John Fru Ndi : Un courageux champion de la démocratie au Cameroun

Par Randy Joe Sa'ah

BBC News, Yaoundé

il y a une heure

Crédit photo, AFP

John Fru Ndi, l'homme considéré comme le champion de la démocratie au Cameroun, est décédé à l'âge de 81 ans.

Dans les années 1990, il est devenu un héros pour beaucoup en raison de son courage face à l'État à parti unique qui traitait brutalement ceux qui contestaient son pouvoir.

Ancien libraire et grand orateur de la région anglophone du Cameroun, il a fondé le parti d'opposition Social Democratic Front (SDF) en 1990.

Sa popularité a conduit le régime à accepter qu'un système multipartite était inévitable.

En fait, son parti pensait qu'il avait gagné les élections présidentielles de 1992, mais le juge de la Cour Suprême qui a entendu sa requête pour fraude a déclaré qu'il avait "les mains liées" et a laissé les résultats officiels donner la victoire au président sortant Paul Biya, avec 40% des voix, inchangés.

Les partisans du SDF ont été très mécontents et leur chef a été assigné à résidence pendant trois mois dans sa maison de Bamenda, le centre économique du pays, et l'état d'urgence a été décrété.

Néanmoins, les États-Unis ont dû accorder du crédit à ses prétentions à la présidence, en l'invitant avec sa femme à l'investiture de Bill Clinton en janvier 1993.

Fru Ndi ne soutenait pas la rébellion sécessionniste du Cameroun anglophone qui a fait des dizaines de milliers de morts au cours des six dernières années. Il a même été kidnappé et battu par des militants en 2019, et une partie de sa maison a été incendiée.

Ils étaient en colère contre ce qu'ils considéraient comme sa trahison pour ne pas avoir soutenu leur demande d'un État indépendant d'Ambazonia, comme ils appellent les deux régions anglophones du Cameroun - les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Fru Ndi, populairement connu sous le nom de "The Chairman" après avoir lancé le SDF, tout en faisant campagne pour les droits de la minorité anglophone qui se sentait marginalisée par la majorité francophone du pays, souhaitait un Cameroun fédéral et unifié.

Il a privilégié les tactiques économiques, connues sous le nom de "villes fantômes", où de vastes pans du pays se mettaient en grève, ou les manifestations de rue pour faire valoir son point de vue auprès des autorités.

Ses meetings de campagne ont toujours été de grands événements, attirant des foules immenses dans tout le pays, et pas seulement dans les régions anglophones.

Ils étaient considérés comme un grand divertissement et une rare occasion d'entendre quelqu'un qui semblait dire la vérité au pouvoir.

Crédit photo, AFP Légende image, John Fru Ndi a séduit les foules avec ses chants d'appel et de réponse.

Homme du peuple, il connaissait son public et avait tendance à s'exprimer en anglais pidgin. Les gens aimaient ses blagues et ses performances courageuses, disant que le SDF signifiait en fait "Suffer Don Finish" en pidgin, reflétant le fait que sous sa direction, la souffrance prendrait fin.

Il levait le poing pour crier "SDF" à la foule, qui répondait en masse : "Le pouvoir au peuple !" Cet appel et cette réponse ont été répétés jusqu'à la troisième fois, lorsque la foule a répondu en rugissant : "Le pouvoir au peuple et l'égalité des chances !".

Gardien de but et vendeur

Fru Ndi est né dans le village de Baba II, près de Bamenda, en 1941, alors que la région était administrée par les colonialistes britanniques.

Enfant, il ambitionne de devenir pilote et sa famille décide de l'envoyer au Nigeria chez des parents pour y terminer sa scolarité à l'âge de 16 ans.

Mais il a fait l'école buissonnière et a fini par vivre de petits boulots. Il n'est revenu au Cameroun que plusieurs années après l'indépendance, en 1961, lorsque les anciennes parties britannique et française du Cameroun ont été unifiées.

Sa famille a estimé qu'avec les bouleversements politiques que connaissait le Nigeria, il était préférable qu'il rentre au pays, craignant qu'il ne veuille s'impliquer dans la guerre civile qui avait éclaté dans ce pays.

D'abord petit vendeur ambulant, il est devenu un homme d'affaires prospère, créant les librairies Ebibi, avec des succursales à Bamenda et Mamfe.

Il s'est également fait un nom sur le terrain de football, en devenant gardien de but du PWD Bamenda FC.

L'empire de la librairie qu'il s'est créé - le lieu de prédilection pour tous les manuels scolaires et autres titres - lui a permis d'acheter des fermes et de se faire connaître pour sa viande de bœuf et ses pastèques.

À cette époque, il s'engage dans la politique locale et devient membre du parti au pouvoir, le Mouvement démocratique du peuple camerounais (RDPC).

Mais il est devenu frustré par le système de parti unique, et inspiré par des professeurs d'université et d'autres activistes qui murmuraient l'idée de former un parti d'opposition, il s'est emparé de leur idée et a eu le courage de la mettre en œuvre.

Lorsqu'il a lancé le SDF, des troupes ont été déployées à Bamenda et ont ouvert le feu sur des groupes de ses partisans, tuant six personnes.

Pourtant, il s'est montré ferme et bruyant dans son défi et le vent de changement multipartite qui balayait l'Afrique est devenu une réalité pour le président Biya, un sudiste qui était au pouvoir depuis 1982.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Contrairement à John Fru Ndi, le président Paul Biya, que l'on voit ici en train de voter avec son épouse en 2018, est rarement présent lors des grands rassemblements de campagne.

Les deux hommes ne se sont rencontrés qu'une seule fois, malgré leurs longues années d'affrontements politiques.

L'attrait de Fru Ndi pour les milieux populaires et son absence de formation universitaire ont conduit certains membres du parti au pouvoir à se moquer de lui et à le surnommer "le libraire".

Il avait abandonné sa chaîne de librairies dans les années 1990 pour se consacrer à la politique et s'était présenté à d'autres élections.

'Pas de regrets'

L'une de ses grandes faiblesses est peut-être qu'après avoir réussi à un moment donné à réunir d'autres partis d'opposition au sein d'une coalition, il n'est pas parvenu à les convaincre de présenter un candidat unique pour affronter M. Biya.

Au cours des trois dernières décennies, M. Biya a toujours été en mesure de dominer grâce à la fragmentation de l'opposition.

Le SDF a également accusé les autorités de harcèlement constant, en bloquant les routes pour les rassemblements et en dressant d'autres obstacles, et plus récemment en coupant l'accès à Internet.

Quelques mois après avoir perdu les élections présidentielles de 2004, Rose, la seconde épouse de Fru Ndi, est décédée. Ils ont eu plusieurs enfants ensemble au cours d'un mariage qui a duré plus de 25 ans. Après la mort de Rose, Fru Ndi s'est également impliqué dans des activités caritatives en créant une fondation à son nom.

Sa première femme, Susan, était décédée tragiquement en 1973 en donnant naissance à un enfant.

Dernièrement, Fru Ndi a été accusé par certains membres du SDF de dominer le parti et d'écraser les autres voix.

Il y a eu des batailles judiciaires indignes à propos d'expulsions très médiatisées du parti, mais juste avant sa mort, Fru Ndi a déclaré qu'il quitterait la présidence du SDF lors d'une conférence du parti prévue pour le mois prochain.

Au cours des dernières années, il avait occasionnellement suivi un traitement médical à l'étranger, son dernier voyage datant d'il y a dix jours.

Il est décédé à son domicile dans la capitale, Yaoundé, où il avait dû s'installer en raison de l'insécurité qui régnait à Bamenda, ce qui l'avait beaucoup attristé.