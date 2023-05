Géopolitique : Comment la Russie remplace la France dans ses anciennes colonies d'Afrique

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Sahel est devenu le laboratoire d'un nouvel ordre mondial, le théâtre d'une guerre froide, selon certains analystes.

Lorsque le colonel Assimi Goïta a pris le pouvoir au Mali en 2021 par un coup d'État, ses partisans ont agité des drapeaux russes. Un an plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré suit le même chemin au Burkina Faso. Qu'est-ce que ses partisans agitaient ? Des drapeaux russes.

Le drapeau blanc, bleue et rouge est très présent en Centrafrique, et a été aperçu dans des manifestations au Tchad ou en Côte d'Ivoire.

La Russie a jeté son dévolu sur l'Afrique et a trouvé un terrain fertile pour ses mercenaires là où la France, l'ancienne puissance coloniale, vacille.

Le groupe Wagner, dirigé par Evgeniy Prigozhin et connu principalement pour sa présence dans la guerre d'Ukraine aux côtés des troupes russes, est entré en force au Mali et en République centrafricaine. Il est présent au Burkina Faso et est connu pour avoir conduit à mener une sorte d'activité dans des pays comme le Mozambique ou Madagascar.

Ses tentacules ne se limitent cependant pas à l'Afrique francophone. De la Libye au nord à l'Afrique du Sud au sud, les activités de Wagner se sont multipliées ces dernières années, se nourrissant de l'instabilité politique et même, à certaines occasions, la fomentant elles-mêmes, selon des experts de la région.

Leurs activités s'accompagnent souvent de graves violations des droits de l'homme, comme le dénoncent des institutions telles que les Nations unies.

"La Russie arrive avec un package tout-en-un : elle propose des services de sécurité, des conseils politiques, des campagnes médiatiques et de désinformation et des ventes d'armes", explique Paul Stronski, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, à BBC Mundo.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le sentiment anti-français s'est propagé à nombre de ses anciennes colonies du Sahel

En échange, Wagner obtient une influence politique et une passerelle pour exploiter les riches ressources naturelles de ces pays africains.

Ses ambitions ne s'arrêtent cependant pas là.

Les services de renseignement américains estiment que Moscou cherche à créer une « confédération d'États anti-occidentaux en Afrique », et qu'elle a profité des failles de sécurité et facilité intentionnellement l'instabilité dans certains de ces pays, comme l'a révélé le « Washington Post », qui ont eu accès à des documents classifiés divulgués en ligne.

BBC Mundo a contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour connaître sa version, mais n'a reçu aucune réponse. Récemment, Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a assuré après une tournée dans plusieurs pays africains que, "malgré l'orgie anti-russe orchestrée par Washington, Londres et Bruxelles, nous renforçons les relations de bon voisinage, au sens le plus large de ce concept, avec la majorité internationale ».

"Le Sahel est devenu le laboratoire d'un nouvel ordre mondial, le théâtre d'une guerre froide ", a déclaré Beatriz Mesa, professeur de sciences politiques à l'Université internationale de Rabat et spécialiste de cette région semi-désertique qui s'étend de l'océan Atlantique à la Corne de l'Afrique.

Cette région est l'une des plus instables d'Afrique, dévastée par différents groupes armés djihadistes, sécessionnistes et criminels , et engluée dans une spirale de coups d'État, de corruption et de mauvaise gouvernance.

Héritage colonial

Les institutions et les frontières dont ils ont hérité lors de leur indépendance dans les années 1960 se sont avérées difficiles à gouverner, donnant naissance à de nombreux groupes d'insurgés et à un mécontentement populaire croissant.

La France, qui a depuis voulu maintenir ses liens et son influence dans ce qu'ils appellent la " francophonie ", les anciennes colonies francophones, s'était traditionnellement limitée aux questions de coopération économique et d'agences de développement humain, tout en maintenant une présence commerciale importante.

Mais tout a changé fin 2012.

Cette année-là, des groupes islamistes ont pris le contrôle du nord du Mali et le gouvernement de Bamako a fait une demande d'aide aux Nations Unies pour qu'une force internationale l'aide à récupérer le territoire. La France a répondu à cet appel de détresse et, soutenue par une résolution de l'ONU, a lancé l'opération Serval en janvier 2013, qui a été prolongée un an plus tard par l'opération Barkhane, avec un mandat élargi au Sahel et qui a déployé jusqu'à 5 100 soldats français.

L'opération est cependant un échec.

Pour combattre les groupes djihadistes, "la France s'est alliée à une partie des groupes armés, les touaregs et les sécessionnistes arabes", explique Mesa, auteur de "Les groupes armés du Sahel : conflit et économie criminelle dans le nord du Mali".

Du coup, « un Etat de facto s'est créé au nord du Mali et on va vers un nouvel Etat au centre du pays. Ce sont des Etats parallèles à Bamako , avec qui le Mali a perdu le contrôle d'une très bonne partie de son territoire avec le soutien et l'assentiment de la France. Et pas seulement : les groupes armés se sont multipliés et fragmentés, ils sont actuellement plus de 20 », explique le chercheur.

Cet échec militaire, la dureté des combats et l'effondrement de services essentiels tels que l'éducation et la santé ont provoqué le mécontentement de la population qui, ajouté au ressentiment local pour le passé colonial brutal de la France et aux désaccords avec les gouvernements militaires successifs, Les coups d'État de 2020 et 2021, souligne Stronski, ont contraint Paris à retirer ses troupes en août 2022.

Paris a alors déplacé ses forces de sécurité au Niger, où elles ont certes le soutien du président Mohamed Bazoum, mais pas celui de la population nigérienne, qui craint une dérive comme celle du Mali.

Dans ce mécontentement, la Russie a mis ses mercenaires au service.

"La Russie a trouvé un moyen de déplacer les acteurs classiques en Afrique par le biais de la sécurité ", ajoute Mesa.

Crédit photo, AFP Légende image, La France a également dû retirer ses troupes du Burkina Faso, où le sentiment pro-russe a imprégné la population.

Bamako a changé de partenaire et espère que Moscou pourra lui offrir la stabilité que la France n'a pas pu donner.

Les troupes du groupe Wagner opèrent au Mali depuis plus d'un an et, bien que les autorités du pays ne l'aient pas officiellement confirmé, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdulaye Diop, a précisé qu'elles n'avaient pas besoin de se justifier : " La Russie est là à la demande du Mali et répond efficacement à nos besoins stratégiques", avait-il déclaré l'an dernier.

Ce scénario s'est répété au Burkina Faso, où la France comptait 400 membres de ses forces spéciales qui aidaient l'armée burkinabé à lutter contre l'insurrection islamiste.

Mais, après plusieurs années de combats, le gouvernement de Ouagadougou contrôle à peine 60% du territoire, et le sentiment anti-français est si profond parmi la population que les autorités ont demandé à Paris de retirer ses troupes plus tôt cette année.

Ouagadougou a nié que le groupe Wagner opère dans le pays et assure que la coopération avec Moscou se limite à former des soldats au maniement des armes achetées à la Russie, mais les services de renseignement américains supposent que le groupe d'Evgeniy Prigozhin est en négociation avec le gouvernement burkinabé pour déployer ses troupes et qu'il a effectué des opérations d'information.

Des voisins comme le Ghana tiennent cependant pour acquis que les bottes de Wagner sont déjà sur le sol burkinabè.

Campagne de déstabilisation

Les soldats de Wagner pourraient également se déployer au Tchad , selon diverses sources africaines, européennes et américaines. Le Tchad occupe une position stratégique au centre du Sahel, avec des frontières relativement ouvertes avec la République centrafricaine, la Libye et le Soudan, où ses mercenaires sont actifs.

Selon Paul Stronski, Wagner aurait apporté un soutien matériel et opérationnel aux rebelles locaux qui cherchent à déstabiliser et éventuellement renverser le gouvernement intérimaire dirigé par Mahamat Idriss Déby Itno.

Ils sont également très présents en République centrafricaine, où la France a retiré ses troupes en 2017 après des années d'intervention "qui n'ont pas permis à Bangui de faire des progrès significatifs en termes de stabilité, de sécurité et de développement économique", selon le chercheur du Carnegie Center.

Depuis, le Groupe Wagner a contribué à consolider le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra et à stopper l'avancée des groupes rebelles qui ont déclenché une guerre civile en 2013. Le groupe de Prigozhin "est le mandataire le plus important de la Russie en République centrafricaine, assure la sécurité du gouvernement, facilite l'influence politique et diplomatique russe et a obtenu l'accès à des ressources minérales lucratives ", a déclaré Stronski.

Bien que cette stabilité soit relative, le chercheur explique : "ils rendent des services post-coup et sont capables de changer le cours d'un conflit parce qu'ils prennent parti. Contrairement aux Français, ils peuvent se présenter comme quelqu'un qui apporte la stabilité, mais qui est là. pas de rebelles en dehors d'une capitale ne veut pas dire qu'il n'y a toujours pas de problèmes dans d'autres parties du pays."

Crédit photo, AFP Légende image, Des mercenaires russes sont présents en République centrafricaine depuis 2017.

La présence des troupes de Wagner, qui, selon des analystes comme Mesa, agissent avec un "arbitraire total", s'accompagne souvent de plaintes pour violations graves des droits de l'homme.

Un récent rapport des Nations unies dénonçait les possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par l'armée malienne et les mercenaires de Wagner dans différentes parties du pays, où il y avait eu « d'horribles exécutions, des fosses communes, des actes de torture, des viols et des violences sexuelles, des pillages, arrestations arbitraires et disparitions forcées ».

"Nous sommes particulièrement préoccupés par des informations crédibles selon lesquelles, au cours de plusieurs jours fin mars 2022, les forces armées maliennes, accompagnées de militaires soupçonnés d'être des membres du groupe Wagner, ont exécuté plusieurs centaines de personnes qui avaient été détenues à Moura, une ville du centre du Mali", a déclaré l'ONU dans un communiqué.

Des abus ont également été signalés dans d'autres pays où ils sont présents, comme la République centrafricaine, la Libye et le Soudan.

"Ces pays ont intérêt à envoyer ces groupes paramilitaires justement parce qu'ils n'ont aucune conscience du respect des droits de l'homme ni d'aucune convention, parce que ces Etats sahélo-sahariens ne l'ont pas fait non plus, ils ont toujours préféré recourir aux milices", argumente le chercheur.

Au-delà de l'Afrique francophone

En Libye , les mercenaires de Wagner ont fait leur première apparition en 2019, où ils ont soutenu le général rebelle Khalifa Haftar dans son assaut contre le gouvernement soutenu par l'ONU à Tripoli. Une enquête de la BBC en 2021 a révélé l'ampleur des abus commis par le groupe dans le pays, où ils ont été une source d'instabilité.

Au Soudan , actuellement en proie à de violents combats entre les forces de deux généraux rivaux, le président de l'époque, Omar el-Béchir, a signé une série d'accords avec la Russie en 2017. Parmi elles, la construction d'une base navale à Port-Soudan , en mer Rouge, ainsi que des concessions d'extraction d'or avec la société Sura M Invest, qui, selon les Etats-Unis, est une société écran du groupe Wagner.

Cet or, selon une enquête de CNN, est acheminé par voie terrestre vers la République centrafricaine sans être enregistré par les douanes soudanaises.

Depuis lors, bien que le Soudan n'ait pas reconnu la présence des mercenaires dans le pays, diverses images publiées sur les chaînes Telegram liées au groupe - qui n'ont pu être vérifiées par la BBC - ont montré des troupes de Wagner entraînant des soldats soudanais ou aidant les forces de sécurité à briser jusqu'à des manifestations.

Selon des médias locaux tels que "The Sudan Tribune", Wagner compte environ 500 hommes dans le pays, principalement stationnés dans le sud-ouest, près de la frontière avec la République centrafricaine.

Crédit photo, Telegram Légende image, Diverses images partagées par des soldats de Wagner montrent les opérations du groupe dans le pays, où ils ont dispensé une formation aux soldats soudanais

Mais si Wagner était entré au Soudan en soutenant le gouvernement Al Bashir, sa stratégie s'est tournée vers le général Abdel Fattah al Burhan, qui a fini par le renverser.

Peu de temps après, son soutien a pris une nouvelle tournure. Comme l'a expliqué à la BBC Samuel Ramani, auteur d'un livre sur les activités du groupe en Afrique, en 2021 et 2022, le groupe Wagner a multiplié ses liens avec les Forces de soutien rapide (RSF), qui luttent actuellement contre l'armée dirigée par Al Burhan.

D'autres analystes estiment cependant que Wagner n'a pas choisi son camp dans le conflit soudanais.

Selon des éléments de renseignement américains auxquels le "Washington Post" a eu accès, le groupe Wagner négocie également avec le gouvernement érythréen pour fournir une formation et des équipements, et avec le gouvernement zimbabwéen pour offrir son soutien dans les opérations d'information.

Parmi les activités d'Evgueni Prigojine en Afrique figurent également les campagnes de désinformation qui ont été menées auprès de soi-disant "fermes de trolls" comme l'Agence de recherche Internet, qu'il a fondée, et qui ont été très présentes dans les réseaux sociaux du continent, notamment dans les pays francophones.

"Ils ont contribué à amplifier les voix anti-françaises, et cette campagne de désinformation russe fonctionne parce qu'elle s'appuie sur des griefs existants", a déclaré Stronski.

Pour de nombreux pays africains, l'Occident a été un partenaire peu fiable, exigeant souvent des avancées en matière de démocratie ou de droits de l'homme en échange de son soutien. "Les Russes, en revanche, se présentent lorsqu'ils sont appelés sans demander ce type de compensation", explique l'expert de la Russie.

Et qu'obtiennent-ils en retour ?

"En échange de leurs services, ils reçoivent des contrats lucratifs, qui leur permettent de se financer. Ils suivent donc une sorte de modèle d'autofinancement ", explique Stronski.

Selon les renseignements américains, Wagner extrait des ressources naturelles en République centrafricaine, en Libye et au Soudan. Au Mali, riche en or, coton ou magnésium, "des contrats sont actuellement signés avec l'Etat en échange de soldats wagnériens pour exploiter une mine d'or", explique la chercheuse Beatriz Mesa.

Mais l'intérêt de Moscou peut aller plus loin.