Mort des adeptes d'une secte au Kenya : Pourquoi les gens rejoignent-ils des sectes dangereuses ?

il y a une heure

Qu'est-ce qu'une secte ?

"C'est un mythe de croire que les sectes sont uniquement religieuses et extrêmes", explique Richard Turner, un conseiller qui travaille avec des membres actuels et anciens de sectes.

Qui adhère à une secte ?

Les dirigeants des sectes, a-t-elle ajouté, veulent recruter des "personnes productives et intelligentes", parce qu'elles sont plus susceptibles d'apporter des ressources au groupe.

L'exploitation et la maltraitance, y compris les abus sexuels, sont des dangers plus courants.

Pourquoi les dirigeants de secte sont-ils si puissants ?

Les leaders de secte sont le plus souvent des hommes, à l'exception de Valentina de Andrade, une voyante brésilienne qui dirigeait un groupe appelé Superior Universal Lineage, qui a fait l'objet d'une enquête et a été acquittée dans les années 1990 à la suite d'une série de meurtres d'enfants.

Pourquoi les gens ne s'en vont-ils pas ?

"Ensuite, ils sapent votre estime de soi, créent une dépendance et vous donnent la drogue. Une secte essaiera toujours de vous isoler de vos amis et de vos proches pour mieux profiter de vous".

"Méfiez-vous également si le groupe que vous avez rejoint commence à dire des choses négatives sur vos amis et votre famille et essaie de vous faire participer de plus en plus à des activités, y compris celles qui exigent des paiements.