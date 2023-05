Abolition de l'esclavage : l'histoire des anciens esclaves brésiliens retournés en Afrique

Julia Braun

BBC Brasil, Londres

il y a 23 minutes

Crédit photo, BRAZIL HOUSE IN ACCRA

Mais avant même que le document ne soit signé, des milliers d'hommes et de femmes arrachés de force à leur terre natale ont entamé un processus de retour aux sources.

Au total, on estime qu'entre 3 000 et 8 000 Afro-Brésiliens sont retournés sur le continent africain au cours du XIXe siècle.

Ils ont implanté le seul exemple, jusqu'alors, de culture brésilienne exportée dans le monde dans des communautés de la côte ouest africaine, dans des territoires qui s'appellent aujourd'hui le Bénin, le Togo, le Nigeria et le Ghana.

A lire aussi sur BBC Afrique :

"Il existe deux versions de ce nom", explique l'historienne Monica Lima e Souza, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ).

La première est que, comme beaucoup d'entre eux ne parlaient pas bien la langue locale, ils répondaient "tá bom" à tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Deuxièmement, le "tá bom" était souvent utilisé pour saluer, pour savoir si l'autre personne allait bien.

Le retour

La communauté qui s'est épanouie dans les faubourgs de l'actuelle capitale Accra existe toujours.

Bien que peu nombreuses, certaines familles portent encore des noms luso-brésiliens et organisent des cérémonies avec des danses qui mélangent les traditions locales et brésiliennes.

En outre, il est également possible de trouver des plats typiquement brésiliens, tels que la feijoada, servis lors des réunions communautaires.

Les historiens s'appuient sur quelques documents de l'époque et principalement sur l'histoire orale pour reconstituer l'histoire des rapatriés.

On considère que les premiers Brésiliens arrivés dans la région de la côte ouest de l'Afrique ont débarqué avant les années 1830 et qu'ils étaient soit des marchands d'esclaves, soit des personnes de leur entourage.

Crédit photo, COLEÇÃO DA BIBLIOTECA NACIONAL Légende image, Des Brésiliens d'origine africaine sur le pont d'un navire en route pour l'Afrique de l'Ouest.

"Mais à partir des années 1830, de nombreux retours ont commencé à être liés aux rébellions et aux insurrections qui avaient lieu au Brésil, en particulier la révolte des Malês à Salvador, Bahia", explique Monica Lima e Souza.

Selon l'historienne, de nombreux esclaves libérés ont commencé à être surveillés et persécutés après ces mouvements et ont vu dans le retour en Afrique une alternative. Nombre d'entre eux ont également été déportés.

C'est dans ce contexte que certains historiens incluent l'arrivée à Accra, dans les premières décennies du XIXe siècle, d'un petit groupe d'esclaves qui ont gagné leur liberté sur le territoire brésilien et ont voyagé par bateau jusqu'au Ghana.

Par la suite, à partir des années 1850, une nouvelle vague de personnes, motivées principalement par la fin de la traite des esclaves au Brésil, a commencé à retourner en Afrique. "Leur principal objectif était de promouvoir le libre-échange et de lutter contre la traite atlantique ou interne qui se poursuivait", explique Mme Souza.

Des rapports font également état d'un groupe important de rapatriés arrivés au Ghana en provenance du Nigeria à bord d'un bateau offert par le gouvernement britannique.

Le voyage ne devait servir qu'à faire du tourisme, mais ils ont été si bien accueillis par les chefs des communautés locales qu'ils ont décidé de rester.

La vie au Ghana

L'historienne de l'UFRJ explique que de nombreux esclaves qui ont décidé de quitter le Brésil étaient nés en Afrique et, après avoir coupé leurs liens avec leurs communautés d'origine, ont fini par se familiariser davantage avec la culture brésilienne et le portugais qu'avec leurs propres traditions.

Après avoir gagné leur liberté et une certaine aisance financière, ils ont décidé de rentrer au pays à la recherche d'opportunités dans le domaine commercial. "Sur la côte de la région qui est aujourd'hui Accra, il y avait trois grands forts - un hollandais, un britannique et un danois - et c'est autour d'eux que l'occupation s'est développée", explique-t-elle.

Avant l'abolition de la traite, les forts étaient utilisés par les Européens pour le commerce de l'or et des esclaves.

"Ceux qui revenaient étaient les affranchis qui avaient de meilleures conditions financières, soit parce qu'ils avaient réussi à amasser de l'argent grâce à leur travail, soit parce que leur famille ou leurs connaissances avaient financé le voyage", explique Mme Souza.

Lire aussi :

Selon cette universitaire, les coûts de la traversée étaient élevés et comprenaient non seulement le passage du navire, mais aussi des contrats pour la nourriture et la sécurité.

Sur le sol africain, les archives montrent que les Brésiliens ont été bien accueillis par les communautés et les Néerlandais qui contrôlaient la région, et qu'ils ont reçu des terres pour s'installer.

Dans leur livre Sou brasileiro : história dos tabon afro-brasileiros em Acra, Ghana, les auteurs Alcione Meira Amos et Ebenezer Ayesu affirment que certains Afro-Brésiliens sont arrivés avec des compétences professionnelles et de l'argent, des ressources qui ont été bien accueillies par la population locale.

"Parmi eux, selon les documents trouvés, se trouvaient des maçons, des charpentiers, des tailleurs, des forgerons, des orfèvres, des creuseurs de puits d'eau potable et des familles ayant des compétences en matière de culture agricole", lit-on dans l'ouvrage.

Crédit photo, UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/UIG VIA GETTY IMAGES Légende image, L'illustration montre le fort Ussher à Accra, au Ghana, construit par les Hollandais en 1649.

Selon les historiens, la communauté des nouveaux arrivants s'est rapidement développée. Leurs maisons contrastaient avec les habitations de la population locale - alors que les Afro-Brésiliens construisaient leurs bâtiments en pierre, comme ils avaient appris à le faire au Brésil, les habitants locaux couvraient leurs habitations de chaume.

"Les rapatriés arrivés à partir des années 1980 avaient une vision de leur propre communauté très axée sur l'idée qu'ils étaient plus occidentalisés, plus éduqués et même plus blancs", explique Monica Lima e Souza.

Bien qu'ils aient vécu quelques années au Brésil, la plupart des premiers Tabom arrivés au Ghana étaient musulmans. Mais selon les archives, la grande majorité d'entre eux s'est rapidement convertie au christianisme, en particulier à l'anglicanisme et au méthodisme, en raison de l'influence européenne dans la région.

Les Tabom et l'esclavage

Même après la fin de la traite des esclaves et malgré leurs origines, de nombreux Tabom ont continué à entretenir une relation avec l'esclavage après avoir quitté le Brésil et, en plus de garder des esclaves chez eux, ils travaillaient également dans le commerce.

Selon certains livres d'histoire, en 1845, le gouverneur danois Edward Carstensen a déclaré que "Dutch Acra a été pendant un certain temps le centre des marchands d'esclaves, en particulier des Brésiliens noirs émigrés".

Lire aussi :

Le gouverneur Carstensen a ajouté que trois mois plus tôt, l'un de ces trafiquants brésiliens avait été arrêté à l'intérieur des terres alors qu'il conduisait deux esclaves vers la côte pour les vendre.

Près de vingt ans plus tard, en 1864, on apprend que les Afro-Brésiliens d'Accra contrôlent "un commerce d'esclaves florissant entre le territoire Ewe et Accra".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le phare de Jamestown à Accra : la plupart des descendants des rapatriés du Ghana vivent dans la région.

Cependant, au Ghana et en Afrique de l'Ouest en général, l'esclavage était à l'époque d'une nature différente de celui qui existait au Brésil et aux États-Unis. Les esclaves étaient considérés comme faisant partie de la famille et du clan de leurs ravisseurs. Ils pouvaient même occuper une position d'autorité.

"Les règles sociales et les coutumes [...] protégeaient en grande partie la dignité de l'esclave [...] L'esclavage indigène au Ghana n'était pas [racial]", précise Akosua Perbi, professeur d'histoire à l'université du Ghana et spécialiste du sujet.

Crédit photo, BRAZIL HOUSE Légende image, Brazil House : la première maison qui a abrité le peuple Tabom à Accra.

Il n'existe pas d'estimation officielle du nombre total de descendants du peuple Tabom vivant encore aujourd'hui au Ghana, car il n'y a pas de recensement spécifique à ce sujet, mais on suppose que la communauté compte environ 5 000 personnes.

Ils sont organisés comme ils l'ont toujours été depuis leur retour en Afrique, avec un système de chefferie traditionnelle équivalent à celui du Ghana, avec un Mantse (chef ou roi). Le Mantse Nii Azumah V est l'actuel chef de la communauté.

Mais selon les historiens qui se sont penchés sur la question, contrairement à l'expérience des anciens esclaves retournés au Bénin ou au Nigeria, les Tabom du Ghana n'ont plus une forte influence de la culture brésilienne.

Crédit photo, RICARDO STUCKERT/INSTITUTO LULA Légende image, Le président Lula a rencontré des descendants de Brésiliens réduits en esclavage à Accra en 2005.

Tout le monde n'entretient pas de lien avec les traditions brésiliennes, ne connaît pas les détails de son ascendance et ne sait pas parler portugais. Il est encore possible d'écouter des morceaux de musique dans cette langue, mais selon les chercheurs qui étudient les communautés, la plupart de leurs membres ne savent pas ce que les mots signifient.

Pour Alcione Meira Amos et Ebenezer Ayesu, cette perte d'identité "peut être liée au fait que certains des immigrants musulmans arrivés de Bahia à Accra dans les premières décennies du XIXe siècle ne sont pas restés longtemps au Brésil".

Lire aussi :

De plus, selon les auteurs, les Tabom ont fini par se fondre plus intensément dans la communauté locale, laissant parfois de côté la culture qu'ils avaient apportée du Brésil.

Malgré cela, beaucoup de leurs descendants vivent encore dans un quartier situé face à la mer et proche de l'ancien port d'Accra, appelé Jamestown.