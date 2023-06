Ama Ata Aidoo : Décès de la célèbre auteure et féministe ghanéenne

il y a 6 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ama Ata Aidoo a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Commonwealth Writers Prize en 1992 pour son livre Changes.

L'une des auteures et dramaturges les plus célèbres d'Afrique, la Ghanéenne Ama Ata Aidoo, est décédée à l'âge de 81 ans.

Féministe de renom, elle a dépeint et célébré la condition des femmes africaines dans des œuvres telles que The Dilemma of a Ghost (Le dilemme d'un fantôme), Our Sister Killjoy (Notre sœur Killjoy) et Changes (Changements).

Elle s'est opposée à ce qu'elle a décrit comme une "perception occidentale selon laquelle la femme africaine est une misérable opprimée".

Elle a également été ministre de l'éducation au début des années 1980, mais a démissionné parce qu'elle ne parvenait pas à rendre l'éducation gratuite.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré que "notre chère parente et écrivaine" était décédée à la suite d'une courte maladie, et a demandé que son intimité soit respectée pour lui permettre de faire son deuil.

Professeure d'université, Ata Aidoo avait remporté de nombreux prix littéraires pour ses romans, ses pièces de théâtre et ses poèmes, dont le Commonwealth Writers Prize en 1992 pour Changes, l'histoire d'amour d'une statisticienne qui divorce de son premier mari et s'engage dans un mariage polygame.

Ses œuvres, y compris des pièces comme Anowa, ont été lues dans les écoles d'Afrique de l'Ouest, au même titre que celles d'autres grands auteurs comme Wole Soyinka et Chinua Achebe.

En 2014, Zeinab Badawi, de BBC HARDTalk, lui a demandé si elle se considérait comme une écrivaine investie d'une mission : "Rétrospectivement, je suppose que je pourrais me décrire comme un écrivain investi d'une mission. Mais je n'ai jamais eu conscience d'avoir une mission lorsque j'ai commencé à écrire.

"Les gens me demandent parfois, par exemple, pourquoi les femmes dans vos romans sont si fortes. Et je réponds que c'est la seule femme que je connaisse".

Elle a exercé une influence majeure sur la jeune génération d'écrivains, dont Chimamanda Ngozi Adichie, lauréate de nombreux prix au Nigeria.

Dans un article sur lla Ghanaéenne publié en 2011 dans The Africa Report, Adichie a écrit :"Lorsque j'ai découvert pour la première fois l'œuvre d'Ama Ata Aidoo - un petit livre posé sur une étagère poussiéreuse dans le bureau de notre voisin à Nsukka [dans le sud-est du Nigeria] - j'ai été stupéfaite par la crédibilité de ses personnages, la sûreté de son toucher et ce que j'aime appeler, dans une expression un peu maladroite, la présence validante d'une féminité complexe.

"Parce que je n'avais pas souvent vu cette féminité complexe dans d'autres livres africains que j'avais lus et aimés, la mienne a été une merveilleuse découverte : celle d'Anowa, tragique, humaine et multidimensionnelle, dans la pièce d'Aidoo qui se déroule dans les années 1800 au Fantiland ; celle de Sissie, le personnage principal sûr de lui et perspicace de l'ambitieux roman Our Sister Killjoy, qui raconte avec humour ses expériences en Allemagne et en Angleterre dans les années 1960 ; ou encore celle des divers personnages féminins de No Sweetness Here, mon livre préféré d'Aidoo".

La superstar nigériane de l'afrobeats Burna Boy a repris sa puissante critique du colonialisme et de l'exploitation actuelle des ressources de l'Afrique dans sa chanson Monsters You Made in 2020 :

"Depuis que nous vous avons rencontrés il y a 500 ans. Regardez-nous, nous avons tout donné. Vous continuez à prendre. En échange, nous n'avons rien reçu. Rien. Et vous le savez. Mais vous ne pensez pas que c'est fini maintenant ? Fini où ? C'est fini ?"

Ama Ata Aidoo est née en 1942 dans un petit village de la région centrale de langue fanti du Ghana.

Son père, qui avait ouvert la première école du village, a exercé une forte influence sur elle.

À l'âge de 15 ans, elle a décidé qu'elle voulait devenir écrivaine et, en l'espace de quatre ans seulement, elle a réalisé cette ambition après avoir été encouragée à participer à un concours.

"J'ai gagné un concours de nouvelles, mais je ne l'ai appris que lorsque j'ai ouvert le journal qui l'avait organisé et que j'ai vu que la nouvelle avait été publiée dans ses pages centrales, et j'ai réalisé que le nom de l'auteur de cette nouvelle imprimée était le mien", a déclaré un jour Ata Aidoo en se remémorant sa carrière.

"Je crois que ces moments ont été cruciaux pour moi parce que [...] j'avais formulé un rêve [...]. J'avais formulé un rêve... c'était une affirmation majeure pour moi en tant qu'écrivaine, de voir mon nom imprimé".

Elle poursuit ses études de littérature à l'université du Ghana, devient maître de conférences et publie sa première pièce de théâtre en 1964.