Secte de la faim : elle se cache dans la forêt pour sauver ses enfants

Barbara Plett-Usher

BBC News, Kenya

il y a 22 minutes

Légende image, "Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser mes enfants mourir", raconte Salema Masha.

En mars dernier, elle a fui avec eux dans une forêt isolée où les adeptes d'un télévangéliste kenyan mouraient de faim, convaincus de pouvoir trouver Jésus plus rapidement.

Parmi les histoires horribles qui émergent de la secte chrétienne apocalyptique dans ce pays d'Afrique de l'Est, celle de Salema sort du lot.

À ce jour, plus de 200 corps ont été retrouvés dans des fosses communes situées dans la vaste forêt de Shakahola, sur la côte méridionale du Kenya, et d'autres sont déterrés chaque jour. On trouve encore des survivants cachés sous des arbres et des buissons dans ce territoire de 320 hectares.

Le pasteur autoproclamé Paul Mackenzie a ouvert l'International Good News Church en 2003. Il a attiré l'attention de la police à plusieurs reprises en affirmant que les enfants ne devaient pas aller à l'école et que les traitements médicaux devaient être refusés.

En 2019, il a fermé l'église et invité ses fidèles à s'installer avec lui à Shakahola, un lieu qu'il a appelé la nouvelle "Terre sainte".

Le mari de Salema est l'un de ceux qui ont répondu à l'appel.

Tout en racontant son histoire, elle allaite Esther, âgée d'un an, qui est née dans la forêt. Son aîné, un garçon nommé Amani, a huit ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Salema et l'un de ses enfants

Le suicide collectif a commencé en janvier. Salema affirme avoir suivi les recommandations religieuses lui demandant de commencer à jeûner pour pouvoir "aller au paradis".

Depuis quelque temps, Mackenzie annonçait à ses adeptes que la fin du monde était proche. Au départ, il proposait la forêt comme sanctuaire pour l'apocalypse à venir. Mais, dans une tournure macabre, elle est devenue la dernière étape pour atteindre le paradis avant la "fin des temps".

Après sept jours de jeûne, Salema raconte qu'elle a entendu la voix de Dieu lui dire que ce n'était pas sa volonté et qu'elle avait encore du travail à faire dans ce monde.

Les gens autour d'elle mouraient - à un moment donné, elle a assisté aux funérailles de huit enfants, ce qu'ils ont appelé "s'endormir".

"Si mes enfants ne vont pas mourir, je devrais arrêter d'aller aux funérailles des autres", se souvient-elle.

Les survivants ont révélé que les enfants devaient être les premiers à partir, selon un ordre macabre établi par Mackenzie. Suivaient les célibataires, les femmes, les hommes et enfin les responsables d'église.

"Lorsque l'enfant pleurait ou demandait de la nourriture ou de l'eau, on nous disait de prendre une canne et de le battre pour qu'il puisse aller manger au paradis", explique Salema.

"J'ai alors réfléchi et j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer dans cette situation, que je ne pouvais pas manger pendant que mon enfant mourait de faim. Je me suis dit : si je me sens si mal quand je jeûne, imaginez mon fils."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le pasteur autoproclamé Paul Mackenzie a déclaré que les enfants ne devraient pas aller à l'école et que les traitements médicaux devraient être refusés.

Une analyse de la BBC des sermons vidéo de Mackenzie ne le montre pas en train d'ordonner directement aux gens d'arrêter de manger. Cependant, selon Salema, il a été explicite lors des réunions hebdomadaires du samedi.

"Au début, le pasteur a creusé des puits d'eau [dans la forêt] et nous a dit d'attendre Jésus, ce que nous avons fait. Mais soudain, il nous a dit que nous devions jeûner pour aller au paradis", raconte-t-elle.

Lorsqu'ils remettent en question cet ordre, comme l'a fait Salema, on leur répond que "la porte du paradis leur sera fermée" à leur mort.

Une grande partie de la prédication de Mackenzie tournait autour de la nouvelle carte d'identité nationale du Kenya, qui comprendra des données personnelles encodées sur une puce électronique - le "signe de la bête", comme il l'appelait, qu'il fallait éviter à tout prix.

Une volonté inébranlable

Le coût est très élevé et Salema découvre que son mari, l'un des assistants de Mackenzie, est impliqué dans la partie opérationnelle. Un ami lui a dit que lorsqu'il partait au travail, il allait en fait enterrer les morts.

Un jour de mars, il a obligé la famille à jeûner. Quatre jours plus tard, il est reparti au travail et Salema a compris que c'était sa chance. Elle a pris les enfants et est partie.

"Mes enfants ont jeûné pendant quatre jours, sans eau ni nourriture, et ils pleuraient. Quand j'ai vu qu'ils étaient si faibles, je leur ai donné de l'eau et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser mes enfants mourir", se souvient-elle.

Les enfants ont été guidés par la volonté inébranlable de leur mère et protégés par son statut d'épouse d'un assistant du Mackenzie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Plus de 200 corps ont été exhumés des fosses communes de la forêt de Shakahola.

Salema affirme qu'elle a été interpellée par d'autres membres de la secte, mais qu'elle ne s'est pas arrêtée. Lorsqu'elle a atteint la route principale après avoir marché plusieurs kilomètres, elle a fait de l'auto-stop avec "un bon samaritain" pour se mettre à l'abri.

Mais d'autres fugitifs ont été arrêtés. Un groupe de "gardes de sécurité" masculins armés de machettes les a poursuivis, battus et traînés dans la forêt, selon des témoignages de survivants et d'anciens membres de la secte.

Mackenzie s'est rendu aux autorités, le 15 avril. Il nie avoir ordonné à ses adeptes de mourir de faim. Mais l'opération de recherche et de sauvetage a permis de retrouver de nombreux enfants morts et enterrés.

Selon la journaliste Marion Kithi, la police a déclaré aux médias locaux qu'elle avait appris de ses assistants qui avaient été arrêtés que c'était une façon pour Mackenzie de reconnaître le commandement de Jésus de "laisser les petits venir à moi".

La police a également indiqué qu'avant de partir, Mackenzie avait ordonné à ses assistants de continuer à imposer la famine de masse et à enterrer les morts, selon Marion Kithi.

Les enfants survivants ont fourni de nombreuses informations sur ce qui s'est passé, déclare Victor Kaudo, militant des droits de l'homme au sein de Haki Africa. Cette organisation a averti la police que des garçons étaient en train de mourir à Shakahola.

Certains adultes refusent d'être soignés, même après avoir été secourus. Les membres de la secte sont soupçonnés de continuer à exercer leur influence au-delà de la forêt, en disant silencieusement aux survivants de refuser de la nourriture et des médicaments.

Kaudo affirme que deux personnes que son groupe a secourues et considérées comme des victimes faisaient en réalité "partie de la milice de Mackenzie" et qu'elles devaient être séparées des autres.

Titus Katana, un ancien membre de la secte, déclare connaître la plupart des assistants de Mackenzie et que la plupart d'entre eux ont été arrêtés. Mais cette semaine, un corps a été découvert dans la forêt, non enterré. Il soupçonne donc que certaines personnes chargées de la "sécurité" continuent de "superviser le processus de jeûne des gens".

Salema affirme que les assistants de Mackenzie sont venus la chercher une semaine après son départ - ils lui ont conseillé de revenir, mais ne l'ont pas menacée.

Elle sait cependant que d'autres personnes n'ont pas été traitées avec gentillesse.

Une femme est venue lui demander de l'aide pour fuir la secte avec ses enfants et trouver de l'argent pour payer le transport jusqu'à son village d'origine. Salema a promis de l'aider.