Délestage en Afrique du Sud : Les racines du problème d'électricité d'Eskom

Par Andrew Harding

BBC News, Johannesburg

il y a une heure

Crédit photo, Reuters

L'Afrique du Sud aborde l'hiver de l'hémisphère sud avec la perspective des pires coupures d'électricité que le pays ait jamais connues - jusqu'à 16 heures par jour. Le problème est dû à une mauvaise gestion, à la corruption et au sabotage.

Un jeudi en fin d'après-midi, en novembre dernier, un entrepreneur en maintenance a passé sa main sous un énorme arbre rotatif d'une centrale électrique vieillissante en Afrique du Sud.

Il ne lui a fallu que quelques secondes pour dévisser un bouchon d'acier, plus petit qu'une tasse à café.

Alors qu'il s'éloignait de la scène, la précieuse huile de lubrification a rapidement commencé à s'écouler des entrailles de l'arbre. Les roulements en acier à l'intérieur ont surchauffé et, en peu de temps, le moulin à charbon, et avec lui l'une des huit turbines de la station, s'est arrêté brusquement et à grands frais.

Si vous cherchez à comprendre les difficultés actuelles de l'Afrique du Sud - la montée en flèche de la criminalité et du chômage, les inégalités persistantes et la stagnation de l'économie, la corruption implacable et les coupures d'électricité paralysantes, ainsi que la dérive plus générale vers ce que certains craignent de voir devenir un "État gangster", voire un "État failli" -, cet acte de sabotage industriel, perpétré dans une centrale électrique au charbon située dans les hautes plaines à l'est de Johannesburg, est un bon point de départ.

Le saboteur présumé, Simon Shongwe, 43 ans, travaillait comme sous-traitant à Camden, une centrale construite dans les années 1960, bombardée par les militants anti-apartheid dans les années 1980, mise en veilleuse dans les années 1990 et, plus récemment, sortie de sa retraite pour aider un pays qui lutte aujourd'hui pour garder la lumière allumée.

Il existe plusieurs théories sur le sabotage présumé.

Il aurait pu être conçu pour briser le broyeur à charbon afin de permettre à une entreprise de réparation corrompue de venir le réparer à un coût exorbitant.

Il aurait pu s'agir d'un moyen de menacer la direction de Camden pour qu'elle accepte un autre contrat corrompu.

Il se peut aussi qu'il s'agisse d'une conspiration politique plus large visant à endommager l'infrastructure énergétique de l'Afrique du Sud et à saper le gouvernement de l'ANC, de plus en plus considéré comme chancelant après près de trois décennies au pouvoir.

Ce qui est certain, c'est que le sabotage de l'unité 4 n'était pas un événement isolé.

Il s'agit plutôt d'un acte relativement mineur dans le cadre d'une vaste entreprise criminelle permanente et très fructueuse qui implique des meurtres, des empoisonnements, des incendies, des vols de câbles, des cartels impitoyables et des politiciens puissants.

Cette entreprise risque de faire échouer les tentatives internationales visant à éloigner l'Afrique du Sud de sa dépendance à l'égard du charbon et à l'orienter vers les sources d'énergie renouvelables.

Au cours de la dernière décennie, elle a conduit Eskom, la compagnie publique d'électricité sud-africaine autrefois de premier ordre, au bord de l'effondrement et a plongé la plupart des foyers du pays dans l'obscurité pendant de nombreuses heures chaque jour.

Crédit photo, Ed Habershon/BBC Légende image, L'Afrique du Sud dépend de centrales électriques au charbon, dont certaines ont été la cible de saboteurs.

Un mois après l'incident de Camden, à un étage sécurisé d'un grand immeuble de bureaux gris situé dans la banlieue nord de Johannesburg, une machine beaucoup plus petite posait des problèmes.

Le distributeur de café destiné à l'équipe de direction d'Eskom était défectueux. C'est du moins ce qu'il semblait.

Lorsque l'assistante du PDG est venue remplir la tasse personnalisée de son patron, il y a eu un retard.

Elle a laissé la tasse sans surveillance pendant quelques minutes, puis, une fois la machine réparée, elle est retournée dans le bureau du PDG avec son café.

"Je n'ai rien détecté. La consistance de la mousse était un peu différente de la normale, mais je n'y ai pas prêté attention", a déclaré plus tard Andre de Ruyter dans une interview explosive accordée à la chaîne de télévision sud-africaine eNCA.

Mais 15 minutes plus tard, le responsable de la compagnie d'électricité sud-africaine s'est soudain senti déséquilibré. En peu de temps, il s'est mis à trembler violemment, à manquer d'air et à être "extrêmement nauséeux".

Ses agents de sécurité l'ont emmené d'urgence dans une clinique voisine.

Ses médecins ont confirmé par la suite que M. De Ruyter avait été empoisonné au cyanure, éventuellement mélangé à de la mort aux rats afin de masquer la présence de cyanure dans d'éventuelles analyses de sang.

Il a eu la chance de survivre.

"C'est ici que les cadres se servent du café", a déclaré Karen Pillay, chef de la sécurité d'Eskom, en nous faisant visiter le bureau un après-midi récent.

"Je considère qu'il s'agit d'un espace dangereux. J'ai toujours peur pour ma vie, tous les jours. Absolument."

Alors pourquoi s'acharner à tuer un homme qui, dans la plupart des pays, exerce une fonction importante, mais peu controversée ?

"La liste de ceux qui veulent ma mort est longue", a déclaré M. De Ruyter, un homme de grande taille qui s'est remis de l'empoisonnement, a quitté son emploi à Eskom et a quitté le pays. Il m'a dit, par texto, qu'il allait "faire profil bas pour le moment".

M. De Ruyter a clairement indiqué qu'il pensait avoir été pris pour cible par de puissants cartels criminels occupés à voler "un milliard de rands (52 millions de dollars ) chaque mois" à Eskom et à ses centrales électriques au charbon.

Dans son interview à l'eNCA et dans des extraits de son nouveau livre, il a brossé un tableau saisissant de gangs "mafieux" sophistiqués comptant des dizaines de "soldats" bien entraînés, prêts à tuer quiconque menacerait d'assainir l'industrie du charbon ou de s'orienter vers les énergies renouvelables.

Crédit photo, Ed Habershon/BBC

Cette image est immédiatement reconnaissable pour de nombreuses personnes ici présentes.

"Il y a beaucoup de meurtres dans les environs. Ils m'ont mis un pistolet sur la tempe. Ils sont venus chez moi et ont menacé ma famille. Tout le système est pourri, corrompu", a déclaré un homme d'affaires local qui nous a dit avoir essayé de fournir des pièces à Eskom pendant des années, mais que les cartels locaux l'empêchaient de travailler honnêtement.

"Ces cartels ont des liens politiques. Ils sont au-dessus de la loi, en gros", a déclaré l'homme, qui nous a demandé de ne pas utiliser son nom par crainte d'être tué, et qui n'a accepté de nous parler que dans un lieu sécurisé, loin de sa ville natale.

Cette demande d'anonymat est courante dans la province de Mpumalanga - le cœur de l'industrie du charbon en Afrique du Sud et une province qui a acquis une réputation d'anarchie extrême.

"Comportement de trahison"

"La vie est bon marché ici. Vous pouvez engager un tueur à gages pour 400 dollars. Les gens se contentent de piller autant qu'ils le peuvent", a déclaré un journaliste d'investigation travaillant avec nous et le site d'information sud-africain Daily Maverick, qui a confirmé le récit de l'homme d'affaires.

"C'est une province brutale pour tous ceux qui tentent de faire éclater la vérité. Il y a du sabotage à presque toutes les étapes du processus. Et il ne s'agit pas seulement de criminalité. L'argent... est transmis aux politiciens pour qu'ils restent au pouvoir, pour qu'ils continuent à organiser des élections, pour que les mains soient bien huilées", a déclaré le journaliste, qui a également demandé à ne pas être nommé.

L'ANC est le parti au pouvoir à Mpumulanga et dans tout le pays depuis les premières élections démocratiques de 1994, après avoir mené avec succès la lutte contre la domination des minorités blanches.

"Il s'agit d'un comportement de trahison. L'ANC est impliqué à tous les niveaux. Les méchants sont des membres de l'ANC ou des associés de l'ANC. L'ANC est impliqué si profondément qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Ils sont en train de nous faire basculer dans cette terrible situation d'"État en faillite"", a déclaré le commentateur politique Justice Malala, notant qu'il existait un lien direct entre les pillages et les coupures d'électricité quasi constantes qui paralysent actuellement l'Afrique du Sud.

"C'est très déprimant. C'est très inquiétant. Notre pays se trouve dans une situation grave et sombre", a déclaré Paul Pretorius, un avocat qui a joué un rôle clé lors d'une récente enquête publique sur la corruption de l'État qui a prospéré sous l'ancien président Jacob Zuma.

Pour illustrer la gravité de la crise, des soldats ont récemment été mobilisés pour surveiller certaines centrales électriques et accompagner les convois de camions transportant du charbon, après que le réseau ferroviaire a été pillé et saboté à un point tel que de nombreuses entreprises ont été obligées d'emprunter les routes sud-africaines.

Mme Pillay, responsable de la sécurité à Eskom, a déclaré que les enquêteurs de l'entreprise avaient récemment identifié plus de 60 "sites noirs" où du charbon de qualité était encore volé ou échangé contre du charbon rocailleux de mauvaise qualité par des criminels.

Crédit photo, Ed Habershon/BBC Légende image, Promise Mabilo fait campagne à Mpumulanga pour rendre la ville plus propre et plus sûre

Dans certains endroits, le vol se fait au vu et au su de tous.

À la périphérie de la ville d'Emalahleni - qui signifie "lieu du charbon" - une mine de charbon prétendument illégale fonctionne 24 heures sur 24 dans une petite vallée située à quelques mètres d'une zone résidentielle. Pendant une heure, nous avons vu plus d'une douzaine de camions charger du charbon.

"La nuit, nous entendons des coups de feu", a déclaré un militant local qui nous a demandé de ne pas utiliser son nom, mais qui a décrit des gangs rivaux se disputant l'accès à la mine à ciel ouvert.

"C'est une activité dangereuse. Vous ne savez pas si une mine est illégale ou légale", a déclaré l'un des chauffeurs de camion, qui s'appelle Kamo.

Une organisation communautaire locale, le Vukani Environmental Movement (VEM), a attaqué à plusieurs reprises le gouvernement sud-africain en justice pour l'obliger à mettre un terme aux activités minières qui se déroulent à proximité des zones résidentielles.

"Rien ne change", a déclaré Promise Mabilo, 48 ans, coordinatrice du VEM, avant de fondre en larmes.

"Emalahleni n'est pas un endroit sûr. Le charbon... tue les gens. On peut le sentir et le goûter dans l'air. C'est douloureux", a-t-elle déclaré.

La criminalité et les pannes d'électricité font peut-être les gros titres en Afrique du Sud, mais la pollution, en particulier dans la province de Mpumalanga, est un sous-produit tout aussi dangereux de la dépendance du pays à l'égard du charbon.

Le gouvernement a reconnu l'existence de "points chauds" de pollution dans la province, mais a refusé de publier des informations plus détaillées et de contraindre les anciennes centrales électriques à respecter les limites d'émissions. Les groupes de défense de l'environnement affirment que les données montrent que la pollution tue des milliers de personnes chaque année.

Crédit photo, Ed Habershon/BBC Légende image, Princesse, la fille de Mbali Matsebula, doit utiliser un respirateur pour l'aider à respirer.

"Elle a du mal à respirer. C'est la faute aux mines de charbon. Ils doivent annuler le charbon parce qu'il nous tue", a déclaré Mbali Matsebula, 27 ans, en aidant sa fille de huit ans, Princesse, à ajuster un respirateur sur son visage dans la cabane d'une seule pièce qu'ils habitent à proximité de la mine illégale.

Aujourd'hui, plus de 80 % de l'électricité sud-africaine est produite par des centrales au charbon - un chiffre étonnant. En conséquence, le pays est classé au 14e rang mondial des émetteurs de dioxyde de carbone, alors qu'il n'est que la 33e puissance économique.

"Notre système électrique est presque entièrement basé sur l'extraction du charbon du sol et sa combustion", a reconnu Crispian Olver, président de la Commission présidentielle sur le climat.

Mais cela pourrait être sur le point de changer. Peut-être de façon spectaculaire.

Un groupe de pays occidentaux s'est mis d'accord sur un ensemble de subventions et de prêts d'un montant de 8,5 milliards de dollars, connu sous le nom de partenariat "Just Energy Transition" (JET), conçu pour aider l'Afrique du Sud à abandonner le charbon et à se tourner vers les énergies renouvelables.

Selon les termes du JET, le pays pourrait, en théorie, parvenir à des émissions de carbone "nettes zéro" d'ici à 2050, offrant ainsi un modèle à d'autres pays en développement désireux de passer au vert.

"Nos ressources éoliennes et solaires sont parmi les meilleures au monde", a déclaré M. Olver avec enthousiasme.

L'Afrique du Sud a de nombreuses raisons de souhaiter une transition rapide.

Si elle traîne les pieds, le pays pourrait bientôt se retrouver exclu du système commercial mondial, avec au moins la moitié de ses exportations bloquées par de nouvelles règles en Europe et ailleurs qui chercheront à s'assurer que les marchandises sont fabriquées en utilisant uniquement, ou principalement, des énergies vertes.

"Si nous ne décarbonisons pas, nous serons exclus... et nous perdrons de nombreux emplois", a averti M. Olver.

Crédit photo, Ed Habershon/BBC Légende image, Suzeke Mousa, propriétaire d'un bar, dit qu'elle risque de perdre son commerce à cause du manque d'électricité.

Un argument encore plus urgent en faveur du changement se trouve dans un petit bar lugubre d'Alexandra, un township pauvre situé dans le centre commercial du pays, Johannesburg.

"Je suis très stressée. Très, très stressée", a déclaré la propriétaire du bar, Suzeke Mousa, 50 ans, en expliquant que son entreprise était sur le point de faire faillite après 25 ans d'existence.

"Je ne pense pas que nous survivrons. Tout ça à cause d'Eskom", dit-elle en fronçant les sourcils et en regardant le bar sombre et vide.

Les entreprises sud-africaines, déjà touchées par la pandémie, sont désormais contraintes de subir des coupures de courant, parfois pendant 10 heures ou plus par jour, dans tout le pays.

Aux principaux carrefours routiers du pays, des chômeurs et des sans-abri gagnent désormais quelques rands auprès des automobilistes en échange de la direction des voitures lorsque les feux de circulation sont éteints.

L'image de personnes dans des véhicules de luxe jetant des pièces de monnaie à des mendiants pour les aider à naviguer dans les infrastructures défaillantes du pays semble être une métaphore appropriée pour les luttes actuelles auxquelles est confrontée cette société profondément inégale.

"Certaines personnes peuvent s'offrir des générateurs, mais pas nous. Nous ne pouvons pas fonctionner sans électricité", a déclaré Thelma Mokoena, qui travaille dans un bureau de transfert d'argent à Alexandra.

Le "délestage" - comme on l'appelle ici par euphémisme - devrait s'aggraver au cours des mois d'hiver. Certains craignent que le réseau entier ne s'effondre, ce qui pourrait signifier des semaines d'obscurité ininterrompue et, peut-être, des troubles sociaux.

C'est le résultat inévitable du chaos qui règne au sein d'Eskom, dont le parc de centrales électriques, pour la plupart vieillissantes, est touché par des problèmes de maintenance, de sabotage et de corruption.

Pour de nombreux acteurs du secteur privé, l'abondant potentiel éolien et solaire de l'Afrique du Sud offre une solution quasi immédiate à la crise qui frappe Eskom. L'ancien PDG, M. De Ruyter, a déclaré qu'il pourrait "résoudre la question de la sécurité énergétique dans les plus brefs délais".

Crédit photo, Reuters

Mais cette transition se heurte à de nombreux obstacles. Tout d'abord, les travailleurs et les syndicats craignent d'importantes pertes d'emplois.

"L'Afrique du Sud va perdre des emplois dans le secteur du charbon, mais n'en gagnera pas dans les énergies renouvelables. Nous n'avons pas l'intention de nous laisser dicter notre conduite. Vous [les Occidentaux] perdez votre temps. Nous sommes un pays qui doit faire les choses à son propre rythme", a déclaré William Mabapa, secrétaire général du puissant syndicat national des mineurs.

Il a condamné les nations occidentales, les qualifiant d'"hypocrites", pour avoir poussé son pays à adopter le JET tout en continuant à importer de grandes quantités de charbon sud-africain.

Eskom affirme qu'elle s'efforce de répondre aux inquiétudes concernant les futures pertes d'emplois dans les communautés locales. Mais l'opposition au JET ne vient pas seulement de l'industrie du charbon.

Dans son interview à l'eNCA, peu après son empoisonnement, M. De Ruyter a accusé l'ANC de bloquer délibérément l'évolution vers les énergies renouvelables.

Il a déclaré que l'ANC utilisait Eskom comme "une mangeoire" et que des politiciens puissants bloquaient ses tentatives de lutte contre la corruption.

M. De Ruyter a cité un dossier de renseignement privé - partagé avec la BBC par des journalistes d'investigation du Daily Maverick - qui désignait deux hauts responsables politiques de l'ANC comme étant à la tête de deux cartels criminels de Mpumalanga. Il a déclaré que le gouvernement avait ignoré ses préoccupations.

Dans une interview, le ministre sud-africain des entreprises publiques, Pravin Gordhan, a reconnu que M. De Ruyter lui avait parlé du contenu du dossier.

M. Gordhan a également admis que Mpumalanga était "une scène de crime". Mais il a déclaré que M. De Ruyter lui-même n'était pas un "ange" et l'a critiqué pour avoir répandu des rumeurs sans fournir de preuves tangibles.

"Je ne pense pas que nous soyons désespérés à ce point", a déclaré M. Gordhan, sur la défensive, affirmant que l'Afrique du Sud s'orientait vers les énergies renouvelables mais qu'elle devait adapter le rythme "à la réalité de notre pays". Il a ensuite accusé M. De Ruyter d'avoir un "complexe du messie".

D'autres ministres ont adopté une position encore plus dure.

Si vous cherchez un homme politique qui incarne les luttes et les contradictions actuelles de l'ANC sud-africain, l'ancien mouvement de libération dirigé par Nelson Mandela, beaucoup vous indiqueront Gwede Mantashe.

Cet homme irascible de 67 ans est un ancien mineur et responsable syndical, un formidable organisateur syndical et un ancien dirigeant du parti communiste sud-africain.

En tant que secrétaire général de l'ANC, il a passé des années à protéger le président Zuma des enquêtes sur la corruption, avant de soutenir l'homme qui l'a évincé en 2018, Cyril Ramaphosa.

Le président Ramaphosa a ensuite nommé M. Mantashe ministre de l'énergie, poste qu'il a conservé malgré l'aggravation des coupures de courant et d'autres controverses.

Quelques semaines avant l'empoisonnement de M. De Ruyter, M. Mantashe a publiquement accusé la direction d'Eskom de trahison. Il a déclaré que la compagnie d'électricité, en autorisant tant de coupures de courant, "agitait activement pour le renversement de l'État".

Assis dans la salle de conférence de son ministère à Pretoria, M. Mantashe semble se délecter de sa réputation de survivant politique et de grand bourreau de la politique sud-africaine.

"On me traite de toutes sortes de choses. Un fondamentaliste du charbon et un dinosaure des combustibles fossiles. Je les prends comme... un compliment. Un statut prestigieux", a-t-il déclaré avec un petit rire.

M. Mantashe a déclaré que l'Occident utilisait injustement l'Afrique du Sud comme "cobaye" pour une réforme radicale du secteur de l'énergie, sans lui fournir les fonds nécessaires.

Il a reconnu la nécessité de "réduire progressivement" la dépendance du pays à l'égard du charbon et a admis que les rapports de pillage à Eskom "pourraient être vrais", mais il a balayé l'empoisonnement de M. De Ruyter comme une simple spéculation, et a souligné la nécessité économique de tirer le meilleur parti des centrales à charbon existantes.

Certains pensent que l'évolution vers les énergies renouvelables est désormais inévitable, que l'Afrique du Sud ne sera tout simplement pas en mesure d'accéder au type de prêts nécessaires pour maintenir en vie son industrie du charbon en ruine, et que l'évolution vers l'énergie solaire, en particulier, est désormais fermement menée par le secteur privé.

"Rien ne peut l'arrêter. Je peux affirmer avec confiance que la transition énergétique dans ce pays est en bonne voie", a déclaré M. Olver, de la Commission présidentielle sur le climat. Mais les progrès sont douloureusement lents et la lutte pour assainir à la fois Eskom et le climat économique et politique plus large de l'Afrique du Sud reste en grande partie un travail en cours.

Par une matinée froide, récemment, à Ermelo, dans la province de Mpumalanga, Simon Shongwe s'est traîné sur le banc des accusés dans une petite salle d'audience bondée.

Il s'agissait d'une brève audience pour marquer le transfert de son affaire vers une nouvelle juridiction.

Un procès en bonne et due forme, sur des allégations selon lesquelles il aurait cherché à saboter une turbine de la centrale électrique de Camden, pourrait avoir lieu dans plusieurs mois, voire plusieurs années. M. Shongwe a refusé de nous parler, tout comme son avocat. Il n'a pas encore plaidé coupable.

"Nous constatons un grand nombre d'arrestations, mais malheureusement, il se peut que les poursuites n'aboutissent pas", a fait remarquer Mme Pillay, responsable de la sécurité d'Eskom.

La plupart de ces arrestations ont visé des personnalités mineures, tandis que les caïds présumés semblent protégés par une culture de l'impunité et par un ministère public qui peine à se remettre d'années de politisation et de sous-financement.