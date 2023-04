Biodiversité : les objectifs visant à stopper les extinctions pourraient être hors de portée

Les chercheurs ont étudié plus de 600 espèces d'oiseaux et de mammifères

Ils affirment que la prévention des extinctions pourrait prendre plus de temps que prévu et que si nous n'agissons pas maintenant, les objectifs mondiaux en matière de biodiversité seront hors de portée.

Ils ont fixé des objectifs ambitieux visant à enrayer la perte de biodiversité et à protéger 30 % des terres et des mers d'ici à 2030.

"Nous devons agir de manière plus urgente et plus rapide, et nous attaquer à un plus grand nombre de problèmes pour les atteindre.