soient jugés pour les abus présumés qu'ils ont commis.