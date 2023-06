Crise au Soudan : que faire des cadavres à Khartoum ?

il y a 23 minutes

"J'ai enterré trois personnes dans leur propre maison, et les autres à l'entrée de la rue où je vis", explique Omar, dont nous avons changé le nom.

"C'est mieux que d'ouvrir la porte et de voir un chien mâcher une partie d'un cadavre", ajoute-t-il.

Personne ne sait combien de personnes sont mortes jusqu'à présent, mais on estime qu'il y en a bien plus de 1 000, dont de nombreux civils pris dans les tirs croisés.

Avec deux factions militaires - l'armée régulière et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) - qui s'affrontent malgré plusieurs cessez-le-feu, il est bien trop dangereux d'essayer de se rendre dans un cimetière.

"Un de mes voisins a été tué dans sa maison. Je n'ai rien pu faire d'autre que d'enlever les carreaux de céramique de sa maison, de creuser une tombe et de l'enterrer", a-t-il déclaré à la BBC.

"Je me trouvais dans cette zone par hasard. Un groupe de cinq personnes et moi-même avons éloigné les corps des débris et les avons enterrés dans une zone entourée d'immeubles."