Tunisie : la démocratie est-elle en train d'être sapée ?

il y a 26 minutes

La Tunisie est le seul pays à avoir renversé un dirigeant autoritaire lors du printemps arabe de 2011 et à avoir construit une démocratie.

Toutefois, la perquisition du siège du parti d'opposition Ennadha et l'arrestation de son dirigeant montrent que le pays est en train de revenir à la dictature, pour certains.

En janvier 2011, Zine el-Abidine Ben Ali a démissionné de la présidence de la Tunisie et s'est réfugié en Arabie Saoudite, après avoir échoué à réprimer des semaines de manifestations de masse.

Le nouveau "gouvernement de transition" a autorisé la création de nouveaux partis politiques et la liberté d'expression.

Plusieurs élections ont été organisées, au cours desquelles le parti islamiste modéré Ennahda (Rennaisance) a obtenu le plus grand nombre de sièges parlementaires, mais il n'a jamais obtenu la majorité. Ennahda a dû partager le pouvoir avec des partis laïques.

"Après la révolution, un nouveau consensus a émergé, dans lequel le parti islamiste et les partis laïques ont accepté de travailler ensemble pour créer de nouvelles institutions démocratiques", explique Riccardo Fabiani, du groupe de réflexion International Crisis Group.

Les partis ont mis en place une nouvelle constitution, qui confère de nouveaux pouvoirs au parlement tunisien - l'Assemblée nationale - et accorde des droits démocratiques aux citoyens.

"Cette cour était nécessaire pour contrôler le gouvernement et garantir les droits de l'homme, explique-t-elle. L'absence d'un accord sur la Cour constitutionnelle a été l'un des principaux échecs de la mise en place du système démocratique."

Les hommes politiques qui ont gouverné après 2011 n'ont pas non plus réussi à améliorer les conditions économiques et à créer des emplois, ce qui a érodé la confiance des citoyens dans leur nouvelle forme de gouvernement.