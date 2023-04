Nutrition : 8 façons de réduire la consommation de sucre

Nous savons que manger trop de sucre n'est pas bon pour la santé. La recherche a montré que la consommation de grandes quantités de sucre contribue à des affections telles que l'obésité, les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et les caries dentaires.

Les sucres naturels sont présents dans les fruits et les légumes, mais ils sont considérés comme sains car ils contiennent une multitude de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments, ce qui signifie qu'ils ont souvent moins d'effet sur le taux de sucre dans le sang.Le vrai problème, ce sont les sucres ajoutés, tels que ceux que l'on trouve dans les aliments hautement transformés comme le sucre blanc et le sirop de maïs. Ces sucres sont souvent introduits dans les aliments raffinés pour en améliorer le goût et peuvent rapidement s'accumuler si l'on n'y prend pas garde.

8 façons de réduire la consommation de sucre

En apportant quelques modifications à votre régime alimentaire, vous pouvez réduire votre consommation de sucres inutiles :

1. Réduisez la quantité de sucre que vous ajoutez aux boissons chaudes

Procédez progressivement pour laisser à vos papilles le temps de s'adapter. Essayez d'ajouter une pincée de cannelle à un cappuccino ou à un chocolat chaud. La cannelle présente plusieurs avantages pour la santé et ajoute de la saveur sans être sucrée.

2. Évitez les aliments "diététiques" pauvres en graisses

Ils ont tendance à être riches en sucres. Il est préférable de consommer de plus petites portions des versions normales.

3. Méfiez-vous des aliments "sans sucre"

Ils contiennent souvent des édulcorants artificiels tels que le sucralose, la saccharine et l'aspartame. Bien qu'ils aient un goût sucré, la recherche suggère qu'ils n'aident pas à freiner les envies de sucré, envoyant au cerveau des messages confus qui peuvent conduire à une suralimentation.

4. Équilibrez votre consommation de glucides avec des protéines maigres

Incluez dans votre alimentation des aliments comme le poisson, le poulet, la dinde et le tofu. Les protéines ralentissent la vidange de l'estomac, ce qui aide à gérer les fringales. Essayez notre salade de thon, d'asperges et de haricots blancs.

5. Passez à des options moins raffinées

Remplacez le pain blanc, le riz et les pâtes par des versions complètes comme l'avoine, le pain de mie et le pain complet, le riz brun et les pâtes. Essayez notre pain aux graines mélangées.

6. Utilisez les épices

Réduisez la quantité de sucre dans vos recettes en y ajoutant des épices pour en rehausser la saveur et le goût. Essayez notre tarte aux pommes épicée.

7. Réduisez le sucre liquide

Contentez-vous d'un verre de jus de fruits par jour (diluez-le et dégustez-le au cours d'un repas pour protéger vos dents) et réservez les boissons gazeuses sucrées et l'alcool pour le week-end. Consommez des tisanes ou de l'eau avec des tranches d'agrumes pour les aromatiser. En savoir plus sur les bienfaits de l'eau citronnée pour la santé.

8. Un remontant plus sain