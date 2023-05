Yemen : La femme qui a voyagé sept heures à dos de chameau pour accoucher

Charlene Anne Rodrigues

BBC News

il y a 28 minutes

Crédit photo, Sadam Alolofy/Unfpa Légende image, Mona et son petit garçon, Jarrah, dans sa maison de Mahweet, au nord-ouest du Yémen.

Lorsque les contractions de Mona ont commencé, un chameau est devenu sa bouée de sauvetage.

Mona, 19 ans, s'attendait à ce que le trajet de 40 km jusqu'à l'hôpital dure quatre heures depuis sa maison située au sommet de montagnes rocheuses. Mais comme il n'y avait pas de route, qu'elle souffrait de douleurs d'accouchement et que le temps était mauvais, le trajet a duré sept heures.

"À chaque fois que le chameau avançait, j'étais déchirée", a-t-elle déclaré.

Lorsque le chameau n'a pas pu aller plus loin, Mona est descendue et a parcouru la dernière étape de son voyage à pied avec son mari.

Dans la province de Mahweet, au nord-ouest du Yémen, l'hôpital Bani Saad est le seul établissement de santé qui subsiste pour des milliers de femmes. Depuis la maison de Mona, dans le village d'Al-Maaqara, l'établissement n'est accessible qu'à pied ou à dos de chameau, à travers des montagnes traîtresses.

Tout en s'accrochant à sa monture, Mona craignait pour sa sécurité et celle de son enfant à naître.

"La route était rocailleuse", a-t-elle déclaré, se souvenant du "voyage physiquement et mentalement épuisant".

"Il m'est arrivé de prier pour que Dieu m'emmène et protège mon bébé afin que je puisse échapper à la douleur.

Crédit photo, Sadam Alolofy/Unfpa Légende image, Des femmes enceintes se rendent à l'hôpital Bani Saad, le seul établissement médical de la province.

Mona ne se souvient pas de son arrivée à l'hôpital, mais elle se rappelle avoir été remplie d'espoir après avoir entendu les cris de son bébé entre les mains des sages-femmes et des chirurgiens.

Avec son mari, elle a appelé le petit garçon Jarrah, du nom du chirurgien qui les a sauvés.

Les routes menant à l'hôpital depuis les villages voisins sont étroites. Certaines sont détruites ou bloquées en raison de huit années de guerre entre les forces progouvernementales soutenues par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite et le mouvement rebelle Houthi soutenu par l'Iran.

Les femmes, les membres de la famille ou les partenaires assistent souvent les femmes enceintes pendant des heures à travers les collines jusqu'à l'hôpital.

Salma Abdu, 33 ans, qui accompagnait une femme enceinte, a déclaré qu'à mi-chemin, elle avait vu une femme enceinte décédée pendant la nuit.

Salma exhorte les gens à avoir pitié des femmes et des enfants.

"Nous avons besoin de routes, d'hôpitaux, de pharmacies. Nous sommes bloqués dans cette vallée. Celles qui ont de la chance accouchent saines et sauves. D'autres meurent, après avoir enduré la misère du voyage", dit-elle.

Certaines familles peuvent payer l'hôpital mais n'ont pas les moyens financiers de s'y rendre.

Selon Hicham Nahro, du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) au Yémen, une femme meurt toutes les deux heures pendant l'accouchement de causes évitables.

M. Nahro a déclaré qu'il était fréquent que les femmes vivant dans des régions reculées du Yémen ne subissent pas d'examens réguliers et ne cherchent pas à obtenir de l'aide, à moins qu'elles ne commencent à saigner ou qu'elles ne ressentent de fortes douleurs.

Crédit photo, Sadam Alolofy/Unfpa Légende image, Le financement international se tarit pour les établissements de santé tels que l'hôpital Bani Saad.

Selon le FNUAP, moins de la moitié des accouchements sont assistés par un médecin qualifié et seulement un tiers des naissances ont lieu dans un établissement de santé. Les deux cinquièmes de la population yéménite vivent à plus d'une heure de l'hôpital public le plus proche et en état de fonctionnement.

Le système de santé du Yémen était déjà en difficulté avant la guerre. Cependant, le conflit a causé des dommages considérables aux hôpitaux et aux routes du Yémen, empêchant les familles de se déplacer sans difficulté.

Les hôpitaux manquent de personnel qualifié, d'équipements et de médicaments, et les investissements dans les routes et les infrastructures sont au point mort.

Selon l'UNFPA, seul un établissement sur cinq est en mesure de fournir des services de santé maternelle et infantile fiables.

J'ai cru que c'était la fin

L'histoire de Mona n'est qu'un exemple parmi tant d'autres des difficultés rencontrées par les futures mères au Yémen. La possession d'une voiture est hors de portée de la plupart des gens ordinaires au Yémen, où 80 % de la population dépend de l'aide.

Le mari de Hailah a utilisé le peu d'argent qu'il avait économisé lorsqu'il travaillait en Arabie saoudite pour permettre à sa femme de se rendre à l'hôpital sur une moto empruntée.

Lorsqu'elle a perdu les eaux, son beau-frère l'a attachée à la moto et s'est mis en route, mais elle est tombée en chemin.

Lorsqu'ils sont arrivés au centre de santé Hadaka de Dhamar, Hailah a été rapidement transférée dans le service de chirurgie.

"J'ai cru que c'était la fin", a déclaré la jeune femme de 30 ans. "Il n'y avait aucune chance de survie pour moi et mon enfant à naître.

Dès le début de sa grossesse, on l'avait prévenue qu'il n'était pas possible d'accoucher à domicile en raison des risques d'hémorragie grave et d'autres complications liées à la grossesse.

Le médecin du centre de santé a déclaré que Hailah et le bébé ont été sauvés à la onzième heure.

Elle a appelé sa petite fille Amal, ce qui signifie "espoir" en arabe.

"J'ai failli perdre le bébé et la vie a perdu son sens à cause de cette guerre maudite, mais ce bébé m'a donné de l'espoir", a-t-elle déclaré.

Avec le tarissement des financements internationaux, les centres tels que l'hôpital de Bani Saad sont de plus en plus limités financièrement. Le personnel du centre craint pour l'avenir des mères et des bébés, car il est obligé de donner la priorité à ceux qu'il peut sauver.