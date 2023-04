Israël et Palestine : L'impasse entre l'espoir et la réalité de la paix

Jeremy Bowen

Rédacteur en chef pour le Moyen-Orient, Jérusalem

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une officier de police israélienne devant le Dôme du Rocher à Jérusalem

Les tensions entre Israël et les Palestiniens sont de nouveau à la hausse, alors que l'espoir d'une paix et d'une solution à deux États est plus éloigné que jamais.

Jérusalem est la ville sainte des vrais croyants. L'atmosphère y est particulièrement intense lorsque les fidèles célèbrent leurs fêtes religieuses, en particulier dans la vieille ville fortifiée où les lieux saints chrétiens, juifs et islamiques se trouvent à quelques minutes les uns des autres.

La religion a ici une importance et un pouvoir qu'il est difficile d'exagérer. En effet, elle ne se limite pas à la foi. À Jérusalem, elle est inextricablement liée au nationalisme palestinien et israélien. La religion, la politique et l'identité se nourrissent l'une de l'autre. Les rivaux vénèrent le caractère sacré de Jérusalem et la revendiquent comme leur capitale.

Ce mois-ci, le ramadan, la Pâque et Pâques sont tombés en même temps. Ils ont également coïncidé avec une accélération du danger et du désespoir.

Il y a deux ans, le maintien de l'ordre par Israël à l'égard des Palestiniens pendant le ramadan a été l'un des éléments déclencheurs d'une guerre courte et meurtrière à Gaza et dans ses environs entre les Israéliens et le Hamas, le groupe palestinien dont le nom est l'acronyme de Mouvement de résistance islamique (MRI).

La situation semblait devoir se reproduire ce mois-ci, lorsque les forces de sécurité israéliennes ont fait irruption dans la mosquée al-Aqsa, où les musulmans croient que le prophète Mahomet est monté au ciel. La police a utilisé des tactiques brutales pour éjecter les Palestiniens qui s'étaient enfermés dans une salle de prière.

Des vidéos montrant des policiers lourdement armés frappant des Palestiniens ont suscité l'indignation au Moyen-Orient et au-delà, y compris dans les États arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Une volée de roquettes a été tirée sur Israël depuis le Liban, vraisemblablement par des groupes palestiniens, provoquant le moment le plus dangereux sur la frontière lourdement armée depuis que la milice libanaise Hezbollah a combattu Israël jusqu'à l'immobilisation en 2006.

Dans les jours qui ont suivi le raid sur Al-Aqsa, toutes les parties se sont éloignées du seuil d'une nouvelle confrontation explosive, mais les raisons pour lesquelles elles en sont arrivées là existent toujours.

Cela fait plus de dix ans qu'aucune tentative significative n'a été faite pour amener les Palestiniens et les Israéliens à discuter de l'avenir, ensemble ou séparément. De longues périodes de calme inquiétant ont persuadé les dirigeants israéliens, en particulier le Premier ministre en place depuis longtemps, Benjamin Netanyahu, que le conflit pouvait être géré, mais pas réglé. Deux années de tensions et de violences croissantes depuis la dernière guerre de Gaza ont montré qu'il s'agissait d'une illusion.

Le Conseil de sécurité des Nations unies et l'Union européenne, parmi beaucoup d'autres, continuent de croire que la seule véritable chance de paix est la "solution à deux États". Il y a une génération, cette solution semblait être un moyen réaliste de mettre fin à plus d'un siècle de conflit entre Juifs et Arabes pour le contrôle du territoire situé entre le Jourdain et la Méditerranée. La solution des deux États reposait sur l'idée que la création d'une Palestine indépendante aux côtés d'Israël permettrait aux deux peuples de coexister pacifiquement.

Mais "deux États" est devenu un slogan vide de sens. Ses partisans se tordent les mains mais ont renoncé à en faire une réalité.

Je suis allé faire un tour en voiture de Jérusalem à Hébron pour me rappeler quelques-unes des raisons qui expliquent cette situation.

Crédit photo, JEREMY BOWEN / BBC Légende image, Vue de la porte de Damas vers Jérusalem-Est

Monter dans une voiture et emprunter cette route, comme je l'ai fait à de nombreuses reprises depuis les années 1990, a montré une fois de plus l'ampleur du fossé qui sépare les aspirations internationales concernant l'avenir de ce pays et la réalité des gens qui y vivent.

Mon trajet était un projet non scientifique réalisé pendant une tempête hors saison qui s'abattait sur la Cisjordanie sous une pluie battante. Les poches de brouillard épais le long de la route n'ont pas pu masquer les dernières avancées du projet massif et résolu d'Israël d'installer des Juifs sur des terres que les Palestiniens veulent pour un État. J'aurais tout aussi bien pu voir le même genre de choses si j'avais roulé au nord ou à l'est de Jérusalem plutôt qu'au sud.

Au cours des années qui se sont écoulées depuis mon premier voyage entre Jérusalem et Hébron, le trajet et les terres situées de part et d'autre ont été transformés. Au début des années 1990, il s'agissait d'une route de campagne. Quelques colonies juives débordaient visiblement des collines, en particulier au sud de Bethléem, la première ville palestinienne que la route traverse en quittant Jérusalem. Mais la plupart des terres le long de la route étaient des champs ouverts qui avaient été aménagés en terrasses et cultivés par des générations de fermiers palestiniens. Certains d'entre eux se rendaient au travail à dos d'âne sur les bas-côtés de la route.

Les agriculteurs cultivent toujours, mais leurs champs ont été réduits et découpés en tranches par une énorme expansion des colonies. Des pans entiers de terres palestiniennes ont été confisqués pour élargir et redresser la route, et pour la relier à un réseau toujours plus vaste de rocades reliant les colonies entre elles et à Jérusalem. Les débouchés des nouvelles routes ont été creusés dans les collines. Cette semaine, la route Jérusalem-Hébron était embouteillée. De nombreuses voitures portaient des plaques d'immatriculation israéliennes, reflétant la forte augmentation de la population juive dans les colonies de la région.

Alors que la pluie battait son plein, une douzaine de soldats israéliens saturés, en tenue de combat, se pressaient autour de leurs jeeps pour une nouvelle opération militaire dans le cadre de l'occupation de la Cisjordanie, qui dure depuis 56 ans et ne semble pas près de s'achever. Ils se trouvaient à proximité de la tour de guet de l'armée israélienne qui domine l'entrée de Beit Ummar, une petite ville palestinienne dont les habitants vivent essentiellement de l'agriculture. Beit Ummar, comme beaucoup d'autres villes et villages de Cisjordanie, a perdu beaucoup de terres au profit des colonies et des routes. L'occupation et la volonté d'y résister ont engendré des violences répétées au fil des ans.

La plupart des pays du monde considèrent que la colonisation israélienne des terres occupées est illégale. Amnesty International et Human Rights Watch font partie d'une série de groupes de campagne qui affirment que les activités d'Israël dans les territoires occupés s'apparentent à de l'apartheid.

Israël nie cette accusation. Il insiste sur le fait que les lois internationales interdisant à un pays d'installer sa propre population sur les terres qu'il occupe ne s'appliquent pas aux territoires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un soldat israélien monte la garde à l'entrée d'une zone de colons juifs à Hébron, 2016.

Les milliards de dollars investis depuis des décennies par Israël dans les routes, les logements et la sécurité nécessaire pour protéger les colons juifs ont créé une nouvelle réalité, destinée à garantir qu'Israël pourra conserver autant que possible les terres dont il s'est emparé lors de la guerre de 1967 au Moyen-Orient.

Certains gouvernements israéliens ont développé les colonies alors qu'ils parlaient d'une solution à deux États. Les lignes directrices de l'actuelle coalition gouvernementale sont beaucoup plus simples. Elles reflètent le fait que le gouvernement, dirigé une fois de plus par Benjamin Netanyahu, est le gouvernement de droite le plus nationaliste de l'histoire d'Israël. Le gouvernement déclare qu'il "encouragera et développera la colonisation" sur les terres sur lesquelles "le peuple juif a un droit exclusif et inattaquable".

Les partisans de la solution à deux États ne cessent d'avertir que la croissance des colonies juives rend cette proposition physiquement et politiquement impossible. L'un des derniers avertissements en date est venu des Nations unies le 20 février dernier. Le Conseil de sécurité a réaffirmé "son engagement inébranlable" en faveur de la solution à deux États et a déclaré que "la poursuite des activités de colonisation israéliennes met dangereusement en péril la viabilité de la solution à deux États fondée sur les lignes de 1967".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Benjamin Netanyahu, Premier ministre d'Israël

L'expansion des colonies n'est pas la seule raison pour laquelle un dialogue entre Palestiniens et Israéliens est impossible.

Les États-Unis, qui ont parrainé les pourparlers par le passé, ont d'autres préoccupations. Ils sont bien plus préoccupés par leur rivalité avec la Chine et par la guerre en Ukraine.

Les dirigeants politiques palestiniens sont profondément divisés entre le Hamas à Gaza et l'Autorité palestinienne en Cisjordanie. En l'état actuel des choses, ils ne sont pas en mesure de conclure ou d'appliquer un quelconque accord. L'Autorité palestinienne est à peine capable d'exercer ses propres pouvoirs limités.

Israël est plongé dans une crise politique interne sur la nature de sa propre démocratie.