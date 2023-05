Combats au Darfour : "j'ai vu des camionnettes remplies de morts"

il y a une heure

Malgré le cessez-le-feu, les combats font rage dans la région du Darfour occidental, au Soudan, les milices arabes s'en prenant aux entrepôts, aux marchés et aux habitations.

Un policier de haut rang a été tué et un travailleur humanitaire soudanais a déclaré à la BBC qu'il se cachait sous son lit à cause de la violence.

Le Darfour est en proie depuis des années à des violences entre les communautés africaines et arabes.

"Les affrontements ont commencé il y a quatre jours", explique M. Eltayeb, un consultant humanitaire de 26 ans, originaire de Khartoum, la capitale du Soudan. "Les milices attaquent les marchés, les entrepôts, les bureaux, les organisations, les hôpitaux et, maintenant, les maisons. J'attends mon tour."

Cette fusillade a eu lieu un jour après que des civils ont pris d'assaut le poste de police de l'État du Darfour occidental et se sont emparés d'armes.

"Les personnes déplacées se sont ensuite rendues au QG de la police et sont maintenant armées. Ils ont essayé de se défendre, mardi, mais ils n'ont pas pu. Il y a eu beaucoup de morts."

"J'ai vu des camionnettes remplies de morts et des milices arabes armées, qui nous regardaient avec des yeux furieux. Après cela, je suis rentré chez moi et j'ai utilisé ma banque d'énergie, mais la batterie est presque épuisée. Il se peut que je n'aie plus de batterie d'ici à la fin de la journée."