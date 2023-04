Combats au Soudan : les héros méconnus qui maintiennent les habitants de Khartoum en vie

Par Mohanad Hashim et Lucy Fleming

BBC News

il y a 9 minutes

Crédit photo, Getty Images

Alors que deux généraux s'affrontent au Soudan sans se soucier de la dévastation qu'ils causent, il existe tout un réseau de personnes qui aident inlassablement ceux qui sont pris entre deux feux.

"Quelqu'un connaît une famille qui a besoin de denrées alimentaires dans les limites d'Omdurman al-Thawrat ?" tweete un étudiant en médecine dentaire dans la capitale, Khartoum. Le message indique un numéro de téléphone et précise que de la farine, du riz et des pâtes sont disponibles.

Khartoum et ses environs comptent environ 10 millions d'habitants. Depuis près d'une semaine, ils n'ont ni eau ni électricité, et la plupart d'entre eux se sont retranchés à l'intérieur, loin des fenêtres en cas de tirs. La plupart des hôpitaux de la ville sont fermés et plus de 300 civils ont été tués.

Pour se ravitailler, les gens doivent s'aventurer à l'extérieur pour trouver un magasin qui a des stocks - et des témoignages font état d'une odeur épouvantable émanant des cadavres qui jonchent les rues.

Les groupes WhatsApp, Facebook et Twitter regorgent d'offres d'aide pour ceux qui se retrouvent sans nourriture ou sans médicaments, ou d'informations sur les itinéraires sûrs pour quitter la ville. La plupart de ces messages - et des appels à l'aide - sont accompagnés du hashtag #NoToWar.

"Actuellement, nous disposons de 750 paniers alimentaires. Un panier suffit pour une famille de six personnes", écrit un autre internaute de Khartoum.

D'autres ont rassemblé des informations précieuses, comme une longue liste envoyée par @Jia_Elhassan aux endroits où l'on peut actuellement trouver de l'eau dans différents quartiers de la ville.

Ce message accompagne une adresse et un numéro de téléphone répertoriés comme l'un des cinq endroits à Omdurman : "Quiconque a besoin d'eau, notre maison est ouverte pour eux vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures".

Crédit photo, Reuters Légende image, Des personnes cherchent de l'eau lors d'affrontements entre les forces paramilitaires de soutien rapide et l'armé, à Khartoum, le 20 avril 2023.

Quelqu'un d'autre publie un tweet avec une photo de stylos à insuline disponibles, ainsi que son numéro de téléphone.

Une grande partie de cet altruisme est le fait de jeunes bénévoles qui agissent au niveau local, dans le cadre de ce que l'on appelle les "comités de résistance". Il en existe des milliers dans tout le pays.

Ils constituent l'épine dorsale d'un mouvement pro-démocratique qui a surgi après l'éviction du président Omar el-Bechir en 2019, appelant à un retour à un régime civil à part entière.

Leur tâche consiste principalement à organiser des manifestations pacifiques contre la junte. Dimanche dernier, l'organe de coordination des comités de résistance de Khartoum a envoyé un message aux "révolutionnaires des quartiers", leur demandant de se préparer à aider leurs concitoyens.

Des orphelins terrifiés en danger

Il leur a notamment été demandé de constituer des unités de soins pour "traiter les éventuelles blessures", de surveiller l'approvisionnement en nourriture et de "brandir le slogan #NoToWar".

"Les seuls perdants de la guerre sont les gens, alors unissons-nous pour y remédier", disait le message.

De petites organisations caritatives comme Hadhreen, qui se traduit en arabe par "Nous sommes présents et prêts à aider", ont également contribué à coordonner l'aide apportée aux personnes dans le besoin.

Lorsque Nazim Sirag, qui dirige Hadhreen, a entendu parler de plus de 300 enfants terrifiés dans un orphelinat de Khartoum, qui avaient besoin de nourriture, d'eau et de médicaments, il a tweeté : "Nous ne pouvons pas fournir de lait aux nouveau-nés, tout le monde a peur."

Lorsque nous lui avons demandé, via WhatsApp, si son réseau avait permis de trouver de l'aide, il a répondu : "Nous essayons de les atteindre. Jusqu'à présent, nous avons échoué. Tout le monde au Soudan a peur de sortir." Il ajoute que l'orphelinat se trouvait dans l'une des "zones chaudes".

"Demain, nous devrons essayer tôt le matin. Souhaitez-nous bonne chance."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les civils subissent le poids des combats alors que les factions militaires rivales se battent à l'arme lourde.

Depuis le coup d'État de 2021, M. Sirag a joué un rôle déterminant dans la liaison avec les syndicats de médecins soudanais de la diaspora, en cherchant à obtenir une aide médicale à l'étranger pour certaines personnes blessées lors des manifestations en faveur de la démocratie.

Ces médecins de la diaspora ont longtemps joué un rôle clé dans le soutien du système de santé précaire du Soudan après des années de déclin économique.

Mohamed Hamadto, chirurgien traumatologue et trésorier de l'Union des médecins soudanais au Royaume-Uni, a déclaré à la BBC que cette association avait tendance à se concentrer sur les initiatives de formation, mais que depuis l'éclatement des violences samedi dernier, il avait collecté des fonds à envoyer à l'Union des médecins soudanais à Khartoum et rassemblé des fournitures qu'il espérait faire venir par avion lorsque la situation le permettrait.

Jusqu'à présent, ils ont reçu environ 9 000 livres sterling (environ 6 615 000 francs CFA) de dons - et cet argent aidera le syndicat central des médecins à acheter des fournitures pour les cliniques réaffectées à la périphérie de Khartoum, étant donné que la plupart des 59 hôpitaux de la ville sont désormais fermés en raison des combats.

"Ces hôpitaux de la périphérie doivent être prêts à accueillir un nombre croissant de victimes civiles", explique le docteur Hamadto, dont certains rapports font état de 600 morts.

Il en va de même pour les petits centres de santé de quartier.

"Ma cousine m'a brisé le cœur"

"Je parlais justement à l'une de mes collègues qui essaie de convaincre son comité de résistance de mettre en place un centre de santé local, afin qu'il puisse fournir les premiers soins aux personnes blessées, car le quartier où elle vit est lourdement bombardé", explique-t-il.

Ce centre se trouve dans la rue al-Siteen, non loin de l'aéroport et du quartier général de l'armée, où les combats font rage.

L'Union des médecins soudanais pourra alors fournir des bandages, des fluides, des antibiotiques et d'autres produits de base à son centre de santé pour les traumatismes.

Les proches à l'étranger concentrent également leur aide sur les médecins.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des musiciens se produisent alors que les gens se rassemblent pour l'iftar, le repas de rupture du jeûne, pendant le mois du jeûne musulman, dans un parc de Khartoum, le 8 avril 2023.

Il fait partie de l'Union des étudiants soudanais de l'université canadienne, créée l'année dernière et comptant une centaine de membres. Il y a quelques jours, l'union a mis en place une page de crowdfunding sur la crise soudanaise.

"Nous essayons de faire de notre mieux pour atteindre notre objectif de 10 000 dollars (5 910 314 francs CFA), afin que tous les civils blessés reçoivent les soins médicaux dont ils ont besoin. Nous sommes actuellement en partenariat avec l'Union des médecins soudanais", explique-t-il.

"C'est le strict minimum que nous pouvons faire - je me sens toujours extrêmement impuissant", ajoute le médecin.

Une autre membre du syndicat étudiant, Fawzia Elhad, étudiante en sciences politiques et en psychologie, partage cet avis et s'inquiète pour ses parents et ses frères et sœurs à Khartoum.

"Il y a beaucoup d'incertitude et ils ne savent pas encore s'ils doivent quitter la capitale", dit-il.

Les habitants des villes situées à l'extérieur de Khartoum proposent des logements à ceux qui parviennent à quitter la capitale, un voyage semé d'embûches.

"Je suis votre frère de Rufa'ah et je peux fournir un logement avec 100 lits, de l'électricité et de l'eau pour les gens", a tweeté quelqu'un à 140 km au sud-est de Khartoum, dans l'État d'El Gazira.

Un organisateur de la capitale de cet État, Wad Medani, a envoyé une liste contenant les noms et les numéros de six personnes prêtes à fournir "un logement, de la nourriture et tout le reste" aux personnes en fuite.