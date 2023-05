Mutilations génitales féminines en Sierra Leone : Je crois que ma petite amie est morte parce qu'elle a été excisée

Par Tamasin Ford

BBC Africa Eye

il y a une heure

Légende image, Les anciens de Bondo transmettent les traditions aux jeunes femmes et filles en Sierra Leone.

La Sierra Leone a l'un des taux les plus élevés de mutilations génitales féminines (MGF) en Afrique et cela peut parfois se terminer en tragédie. BBC Africa Eye a recueilli les témoignages d'un homme qui pense que sa petite amie est morte après avoir subi l'ablation de ses organes génitaux.

Fatmata Turay avait 19 ans lorsque sa mère l'a appelée pour qu'elle rentre au village.

Elle devait être initiée à la société Bondo, une tradition séculaire impliquant la musique et la danse et préparant les jeunes femmes à l'âge adulte. Trente-six heures plus tard, Fatmata était morte.

Dès le jour de ses funérailles, le 18 août 2016, son petit ami, le journaliste Tyson Conteh, a sorti sa caméra et a commencé à filmer.

Dans un enregistrement ultérieur, il a regardé droit dans le canon de l'objectif pour expliquer pourquoi il voulait documenter ce qui se passait.

"Je veux utiliser ce film, qui me passionne tant, pour créer un débat. Fatmata ne veut pas voir une autre fille, une femme, mourir. C'est son souhait.

Il a déclaré que Fatmata lui avait parlé dans ses rêves et qu'elle voulait qu'il révèle la vérité sur sa mort et qu'il mette fin à la pratique des mutilations génitales féminines.

Légende image, Dans son film, Tyson Conteh montre des images de sa défunte petite amie Fatmata Turay.

Les mutilations génitales féminines impliquent l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme, en se concentrant souvent sur le clitoris.

Le Fonds des Nations unies pour la population a recensé cette pratique dans 92 pays, mais c'est dans certaines régions d'Afrique et du Moyen-Orient qu'elle est la plus répandue.

Dans des pays comme la Somalie, le Soudan et Djibouti, une forme de MGF appelée infibulation est pratiquée : les lèvres sont enlevées et utilisées pour fermer presque complètement l'orifice vaginal, laissant une petite ouverture pour l'urine et le sang menstruel. Lorsque la femme se marie, les lèvres doivent être ouvertes avant qu'ils puissent avoir des relations sexuelles.

Les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage pour la santé. L'Organisation mondiale de la santé avertit qu'elles peuvent entraîner des problèmes urinaires, vaginaux et menstruels, ainsi que des complications lors de l'accouchement, voire la mort.

En Sierra Leone, on estime que 83 % des femmes et des filles âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines.

L'une des principales raisons de cette procédure est de dompter le désir sexuel des femmes. Si elles sont "excisées", on pense que cela protégera leur virginité et qu'une fois mariées, elles resteront fidèles à leur époux.

"Une femme non excisée aime plus le sexe qu'une femme excisée. C'est pourquoi nous réduisons leur désir", a déclaré Aminata Sankoh, une soweis, le nom donné aux femmes qui pratiquent l'excision en Sierra Leone.

Il m'a fallu une semaine pour uriner

Conteh a eu un accès rare pour filmer la société Bondo, entièrement féminine, qui est un fondement séculaire de la beauté, de l'art et de la culture.

Il s'agit d'une célébration au cours de laquelle le rôle traditionnel d'épouse et de mère est confié aux jeunes femmes par les anciens Bondo. Elle est considérée comme un rite de passage attendu et nécessaire.

Cependant, une partie du processus d'initiation consiste à subir des mutilations génitales féminines. Conteh n'a pas été autorisée à filmer cela.

Légende image, Pour Soweis Ngaima Kamara, les mutilations génitales féminines font partie intégrante de sa culture.

"Dans notre culture, les gens sont depuis longtemps initiés à la société", a déclaré Ngaima Kamara, l'un des principaux soweis.

"Si vous n'êtes pas initiés, vous aurez honte de vous laver avec moi au bord du ruisseau. Si je passe à côté de vous, je vous cacherai. Si nous nous rencontrons quelque part, je peux te dire que je ne parle pas à une femme non excisée. Comme si tu étais malade".

Dans son documentaire, Conteh raconte ce qui est arrivé à Fatmata un peu plus d'un jour après avoir assisté à la cérémonie de Bondo.

"Nous avons trouvé son corps étendu sur une natte, juste à l'extérieur de la maison, sur le sol. Il était enveloppé de blanc", a-t-il déclaré.

"On voit le sang couler. On voit comme s'il y avait du sang et nous avons compris qu'elle était morte dans la société Bondo après avoir été mutilée".

La police est arrivée et le corps de Fatmata a été transporté à la morgue de Makeni.

Sa mère et les soweis ont été arrêtés.

Six jours plus tard, une autopsie a été effectuée par le seul pathologiste de Sierra Leone à l'époque, le Dr Simeon Owizz Koroma.

Légende image, Rugiatu Turay, qui a fait campagne contre les mutilations génitales féminines, dit qu'elle a eu de la chance d'avoir survécu à l'excision à l'âge de 11 ans.

Sylvia Blyden, alors ministre de la protection sociale, de l'égalité des sexes et de l'enfance, était également présente.

Le Dr Blyden soutient le droit des femmes adultes consentantes à pratiquer les MGF, mais s'oppose fermement aux MGF pratiquées sur des mineures ou forcées.

Dans une déclaration publique, elle a publié les détails de l'autopsie et a déclaré que les MGF n'avaient rien à voir avec la mort de Fatmata. Les soweis et la mère de Fatmata ont été libérés.

Conteh a cherché à savoir si la mort de sa petite amie n'avait pas été dissimulée pour protéger la société Bondo. Le Dr Blyden maintient qu'elle ne substituerait jamais la vérité à la réputation de la société Bondo.

Rugiatu Turay, sans lien de parenté avec Fatmata Turay, était à l'époque ministre adjointe de Mme Blyden et milite depuis longtemps contre les mutilations génitales féminines.

Elle a fondé et dirige l'Amazonian Initiative Movement, une organisation de Sierra Leone qui se consacre à l'élimination des mutilations génitales féminines.

Elle a déclaré qu'elle avait eu de la chance de survivre après avoir été excisée à l'âge de 11 ans.

"Beaucoup de gens sont morts. Nous le savons, nous le savons tous. Nous devrions être honnêtes", a-t-elle déclaré.

"J'ai failli mourir. Si j'avais envie de faire pipi. Il m'a fallu une semaine pour pouvoir uriner. Une semaine. Même après la fin de l'initiation, mon vagin a gonflé."

Le Bondo, c'est fini

Mme Turay s'est interrogée sur les raisons de la présence du Dr Blyden lors de l'autopsie.

"Pourquoi autorisez-vous votre ministre à se rendre dans une morgue pour procéder à une autopsie ? Même si elle est médecin, elle n'a rien à faire là.

"Elle s'est rangée du côté des soweis. Cela montre qu'elle a déjà pris parti. Nous pensons que le résultat, que nous n'avons jamais vu, a été modifié. C'est ce que nous croyons. Nous ne pouvons pas marchander la vie des femmes pour des votes".

Le Dr Blyden a nié avoir parlé publiquement de la cause du décès de Fatmata, mais elle maintient son affirmation selon laquelle Fatmata n'est pas morte des suites de mutilations génitales féminines, affirmant que les résultats de l'autopsie correspondent aux antécédents médicaux de Fatmata.

Elle a déclaré que toute suggestion de dissimulation était fausse et malveillante et a ajouté que l'autopsie avait été réalisée en présence de la famille, des organisations de défense des droits de l'homme, de la police et du personnel médical.

Elle a affirmé qu'il était de son devoir, en tant que ministre, d'assister à l'autopsie et a nié qu'elle était là pour des raisons politiques. BBC Africa Eye a contacté le Dr Owizz pour lui faire part des allégations contenues dans le film, mais il n'a pas souhaité répondre.

Il y a quatre ans, Mme Turay a créé la première société Bondo sans MGF, appelée Alternative Rites ou Bloodless Bondo.

Elle estime que le Bondo lui-même pourrait disparaître si les femmes ne cessent pas de pratiquer les MGF.