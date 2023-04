UFC en Afrique : Le Sénégal en tête de liste pour accueillir une première sur le continent

il y a 7 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Dakar Arena a été inauguré en août 2018 et peut accueillir 15 000 spectateurs.

Le Sénégal est le choix numéro 1 de l'UFC en vue de l'organisation de son premier évènement en Afrique, perçu comme un "évènement fondateur".

À ce jour, l'Afrique est le seul continent à ne pas avoir organisé de combats de l'UFC mais la BBC a appris que l'an prochain l'organisation espère rectifier le tir en exploitant la Dakar Arena.

"La tenue d'un évènement UFC en Afrique est dans notre viseur depuis de nombreuses années" a déclaré Lawrence Epstein, chef des opérations de l'UFC, à BBC Sport Afrique.

"La première chose que nous recherchons c'est une Arena qui répond à nos attentes. Nous apprécions les salles qui ont une capacité qui oscille entre 12 000 et 20 000 places.

"L'Afrique a sans nul doute des salles plus petites et il n'y a rien de mal à cela mais nous aimons que nos salles soient pleines pour créer cet incroyable énergie et, bien évidemment, plus il y a de tickets vendus mieux c'est."

"C'est pour cela que Dakar mène la danse car il y a là-bas l'une des plus grandes salles d'Afrique sub-saharienne et de nombreux évènements y ont déjà eu lieu avec succès."

"Le Sénégal est en tête de liste sur la base des informations que notre équipe a pu réunir."

"La prochaine étape sera d'envoyer notre équipe opérationnelle pour faire une étude de terrain, évaluer la salle et toutes les infrastructures dont nous aurons besoin pour organiser l'évènement."

Installée à Diamniadio, à environ 35 km de la capitale sénégalaise Dakar, la Dakar Arena d'une capacité de 15 000 places a été inaugurée en août 2018.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Dakar Arena est l'une des plus grandes salles de sport d'Afrique et accueille régulièrement des rencontres internationales et continentales de basket-ball.

En plus d'accueillir les matchs à domicile de l'équipe nationale dans différents sports pratiqués en indoor, la salle a abrité le FIBA Afrobasket féminin en 2019 et la saison régulière de la Basketball Africa League (BAL) en 2022 et 2023.

Sachant que l'organisation américaine NBA est fortement impliquée dans le développement de la BAL, l'UFC deviendrait la seconde grande organisation sportive américaine à poser ses jalons dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

"Nous avons de nombreux amis du côté de la NBA et nous avons échangé avec eux à propos de ce qu'ils font, de leurs aspirations et de ce qu'il se passe avec la BAL", a précisé Epstein.

"Nous souhaitons être sûrs de bien comprendre le marché, enquêter sur les potentiels partenaires locaux. Et ensuite, commencer à verrouiller une date et, je l'espère, avoir un évènement dans le calendrier pour 2024 qui sera gigantesque.

L'Afrique, une "urgence" pour Dana White

Fondée il y a 30 ans, l'UFC (Ultimate Fighting Championship) s'est développée au point de devenir la plus prestigieuse ligue d'arts martiaux mixtes au monde.

Elle est incarnée par son charismatique president Dana White.

Une partie de son succès repose sur l'expansion de la marque UFC sur différents territoires à travers le monde et soulignée par l'organisation de combats pour des titres mondiaux hors de l'Amérique du Nord.

Récemment, l'issue de la trilogie entre l'Anglais Leon Edwards et le Nigérian Kamaru Usman dans la catégorie des poids welters s'est tenue à l'O2 Arena de Londres dans le cadre de l'UFC 286.

À l'issue de ce combat, White a répété que parmi les deux choses qui auront lieu "avant que je prenne ma retraite", l'UFC organisera "au moins un combat en Afrique".

"Dana White a toujours été sans reserve sur son désir de faire un évènement |en Afrique] dès que possible. Il est très impatient", a confié Epstein.

"Nous sommes à l'écoute de son urgence sur ce dossier."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président de l'UFC, Dana White, a racheté la société en 2001 et l'a transformée en l'une des plus grandes marques de sport au monde

Pour que l'UFC considère ce projet en Afrique comme une réussite, elle cherchera à proposer un certain nombre de divertissements en complément des combats dans la cage.

Les promoteurs espèrent en effet attirer des fans em provenance du monde entier.

"L"UFC a une vibe particulière, une qualité indéniable et nous voulons être sûrs que, lorsque nous viendrons [en Afrique, ndlr] pour la première fois, l'évènement ne soit pas different de lorsque nous l'organisons à Las Vegas, New York ou dans n'importe quel autre marché à travers le monde", a ajouté Epstein.

"Le Sénégal est déjà une destination touristique mais je pense que les gens, certainement aux États-Unis, ne comprennent pas cela."

"Ce sera un évènement sportif si important, un évènement fondateur dans l'histoire. Je pense qu'il y aura une tonne de supporters locaux mais aussi que des gens venus de partout dans le monde viendront voir ça."

À la recherche de talents locaux

Il est encore trop tôt pour avoir une idée de l'affiche proposée mais ce premier évènement UFC en Afrique pourrait ne pas proposer de combat pour une ceinture mondiale.

"Nos rendez-vous avec des combats pour des ceintures mondiales ont tendance à avoir lieu en prime time pour le marché américain ce qui signifierait le milieu de la nuit en Afrique", a précisé Epstein.

"Il y a des exceptions à cela, à l'image de nos récents évènements à Abu Dhabi mais nous voudrions être sûrs que cet évènement soit en prime time pour le public local afin de nous assurer qu'ils profitent de la meilleure experience possible de l'UFC."

"Nous avons d'ores et déjà des athlètes en Afrique qui ont été champions : Israel Adesanya, Francis Ngannou, Kamaru Usman, etc."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Nigérian Israel Adesanya est le champion en titre des poids moyens de l'UFC.

"Mais lorsque nous organisons ce type d'évènements, il est important pour nous de repérer des talents locaux et nous avons une équipe entière en charge d'organiser des combats et qui parcourt le monde à la recherche du prochain combattant en vogue."

Si le Sénégal a la priorité de l'UFC, le Nigeria, que représentent Usman et Adesanya, est aussi considéré parmi les destinations à explorer.

"Nous avons échangé avec des promoteurs de salles de spectacles ici aux États-Unis et il y a de nombreux projets pour de nouvelles arenas au Nigeria et au sein d'autres marchés en Afrique", a poursuivi Epstein.

"Le défi a toujours été les infrastructures, à la fois en ce qui concerne les salles mais aussi pour ce qui est de la production audiovisuelle car nous désirons diffuser partout à travers le monde."